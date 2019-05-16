Княжпогостцам могут запретить рыбачить на родной Выми

18 мая в Емве состоятся общественные слушания по вопросу «закрытия» Выми. Речь идет о четырехлетнем запрете на ловлю рыбы в этой реке.

В статье «Осторожно, Вымь закрывается!» (от 15 марта с.г.) «Трибуна» уже рассказывала о конфликтной ситуации, возникшей в связи с этим решением региональных чиновников. Напомним, что жители Княжпогостского района не согласны с условиями подготовленного Минприроды РК проекта приказа «Об установлении временных ограничений на посещение юридическими и физическими лицами государственного природного ихтиологического заказника республиканского значения «Вымский» в границах территории МО МР «Княжпогостский». Местные жители предлагают внести в документ поправки, смягчающие условия запрета проезда и нахождения в акваториях и прибрежной полосе реки Вымь.

Княжпогостцы собрали сотни подписей под петицией к властям Коми, где говорят о том, что запрет на рыбную ловлю ущемляет их интересы. Зато это ограничение смогут обойти фирмы, которые занимаются в этих краях туристическим бизнесом.

Ни хвоста, ни чешуи

«Вымский мораторий» необходим, чтобы спасти промысловые виды рыб, считают в природоохранном ведомстве. Начиная с 2016 года в адрес Минприроды Коми поступали обращения от граждан с требованиями принять меры по охране водных биоресурсов, в том числе и на территории заказника «Вымский». В феврале 2018 года в Минприроды обратились руководители турфирм – пользователей рыбопромысловых участков ООО «Турэб» и ООО «Кедва». Они просили увеличить количество надзорных мероприятий на территории ихтиологического заказника «Вымский» из-за участившихся, особенно в период нереста рыб, случаев браконьерства.

Это обращение было рассмотрено 25 июля 2018 года на заседании Межведомственной рабочей группы по организации взаимодействия в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на территории Коми.

По мнению руководства Минприроды, если ввести временные ограничения, то восстановление популяций уникальных стад «вымской» семги, а также сига, хариуса и других видов рыб в бассейне реки Вымь естественным путем еще возможно.

Поддержали временный запрет на любительское и спортивное рыболовство в бассейне реки Вымь и члены Общественного совета МО МР «Княжпогостский».

Временные ограничения вводятся на четыре года – именно столько составляет период репродукционного цикла сига и европейского хариуса. Разумеется, временные ограничения должны касаться и туристической сферы – арендаторы рыбопромысловых участков взяли на себя обязательства объявить четырехлетний мораторий на спортивное рыболовство.

С чиновниками ухи не сваришь

Тем не менее, жители Княжпогостского района продолжают обращаться в «Трибуну», высказывая опасения, что предстоящие общественные слушания – лишь формальность. Многие уверены – все уже решено заранее, а их мнение не будет услышано.

«Нас давно приучают к мысли о запрете нахождения на нашей родной реке, – говорится в одном из коллективных писем. – Вот и сейчас, к лету 2019 года, подготовлен еще один такой закон, который пробовали запустить без обсуждения с жителями Княжпогостского района, прикрываясь давно избитыми фразами: мол, Вымь надо спасать! Мы понимаем, что реке всегда нужна помощь. Но почему опять за счет местного населения? Что за судьба у нас такая – всегда битыми быть?»

«Как прозрачна вода вымская, так прозрачны лукавство и обман, сквозящие в этих решениях. Проезд, оказывается, запрещен для всех, но разрешен по неким пропускам неким юридическим и физическим лицам для осуществления некоей деятельности. Это вызывает лишь горькую усмешку.

Все давно знают, какова вторая роль дороги и моста, обеспечивающих «Бокситы Тимана» в верховьях Выми, и сколько «потребителей» из Ухты, Сосногорска и других мест оказалось в заповедных местах благодаря этому пути. Эти «рыбаки» уже давно разграбили свои водные ресурсы (пример – реки Ижма, Ухта, Тобысь и др.) и кинулись к Выми. Результат в настоящее время в верховьях плачевный, рыбы нет, как нет и берегового зверя, его тоже выбили в придачу.

Проезд закрыт будет для нас, зато добивать реку будут уже со стороны Бокситовского моста. Чиновники не заинтересованы в защите реки от создавшегося прессинга, а заинтересованы в нашем отсутствии на реке при наличии арендаторов, а их сейчас – хоть пруд пруди. А мы кто? Кто мы перед ними на своих деревянных лодках с шестами и лодочными моторами, приобретенными на семейные деньги? Кто мы перед ними, дефилирующими на «хивусах» и «джетах», разбрызгивая мальков по берегам и постреливая из иномарок в оторопевших от испуга лосей и медведей?» – вопрошают авторы письма и просят чиновников принять «трезвое и правильное решение».

Кто тут браконьер?

Эту позицию можно сформулировать и проще: «Понаехали тут!». Местных рыбаков записывают в «браконьеры» зачастую лишь потому, что они не пользуются услугами коммерческих фирм, предоставляющих платную рыбалку для «богатеньких буратин» из Москвы или Питера.

Но если для заезжих туристов рыбалка в здешних местах – развлечение, то для многих коренных жителей – дополнительный способ «подкормиться». И они не понимают: как это можно – жить возле реки и не закидывать в нее удочку?

Дело пахнет Шиесом

А вот еще одна «ложка дегтя», о ней пишет в своем письме общественник Николай Щербаков.

«На станции Шиес идет строительство мусорного полигона. Если он начнет работать, стоки попадут в Вычегду. В то же время ведутся разговоры о сохранении ценных видов рыбы и закрытии Выми.

У лосося другой дороги нет, он идет в Вымь (приток Вычегды). Получается, одни будут охранять, другие травить?

Рыбохотбазы на Выми, без сомнения, будут работать в прежнем режиме, несмотря на мораторий. «Бокситы Тимана» тоже продолжит деятельность. Реку хотят закрыть для простых людей, многие из которых живут рекой. Оставьте в покое рыбалку с удочкой и проезд для местного населения.

Хотите закрыть Вымь – закрывайте самые верховья, а базы уберите. Хватит на местных жителей сверху вниз смотреть. Пока же в свободном доступе в интернете спокойно висят объявления об организации лова сига, хариуса, семги именно у нас», – подытожил Н. Щербаков.

Людмила КУДРЯШОВА.