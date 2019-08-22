Когда окупятся сосногорские помидоры?

20 августа открылся тепличный комплекс «Сосногорский» общей площадью 12,6 га. Он будет круглый год обеспечивать население региона свежими томатами и огурцами.



Стоимость проекта составила 3,6 млрд рублей, часть из которых – деньги инвесторов, часть – средства республиканского бюджета. На проектную мощность комплекс выйдет к 2021 году и будет производить ежегодно 10 тысяч тонн овощей закрытого грунта.

«Урожайность теплиц пятого поколения вдвое больше обычных, уже в этом году предполагается сбор около 3 тыс. тонн. В 2020 году овощи, выращенные в Сосногорске, поступят во все муниципалитеты региона», – подчеркнул министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев. По его мнению, окупаемость тепличного комплекса может быть достигнута в течение пяти-шести лет. Благодаря открытию комплекса появятся 250 новых рабочих мест.