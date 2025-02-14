Продолжительность жизни россиян растет, чего не скажешь о качестве жизни на пенсии.

Сегодня, по данным Росстата, в стране проживают более 35,2 миллиона людей старшего возраста. 45 процентов – старше 70 лет, и среди них нет, пожалуй, ни одного абсолютно здорового.

Когда человек постепенно утрачивает способность к самостоятельной жизни, в буквальном смысле не может приготовить еду, умыться, сделать уборку в доме, ему, конечно, нужен помощник и специализированный уход. Зачастую это становится тяжким бременем для семьи больного. А если человек одинокий?

С 2019 года в России начали внедрять федеральный пилотный проект по созданию системы долговременного ухода (СДУ), который позволяет обеспечить адресный подход к получателям социальных услуг на дому. В 2024 году к проекту подключились все 89 регионов страны. Минтруд разработал и утвердил актуализированный профстандарт и установил единый подход к организации обучения помощников, в том числе родственников нуждающихся в уходе. Специалистами медицинских вузов была сформирована типовая образовательная программа (35-40 часов), которую можно освоить на площадках медучилищ, где есть кафедры сестринского ухода. В настоящее время системой долговременного ухода охвачено 173,2 тысячи человек. Поставлена задача к 2030 году увеличить их количество до 500 тысяч. Это примерно 30 процентов всех нуждающихся.

Быть рядом и получать зарплату

Недавно эта тема обсуждалась в Госдуме, и первый замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщила, что в ближайшее время Мин-

труд планирует выступить с законодательной инициативой, чтобы понятие СДУ появилось в нормативно-правовых актах федерального уровня. Кроме того, она обратила внимание на то, что таким образом будет решаться одновременно проблема трудоустройства россиян, способных работать с непростыми подопечными.

«Мы возвращаем на рынок труда людей, которые либо долгое время на нем не работали, либо находились под риском увольнения просто в силу необходимости переключиться на уход за близким человеком.

Сегодня тщательный отбор и тестирование (в том числе психологическое) прошли 47 тысяч человек, помощниками по уходу трудятся почти 15 тысяч родственников инвалидов. То есть они не только остаются вместе с близкими, но и получают официальную зарплату, которую с января 2025 года будут выплачивать с учетом региональных коэффициентов и уровня инфляции», – отметила чиновница.

А как «пилотируют» в Коми?

Пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода набирает обороты и в Коми. Республика вошла в состав пилотных субъектов РФ с осени 2023 г. Тогда же на реализацию проекта из федерального бюджета были получены 33 млн рублей, на которые были закуплены технические средства реабилитации и ухода для создания пунктов проката, организовано обучение и выплачена заработная плата помощникам.

В 2024 году на реализацию СДУ было выделено 94,5 млн рублей, в том числе 89,8 млн рублей – из федерального бюджета. К осени 2024 г. помощниками по уходу были оформлены 105 родственников, на попечении которых находится 231 человек. Все родственники прошли необходимое обучение, с ними заключен трудовой договор с выплатой заработной платы.

Пока система действует только на территории Сыктывкара, Сосногорска и Усть-Вымского района, но в текущем году к участию в проекте должны подключиться и остальные муниципалитеты. Как рассказала замминистра труда, занятости и социальной защиты Коми Екатерина Калинина, на одном из рабочих совещаний в Госсовете Коми приоритетным правом на включение в СДУ обладают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий – участники СВО. Последние получают необходимую помощь «точечно», в индивидуальном порядке. В планах увеличить количество участников СДУ до 550 человек.

Показателем эффективности работы проекта должно стать снижение частоты вызовов скорой медицинской помощи к гражданам, получающим соцуслуги в рамках СДУ, и госпитализации их в медучреждения, а также рост численности помощников СДУ в организациях соцобслуживания.

Остались две из одиннадцати

Существенно увеличить охват нуждающихся в уходе могли бы автономные некоммерческие организации, и до недавнего времени так и было. 11 социально-ориентированных «аношек» обслуживали в Коми несколько тысяч пожилых людей и инвалидов. Увы, сегодня их осталось две: «Жизнь» и «Югыд лун». («Трибуна» писала о непростой ситуации с «аношками» в прошлом году.) На обслуживании в этих двух организациях состоят 1123 человека.

Дело в том, что, основным источником финансирования организации являлись средства субсидии республиканского бюджета и средства от оказания платных социальных услуг. С 2017-го и до 2023 года Минтруд Коми исправно на конкурсной основе выделял субсидию АНО, а они, в свою очередь, предоставляли гарантированный пакет услуг нуждающимся гражданам, а также еще десятку категорий льготников, которые по закону должны обслуживаться бесплатно. В 2023 году в республике появилась новая льготная категория – «дети войны», и приказом Минтруда обслуживать их также вменили в обязанность АНО.

«Мы были только рады этому, – говорит директор АНО «Жизнь» Виктор Гуров. – Предполагалось, что теперь все будет проще. Если республика признала, что «дети войны» имеют право на бесплатное социальное обслуживание, то и плата за их обслуживание нашими работниками теперь пойдет из бюджета в рамках субсидии. Но мы ошибались. Мало того, что субсидию на 2024 год мы получили только в середине апреля, так еще и гораздо в меньшем объеме».

В одном только Сыктывкаре сегодня проживает 6400 граждан категории «дети войны», и после того, как они получили право на бесплатное обслуживание, АНО почти на 70% лишились дохода от предоставления платных услуг. Спор, безусловно, не о том, достойны ли «дети войны» бесплатной помощи. Но ведь и соцработники, ухаживая за пожилыми людьми (а это совсем нелегкая работа!), не должны делать это бесплатно.

Отметим, что средства субсидии идут не только на оплату труда соцработников, но также на спецодежду и оплату транспортных услуг, оплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ. С прошлого года к тому же субсидия на зарплату соцработников АНО стала выделяться в размере МРОТ. Косвенные расходы, то есть оплата труда управленческого персонала, общехозяйственные расходы, необходимые для обеспечения нужд поставщика социальных услуг, вообще не предусмотрены.

Это не только «про деньги»

В Коми на сегодня проживают 275 тысяч пенсионеров, то есть почти 23% населения. 59 тысяч человек имеют ту или иную инвалидность. Это без учета участников СВО, ставших инвалидами и тоже нуждающихся в уходе.

Другими словами, каждый соцработник (помощник по уходу) сегодня на вес золота. Их очень не хватает. И положа руку на сердце, не так уж много у нас желающих ухаживать за чужим человеком с инсультом или деменцией. Поэтому люди, которые пришли работать как в государственную систему соцобслуживания, так и в АНО, – это, как правило, не «про деньги», а про душу и сердце. И таких людей тоже нужно беречь и поддерживать.

В этом году оставшиеся АНО тоже ожидают сложности с финансированием. Во всяком случае конкурс на получение субсидии до сих пор еще не объявлен…

Виктор СЕМЕНОВ.