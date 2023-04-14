В мае 1918 года 30-летний Олег Керенский, сын бывшего премьера Временного правительства Александра Керенского, вместе с мамой, бабушкой и младшим братом оказался в Усть-Сысольске. Они приехали из холодного и голодного Петрограда, некогда имперского мегаполиса, в котором через реки, протоки, рукава и каналы переброшено около восьми сотен мостов. А попали в уездный город, где Сысола сходится с Вычегдой, но нет ни одного моста, что связал бы его с восточными селениями Усть-Сысольского уезда.

Кто знает, может, именно тогда, в годину всеобщего распада, в голове подростка зародилась мечта стать мостостроителем, чтобы соединять вместе города и людей. Свою мечту он осуществит спустя десятилетия, когда в Англии окончит университет и станет выдающимся инженером. Он первым перебросит мост через Босфор, соединив Европу с Азией, удостоится звания командора ордена Британской империи и будет избран членом Лондонского королевского общества.

Революционное детство

В самом начале XX века студент юридического факультета Петербургского университета Александр Керенский без ума влюбился в дочь генерала Льва Барановского Ольгу.

В 1904 году Александр и Ольга обвенчались, и вскоре у них родился сын Олег, а через два года – Глеб. Пока их отец делал блестящую адвокатскую и политическую карьеру, оба мальчика учились в престижном коммерческом училище Майи Шидловской вместе с будущим музыкальным гением Дмитрием Шостаковичем и детьми художника Бориса Кустодиева.

Спокойное детство прервалось в революционном 1917 году. 27 февраля Александру Керенскому позвонили из Государственной Думы и пригласили на экстренное заседание – император издал указ о ее роспуске. Александр Федорович наскоро простился с женой и детьми, ушел и больше домой не возвращался. Олег и Глеб навещали отца в Зимнем дворце, где в углу его кабинета стояла кровать, а повсюду роилась сумасшедшая жизнь – по коридорам носились люди, одно заседание сменяло другое. По воспоминаниям Олега Александровича, царило всеобщее воодушевление, народ хотел углубления революции и еще большей свободы.

В училище продолжались занятия. Олег, как сын министра, а затем и премьера Временного правительства, пользовался особым уважением, он участвовал во всех нововведениях, заседал в школьных советах, избирался делегатом от школы.

25 октября вся эта благодать по понятным причинам закончилась. Александр Федорович исчез, его семья съехала со своей обжитой квартиры и несколько раз меняла место жительства. Чтобы как-то прокормиться, Ольга Львовна и ее мама набивали табаком папиросные гильзы на продажу. А 12-летний Олег, в ком не угас еще революционный запал, 5 января 1918 года принял участие в массовой манифестации в поддержку Учредительного собрания. С красными знаменами, под пение «Марсельезы» демонстранты двигались по Литейному проспекту и попали под обстрел Красной гвардии. Олег вместе с другими участниками успел лечь, но в это время кто-то открыл стрельбу из окон находившихся рядом казарм. Все в панике вскочили и побежали. На соседней улице подросток увидел огромную поленницу и спрятался за ней.

Сытое лето

Весной 1918 года Александр Керенский встретился в Москве на конспиративной квартире со своим бывшим секретарем Питиримом Сорокиным и попросил позаботиться о его семье. Но Питирим Александрович, в то время член «Союза возрождения России», ничем не мог помочь соратнику и предложил взять Ольгу Керенскую с детьми под свое крыло своему земляку, питерскому архитектору Александру Холопову.

Правда, сам зодчий сидел на голодном пайке, новых заказов не поступало, а потому он решил со своей семьей перебраться на родину – в селение Кочпон, что в пяти километрах от Усть-Сысольска. Семью бывшего премьера он взял с собой.

Ольге Львовне, ее маме и мальчикам выделили в одном из кочпонских домов маленькую комнату. Большую часть времени семья возилась на огороде, летом собирали грибы, ягоды и щавель. А рано повзрослевший Олег к этому времени пристрастился к охоте и приносил домой подстреленных в местном лесу диких уток.

О своем пребывании в Усть-Сысольске спустя десятилетия в интервью «Радио Свобода» Олег Александрович будет вспоминать с теплотой, расскажет, как местные жители кормили их ржаными пирожками. Хозяин дома, недавно вернувшийся с войны солдат, был очень хорошо расположен к семейству бывшего премьера. Еды, по словам Олега Керенского, было сколько угодно, устьсысольцы не знали, что такое голод и что такое революция.

