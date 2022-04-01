Клюшки – в сторону, коньки – на гвоздь? Национальный вид спорта – русский хоккей – в нашей республике оказался на грани полного краха

После проведения 26-27 марта в Сыктывкаре фестиваля русского хоккея пошли разговоры о том, что наша столица может стать федеральным центром его развития. Но факты говорят о том, что этот вид спорта в Коми может вообще исчезнуть.

Желто-зеленый стадион

Начнем с того, что проведение фестиваля стало спонтанным решением. Из-за международных санкций в Сыктывкар на чемпионат мира по хоккею с мячом отказались приезжать ведущие команды мира. Шаг неожиданный, но и спасительный для руководства Коми (об этом чуть позже).

Центральным событием фестиваля стала игра за первое место в чемпионате страны между московским «Динамо» и архангельским «Водником». По этому случаю в Сыктывкар приехало более тысячи болельщиков из соседнего региона, на трибуне превалировали желтые и зеленые цвета – цвета команды «Водник». Из Москвы тоже были гости, но всего несколько десятков человек.

Значимость фестивалю и ключевому матчу сезона придало и присутствие на нем губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в компании с главой Коми Владимиром Уйбой.

Помимо стадиона общались они и в Желтом доме. Кстати, среди тем обсуждения была и, по нынешним меркам, весьма неожиданная – возможность налаживания авиасообщения между соседними регионами. И это в период, когда российская гражданская авиация из-за санкций вообще может свести свое присутствие в регионах до минимума: самолеты у нас по большей части иностранного производства, а отечественная летная техника критически зависима от поставок импортных запчастей.

Сэкономили на рекламе

Если бы не «желто-зеленые», то трибуна стадиона выглядела бы полупустой. И это на главной игре сезона! Конечно, любители русского хоккея у нас никуда не делись, а вот организаторы матча почему-то не посчитали нужным проводить широкую рекламную кампанию через средства массовой информации и социальные сети.

На стадионе не было буклетов с составами команд, вообще отсутствовала какая-либо литература об истории русского хоккея в Коми. Предлагались лишь энциклопедические справочники о регионе и почему-то сказки, что выглядело весьма странно.

Отметим, что хотя чемпионат мира в Сыктывкаре и отменили в последний момент, но на его организацию выделялись немалые средства. В бюджете было заложено 178,5 млн рублей, которые должны были пойти в том числе и на выпуск полиграфической продукции. И где она? Это чемпионат мира можно отменить в одну секунду, а выпуск брошюр – долгий и кропотливый процесс. Выходит, что их и не готовили вовсе, раз организаторы ничего не смогли предложить болельщикам.

Не игра, а мучение

«Трибуна» уже неоднократно писала о том, что республиканский стадион не готов к проведению чемпионата мира. В его реконструкцию было вложено более трех миллиардов рублей, но по каким-то причинам заказчики проекта не позаботились о самом главном – об искусственном льде.

Реконструкцией стадиона занималась строительная фирма из Сербии, ранее она возводила крытый ледовый дворец в Иркутске. Там под ледовым полем холодильный агент (хладоагент) проходит по трубкам, уложенным на бетонных плитах. В Сыктывкаре на стадионе никаких плит нет. Значит, их изначально не было в проектной документации. Трубки уложены на утеплитель, который фактически мешает проморозке земли.

Самые худшие опасения оправдались в полной мере во время финального матча, когда лед на стадионе при минимальной плюсовой температуре стал никаким. В социальных сетях болельщики по этому поводу не выбирали выражений (особенно архангельские), а участники матча в своих комментариях осторожничали. Правда, не все. Трехкратный чемпион мира, лидер московского «Динамо» Алмаз Миргазов заявил, что «финал на таком льду вышел мучительным для команд». Тем не менее «Динамо» победило со счетом 5:2.

Напомним, что финальная часть чемпионата мира по хоккею с мячом должна была пройти в конце марта – начале апреля. Поэтому, как теперь все понимают, благодаря бойкоту ЧМ республиканским чиновникам удалось избежать международного позора. На такой «плавающий лед» в Сыктывкаре вряд ли согласились бы выходить те же шведы, которые уже несколько десятилетий играют в бенди на крытых стадионах и не испытывают никаких проблем с искусственным льдом.

Поменяли на футбол

А теперь немного истории. По словам экс-директора республиканского стадиона Анатолия Соловьева, искусственный лед в Сыктывкаре появился во второй половине 90-х годов, когда вся страна жила трудно. Тем не менее при поддержке первого главы Коми Юрия Спиридонова средства на искусственный лед удалось изыскать. Уже с конца сентября в Сыктывкар съезжались сильнейшие команды страны для проведения подготовительных сборов. Благодаря наличию искусственного льда стадион зарабатывал деньги, которые шли на поддержку, в том числе и местного «Строителя».

В те годы удавалось привлекать средства и за счет организации массового катания по выходным для всех желающих. На стадион приходило по 1000-1200 человек за субботу и воскресенье. Выдавались в аренду коньки по демократичным ценам, работал здесь и буфет. А все это дополнительные средства для существования и развития спорта.

Все изменилось в «нулевые» годы, когда власти региона взяли курс на развитие футбола. Искусственный лед на стадионе был порушен. Теперь он вроде есть по бумагам, но фактически его нет, раз начинает таять при небольшой плюсовой температуре.

Искусственный лед должен выдержать плюсовые температуры – до 15 градусов. То есть сам сезон активного использования льда может длиться до 8-9 месяцев, а это дополнительные возможности для зарабатывания денег. Но только не в Сыктывкаре.

А нашим ребятам не платят зарплату…

В начале публикации отмечалось, что русский хоккей может вообще исчезнуть в Коми. И мы не сгущаем краски. Вчера, 31 марта, закончились контракты у многих хоккеистов сыктывкарского «Строителя». Будущее у них в тумане, как и будущее главного тренера, легенды отечественного спорта Павла Франца.

Вообще-то ребята сидят без зарплаты с января, и этим фактом уже заинтересовалась прокуратура. По имеющейся информации, хоккеисты готовы ждать до 8 апреля. Потом они просто уедут из Коми. У некоторых из них уже есть предложения о переходе в другие клубы.

В последние годы титульным спонсором «Строителя» была компания «Монди Сыктывкарский ЛПК». С нового года финансирование прекращено, поскольку региональные власти до сих пор не заключили с ней договор о социально-экономическом партнерстве. Когда он будет подписан – неизвестно. Да и будет ли подписан?

Бенди: черные дни

Без финансовой поддержки «Строитель» попросту прекратит свое существование, а вместе с командой исчезнет и детская спортивная школа. В результате русский хоккей в республике окончательно деградирует и исчезнет.

Есть ли выход? Выход должен искать Владимир Уйба и Минспорта, но реальных шагов по разруливанию скандальной ситуации мы не видим.

Русский хоккей в тех регионах, где он культивируется, имеет свою специфику. Например, в Кемерово местный «Кузбасс» является муниципальным предприятием и полностью содержится за счет бюджета. Ряд команд существует благодаря поддержке региональных бюджетов и спонсоров, с которыми договариваются губернаторы.

На сегодняшний день власти Коми пока не представили ни одного варианта, чтобы спасти хоккейный клуб «Строитель» от полного краха.

Сергей МОРОХИН.