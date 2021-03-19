21 декабря премьер Михаил Мишустин распорядился подготовить предложения по совершенствованию оплаты труда педагогов. Напомним, что за четыре дня до этого Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что учитель высшей категории в сельской местности не может получать столько же, сколько и уборщица. И объяснил, почему так получилось:

«Ранее было принято решение, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, а эту шкалу сдвинули. МРОТ приподняли, а уборщица не может получать меньше, и ее зарплату приподняли. Надо было одновременно приподнимать и уровень заработной платы для других категорий, а этого не было сделано из-за бюджетных ограничений».

И Михаил Мишустин отдал распоряжение: «Представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников с учетом установления минимального размера оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума».

Забытые обещания

Прожиточный минимум во II квартале определен правительством в 12 392 рубля. И зарплата педагога не может быть ниже этой суммы. Формально получается, что эти 12 с небольшим тысяч и есть допустимая оплата учительской ставки за 18 уроков в неделю?

В 1991-м правительство России ставило цель поднять зарплату учителей до уровня средней в промышленности. С 2006 года чиновники заявляли, что доходы учителей надо довести до уровня средней зарплаты по региону. А 30 лет спустя, в 2021 году, — о зарплате не ниже МРОТ. Учительский труд обесценился до уровня мойщика полов…

«Точка напряжения»

В ноябре прошлого года Госдума приняла закон, по которому право устанавливать оклады и ставки зарплаты для бюджетников в регионах получает федеральное правительство. Это относится и к учителям. Следствием всего этого и стало распоряжение о разработке новой системы оплаты труда учителей.

Но какими должны быть базовые ставки и оклады учителей? Система надбавок и других выплат? Об этом на вебинаре Института образования ВШЭ рассказал директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения Андрей Милехин. Он раскрыл подробности новой системы, которую разрабатывает министерство:

– Самая существенная проблема – размеры ставок за труд одинаковой сложности, которые могут различаться даже в одном субъекте. Их значение ниже прожиточного минимума. Какие последствия? Для получения достойной зарплаты учитель должен добирать ее дополнительной работой. Чем меньше оклад в структуре зарплаты, тем сложнее понять, из каких надбавок она складывается. Система эта непрозрачна, это «точка напряжения».

В Общероссийском профсоюзе образования установили, что в 80% регионов месячная ставка (оклад) учителя за норму часов учебной нагрузки меньше, чем федеральный МРОТ. В некоторых субъектах она и вовсе – 3-4 тысячи рублей. Все, что сверху, – разные выплаты и надбавки, которые начисляются порой по очень сложным и запутанным схемам. Доходит до абсурда, когда учителю начисляют отдельные стимулирующие выплаты «за работу на пришкольном участке», «за выполнение диспетчерских функций», «за работу с хором»…

Где выход?

Министерство просвещения предлагает несколько вариантов. Первое: ставки зарплаты (должностные оклады) устанавливаются в единых размерах для всех организаций субъекта РФ. Второе: дифференциация этой ставки устанавливается по сложности труда, в зависимости от квалификационных уровней. Третье: четкий перечень компенсационных выплат. Четвертое: сформировать перечень стимулирующих выплат.

Андрей Милехин добавил: «Регионы смогут устанавливать свои дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера».

Под такой нагрузкой учителя «выгорают»

Своим мнением о предстоящей реформе поделился с «Трибуной» председатель республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Михаил Иванов:

– Во-первых, мы считаем, что одинаковый труд должен оплачиваться по единому тарифу как в Москве, так и в той же Усть-Цильме. Пока же в столице труд учителя физики, к примеру, оценивается в три раза выше: дескать, там жизнь дороже. А это несправедливо и надуманно. Во-вторых, нужно отталкиваться не от существующих минимумов окладов, а взять за основу хотя бы существовавшую тарифную сетку с 18 разрядами. Их может быть и меньше, но первый разряд должен быть равен МРОТ. Только этот вариант установит справедливую систему в оплате труда учителей. А дальше уже ставка должна повышаться в соответствии с уровнем образования, квалификации и степенью ответственности, и уж потом – от нагрузки.

Сейчас же в школу не хотят идти молодые специалисты, их просто отпугивает мизерная зарплата и отсутствие перспективы. Проще пойти работать ночным сторожем и получать тот же МРОТ. В школе же заработать хотя бы двойной МРОТ можно только одним способом – огромной переработкой, а это грозит учителю «выгоранием». Поэтому многие не выдерживают и уходят.

На вопрос о том, почему так долго не решалась проблема зарплат, Михаил Юрьевич ответил, что суть проблемы в уходе от ответственности правительства страны и перекладывании ее на регионы. Коми мешает развиваться и так называемый закон о подушевом финансировании, когда школе средства выделяются с учетом того, сколько детей в ней учатся. Принцип очень прост: чем больше в школе учеников, тем больше у нее денег от государства. Однако это для городов-миллионников хорошо, а в Коми много мелких школ, поэтому жить по московским нормативам невозможно. Получаемых средств не хватает даже на зарплату, а ведь школу надо содержать, ремонтировать, нужен транспорт, связь. Выход, как считает М. Иванов, в восстановлении справедливых межбюджетных отношений. Если же оставить все на уровне регионов, ничего не изменится.

Если объемы бюджетного финансирования останутся такими, как они есть, то изменить что-то можно, только перераспределяя деньги внутри. Если будет поставлена задача поднять зарплаты до уровня МРОТ, то их поднимут до этого уровня, прибавив одним и снизив зарплату другим. А в целом зарплатный фонд останется прежним.

Виктор СЕМЕНОВ.

фото news.rambler.ru.