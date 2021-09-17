Санаторий «Серегово» в Княжпогостском районе у многих ассоциируется с недостроенным комплексом, ставшим символом бесхозяйственности и коррупции в Коми. Хотя на самом деле это востребованное санаторно-оздоровительное учреждение с хорошими перспективами на будущее.

Безумная стройка

Уже давно известно, что у нового комплекса «Серегово» нет шансов на будущее. Из-за просадки фундамента главного здания и многочисленных недоработок он превратился в какое-то посмешище. Сейчас выделяются лишь средства для его охраны и изыскиваются варианты использования дорогостоящих объектов не по прямому назначению: хоть кого бы туда вселить. Но пока безрезультатно.

А ведь в эту безумную стройку, которая началась в далеком 1986 году, по официальным данным, было вбухано более 4,5 миллиарда рублей. Правда, трудно сказать, по какой методике выводилась эта цифра, все-таки комплекс пережил распад Советского Союза, девальвацию и деноминацию рубля, были и другие финансовые потрясения. Тем не менее, глядя на «шедевр бесхозяйственности» с высокого берега Выми, с того, где расположен старый комплекс санатория, нет никаких сомнений, что на него потрачено несколько миллиардов.

Уникальное место

Однако санаторий «Серегово», открытый еще в 1929 году, по-прежнему принимает отдыхающих. Более того, он намерен развиваться, используя свои уникальные возможности. Напомним, что санаторий построен на соляном пласте глубиной в несколько километров! Местность здесь сухая и холмистая, кругом хвойные и лиственные леса.

Сегодня в санатории имеют возможность поправить свое здоровье до 180 постояльцев. Это в нормальном режиме. Из-за нынешних санитарно-эпидемиологических ограничений цифра эта сейчас сокращена в два раза. Но все понимают, что это дело временное, наступят и лучшие времена.

Рано радовались

Старые здания санатория с новым комплексом (хотя правильнее его называть заброшенным) связывает лишь труба, через которую планировалось поставлять солевой раствор для ванных процедур. Теперь выходит, что она никому не нужна.

Любопытно, что та же участь «бесхозности» постигла и газопровод, проложенный также по дну Выми лет десять назад. А ведь как все здорово начиналось! По случаю начала газификации села в местном Доме культуры закатили концерт с танцами. Дотанцевались от радости до сбитых каблуков. Потом выяснилось, что трубу проложили, а газ к ней не подвели. Точнее сказать, газ подвезли в баллоне. Все это делалось для красивой картинки, не для людей. После того, как закончился газ в баллоне, закончилась и сказка о газификации Серегово.

Что же касается солевого трубопровода, то тут, как считают местные жители, постарался сереговский «домовой». Именно «домовой» не захотел делиться запасами ценного минерального сырья с новым комплексом. А вот по поводу газовой трубы все прозаичнее: кто-то накануне очередных выборов решил пустить пыль в глаза.

Обретает «второе дыхание»?

Действующий комплекс санатория соответствует своему солидному возрасту. Но, по крайней мере, хотя бы фундамент не проседает и потолки не обваливаются… А обновление фасада не требует слишком больших затрат. Уж точно не понадобятся миллиарды, можно обойтись небольшими средствами даже по меркам сельского района.

Глава администрации Серегово Татьяна Каракчиева сетует на то, что бюджет у поселения очень скромный. Княжпогостский район для села и прилегающих к нему небольших населенных пунктов выделяет ежегодно порядка пяти миллионов рублей. Тут уж, конечно, не до развития.

Однако, несмотря на нынешнее сложное социально-экономическое положение, у здравницы есть перспективы. Предприниматели из Емвы рискнули рублем, вложились в достройку новой столовой для санатория, в том же здании планируется обустроить комнаты для приема туристов.

Вообще, где как не в Серегово с его прекрасными видами и целебной водой развивать экотуризм? Предприниматели подумывают построить здесь на берегу Выми банный комплекс, другие объекты для полноценного отдыха в летнее и зимнее время.

Сергей МОРОХИН.