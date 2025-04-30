Когда перережут красную ленточку? Сроки запуска самого амбициозного экономического проекта в Коми постоянно переносятся

Когда видишь отчеты о результатах деятельности управленцев из команды очередного губернатора-отставника, то понимаешь, как вовремя они свалили из Коми: ведь провалы в социально-экономической политике со временем превращаются в огромную проблему. Правда, теперь – уже для новых обитателей Желтого дома.

В апреле прошлого года на Днях Республики Коми в Совете Федерации экс-глава Коми Владимир Уйба с высокой трибуны рассказывал всей стране о прорывном проекте в Коми – индустриальном парке «Зеленец» в Сыктывдинском районе, который вот-вот должен открыться. Но сразу же закралось сомнение. Ведь незадолго до этих самых Дней Коми уже был представлен отчет Контрольно-счетной палаты Республики Коми (КСП), в котором содержались выводы о том, что процесс

обустройства технопарка идет не столь гладко, как считает руководитель региона.

Полмиллиарда из Москвы

В апреле был обнародован отчет КСП о результатах мониторинга реализации на территории Коми региональных проектов (по итогам 2024 года). Нашлось в нем место и проекту «Зеленец».

В 2023 году АО «Индустриальный парк Зеленец» была перечислена субсидия в объеме более 526 млн рублей, из них 500 млн рублей – за счет средств федерального бюджета. При этом в нарушение условия федерального соглашения по итогам 2024 года индустриальный парк не введен в эксплуатацию, отмечается в отчете.

Кроме того, по итогам 2024 года АО «Индустриальный парк Зеленец» не достигнут показатель результативности использования субсидии, то есть надо было еще привлечь внебюджетных инвестиций в объеме не менее 150 млн рублей, а их нет. То есть инвесторы пока не торопятся вкладываться в этот проект, что вообще делает его перспективы весьма туманными.

Расчет размера штрафных санкций, которые Минэконом развития Коми выставило АО «Индустриальный парк Зеленец» по итогам 2023 года в размере 7 млн 309 тысяч рублей, произведен некорректно. Сумму штрафа следует увеличить в два раза.

Новый срок – август

Индустриальный парк – это подготовленные производственные площадки с коммуникациями и инфраструктурой. Так когда же будет запущен «Зеленец»? В прошлом году назывался март 2025 года, сейчас уже фигурирует август. То есть поставлена задача перерезать красную ленточку поближе ко второму воскресенью сентября, когда пройдут выборы главы Коми и в республиканский парламент. Получится ли уложиться в новые сроки? Ответить на этот вопрос сейчас никто не сможет.

Причин много, одна из них – меняются вводные показатели. Если еще три года назад говорили о привлечении в индустриальный парк 10-ти резидентов, создании 1400 новых рабочих мест, получении всеми резидентами выручки за 10 лет в размере 54 млрд рублей, то сейчас все обстоит гораздо скромнее. Речь уже идет о создании к 2028 году лишь порядка 400 рабочих мест. Известно, что есть некие предварительные договоренности с тремя потенциальными резидентами, которые занимаются производством мебели, пищевого угля и углерода для металлургии.

Упущенные возможности

Впервые в Коми заговорили о создании своего технопарка еще в 2010 году. Спустя два года ученые подготовили обоснование для создания инновационно-технологического центра на базе Выльгортской научно-экспериментальной биологической станции в местечке Еляты в Сыктывдинском районе. А в итоге вместо научного центра появился… центр развлечений и коттеджный поселок для состоятельных сыктывкарцев.

В 2013 году Госсовет Коми принял законопроект о технологических и индустриальных парках, в котором подчеркивалось, что резиденты смогут рассчитывать на налоговые льготы. В планах было возведение технопарков в Сыктывкаре (лесопромышленная специализация) и Ухте (нефтегазовая направленность). Кроме того, где-то в сельской глубинке должен был появиться аграрный технопарк.

Однако из всего задуманного удалось реализовать лишь один проект – сделали Емву территорией опережающего развития. Но опять-таки спустя десять лет ничего путного из этой затеи не получилось. Емва все больше превращается в заброшенную территорию, откуда уходят последние остатки реального сектора экономики. Хотя на бумаге все красиво – «территория опережающего развития».

Еще были проекты по созданию в 2015 году технопарка, связанного с энергоэффективностью в поселке Краснозатонский. В 2019 году в Сыктывкаре должен был открыться первый частный технопарк, специализирующийся на деревообработке, производстве мебели, ну и так далее. В 2020 году должен был преобразиться в столице заброшенный мелькомбинат, там собирались производить древесную муку, биоэтанол и технический спирт.

Согласитесь, что Республика Коми выглядела бы не столь безнадежно в плане развития, если хотя бы что-то из вышеперечисленного удалось реализовать. Пока все еще есть надежда, что индустриальный парк «Зеленец» не пополнит этот список упущенных возможностей.

Сергей МОРОХИН.