Внезапные аресты

Живя в пригороде, Керенский-младший, возможно, не знал, что творилось в это время в самом городе. Усть-Сысольск между тем бурлил. 13 июня толпа крестьян захватила расположенное в местечке Човью имение купцов Кузьбожевых, уездный исполком Совета рабочих и крестьянских депутатов в ответ объявил в городе военное положение. Порядок удалось навести с помощью отряда красноармейцев под командованием Степана Ларионова, следовавшего на Печору устанавливать там советскую власть. И он же сумел реорганизовать исполком местного Совета, где был поначалу всего один большевик, и создать оргкомитет РКП(б) во главе с архангельским матросом Иваном Андриановым.

23 июля реорганизованный исполком постановил создать Усть-Сысольскую ЧК во главе с тем же Андриановым. А 19 августа новоявленные чекисты получили распоряжение из Котласа разыскать Керенскую, арестовать и провести дознание. Приказ был выполнен. В доме, где проживало семейство бывшего премьера, провели обыск – изъяли три письма, адресованных родственникам, и «один фунт табаку 2 сорта». Табак был в то время в цене, а потому его под тем предлогом, что он находился у «некурящих лиц», реквизировали. Саму Ольгу Керенскую арестовали, но, убедившись, что она не занимается политикой, вскоре выпустили.

Однако в конце августа ее арестовали вновь и вместе с сыновьями и мамой в сопровождении будущего классика коми советской литературы Виктора Савина, занимавшего в то время должность секретаря Усть-Сысольского ЧК, препроводили в Котлас, а оттуда переправили в столицу советской России. В рассказе Олега Керенского эта акция выглядела так: «И вдруг внезапно, когда я утром был на охоте, пришли люди с оружием, затолкали нас в грузовик и увезли на железнодорожную станцию. Там посадили в поезд и повезли в Москву».

Долгий путь

Дорога до Москвы для интеллигентного семейства была сущим адом. Они ехали «в запертом вагоне третьего класса с часовыми и почти без еды». Конвоиры, желая подразнить Керенских, частенько говорили меж собой: «Не пристрелить ли нам их по дороге? Зачем их тащить в Москву?». В столице семейство препроводили на Лубянку и поместили в большую женскую камеру, где они провели шесть недель. В конце концов после допроса их выпустили под расписку, что они не покинут пределов России.

Керенские вернулись в Петроград, Олег и Глеб продолжили учебу в том же коммерческом училище, преобразованном в обычную школу.

Они успели окончить всего один класс, когда выяснилось, что у Глеба туберкулез, а лечиться в России нет никакой возможности. И тогда с помощью знакомого врача, бывшего эсера Бориса Соколова, Ольга Львовна с детьми по фальшивым документам перебралась в независимую Эстонию, оттуда они переехали в Швецию, а затем в Лондон.

Там дети встретились с отцом, а Ольга Керенская с мужем. Встретились, чтобы навсегда разойтись. Отношения между супругами к тому времени окончательно разладились. Александр Керенский уехал в Париж, где основал эмигрантскую газету «Дни». Ольга Львовна поступила на работу машинисткой, а детей устроила в частную школу.

Мост самоубийц

Окончив университет, братья стали инженерами, но Олег достиг наибольших успехов. Он участвовал в проектировании знаменитого моста Харбор-Бридж через Сиднейскую гавань, ставшего одним из символов самого большого города Австралии, а также крупнейшего в мире Купола открытий – выставочного здания для Фестиваля Британии в 1951 году. Его наивысшим достижением стал мост через Босфор в Стамбуле, сооруженный в 1973 году. Правда, у этого сооружения будет и дурная слава – его облюбуют самоубийцы.

А тремя годами ранее покончил жизнь самоубийством отец Олега Керенского. К тому времени 89-летний экс-премьер уже два года тяжело болел, и Олегу Александровичу пришлось продать его личный архив, чтобы иметь средства для ухода за ним. Но не желая быть кому-нибудь в тягость, Александр Федорович отказывался от пищи, а когда его кормили через капельницу, вырывал иглу из вены. Через два с половиной месяца такой борьбы он скончался в Нью-Йоркской больнице. Олег Александрович переправил его тело в Лондон, где и похоронил на кладбище Патни-Вейл.

Сам мостостроитель ушел из жизни в 1984 году.

Постскриптум

Внук Керенского в роли деда

Сын Олега Керенского – Олег Олегович – не пошел по пути отца, а стал балетным и театральным критиком. Родился он в Лондоне в 1930 году. В шестидесятые годы познакомился и подружился с Рудольфом Нуриевым, затем выпустил несколько книг, среди которых – «Мир балета», «Анна Павлова», «Новая британская драма».

А в 1981 году в голливудском фильме «Красные», рассказывающем об авторе книги «Десять дней, которые потрясли мир» журналисте Джоне Риде, он сыграл своего деда – Александра Керенского. Фильм удостоился множества наград, в том числе трех премий «Оскар», однако ни одна из них Олегу Олеговичу не досталась.

Игорь БОБРАКОВ.