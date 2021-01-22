Есть все предпосылки считать, что февральская сессия парламента Коми станет исторической. Впервые в современной истории депутаты намерены предложить федеральному центру по-новому распределять налоги, собираемые в регионе.

Понятно, что сердить Кремль какими-то просьбами, да еще в условиях катастрофического падения поступлений в федеральный бюджет из-за коронавируса и неблагоприятной для России конъюнктуры на мировом рынке углеводородного сырья, сервильное депутатское большинство от партии власти никогда бы не решилось, но куда деваться. Дефицит республиканского бюджета на 2021 год утвержден в размере почти 10 млрд рублей! Плюс растет объем государственного долга – к 2023 году его планируется увеличить до 61 млрд рублей. Это всего лишь на 18 млрд рублей меньше доходной части бюджета региона на этот год.

Москва, поделись!

На встрече с журналистами 19 января председатель комитета Госсовета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков заявил, что будет готовиться соответствующее обращение в адрес правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации, чтобы поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на прибыль предприятий распределялись по-новому. Коми намерено предложить оставлять в регионе один процент от налога на прибыль и вернуться к практике, существовавшей до 2009 года, когда в регионе оставалось пять процентов от суммы НДПИ. Если Москва пойдет навстречу Коми, то бюджет дополнительно ежегодно будет получать 4-5 млрд рублей.

Сумма, конечно, внушительная, но в масштабах республики довольно скромная, если учесть, что только за 2020 год в федеральный бюджет из Коми было перечислено более 100 млрд рублей. Надо еще понимать, что прямо сейчас только для того, чтобы отремонтировать и построить жизненно важные объекты здравоохранения, требуется порядка 34 млрд рублей!

Если разбираться по-хорошему, то речь надо вести о нехватке нескольких сотен миллиардов рублей – для возведения социальных объектов и дорог, ликвидации ветхого и аварийного жилья, выполнения программ по переселению северян и так далее.

Попытка хайпануть

Смущает и то, что Коми, перечисляя в федеральный бюджет две трети собираемых налогов, начинает стремительно вязнуть в кредитах, в том числе у коммерческих банков. Расходы на их обслуживание уже начинают измеряться миллиардными суммами. Так может, если и просить у Москвы преференций, то более значительных? 4-5 млрд рублей не хватит даже для латания бюджетных дыр.

Напомним, что еще на ноябрьской сессии Госсовета Коми фракция КПРФ предложила обсудить вопрос о перераспределении суммы НДПИ в соотношении 50 на 50, но сама идея была встречена в штыки депутатским большинством.

«То, что предлагают сейчас «единороссы» – это очевидная попытка хайпануть на популярной теме, – считает руководитель фракции КПРФ в Госсовете Коми Олег Михайлов. – Напомню, что в свое время именно фракция КПРФ в Госдуме РФ предложила изменить соотношение отчислений по НДПИ, заблокированное «Единой Россией».

То же самое случилось и в Коми, когда партия власти вместе с ЛДПР и «Зеленой альтернативой» отклонили нашу инициативу «50/50». Характерно, что выступавшие депутаты от «ЕР» говорили о том, что за счет денег из Коми живут чуть ли не все субъекты РФ, поэтому добавить своим гражданам никак нельзя.

Сейчас «ЕР» поняла, что общественные настроения играют в пользу КПРФ и нашей инициативы о справедливом распределении налога и решили идею, мягко говоря, позаимствовать. Но они ее выхолостили – вместо инициативы «50/50» предлагают «95/5», то есть львиная доля налогов все равно останется в Москве, а справедливости не прибавится. То, что предлагает «Единая Россия» – это просто пустышка и попытка оседлать «жирную» тему, фактически сохранив колониальный статус республики…»

Ни ответа, ни привета

Вся история Коми парламентаризма показывает, что обращения, направляемые в федеральные структуры власти, там и теряются. В лучшем случае приходят какие-то дежурные ответы. Тем же депутатам Госдумы сейчас точно не до обращений с мест – в сентябре выборы. Фактически вопрос о новой налоговой «нарезке» будет рассматривать уже новый состав Госдумы.

Очевидно, что к обращению депутатов из Коми федеральные власти отнесутся внимательнее, если тему перераспределения налогов поднимут и другие субъекты Федерации. Степан Чураков сообщил, что схожие с Коми проблемы испытывают Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ.

НАО – так это точно, поскольку в регионе остается всего 16 процентов от собираемых налогов, еще 8 процентов напрямую уходит в Архангельскую область, остальное забирает Москва.

Кто кого кормит?

Публичное обсуждение распределения налоговых поступлений между Коми и Москвой неожиданно высветило и другую не менее острую тему – депутаты в муниципалитетах также начинают заявлять о важности справедливого распределения налогов.

Известно, что в Сыктывкаре и Ухте остается лишь примерно десятая часть от собранных на территории муниципалитетов налогов. Так может, стоит поговорить о справедливости и о том, кто кого кормит, и на уровне республики? Сделать это точно никто не помешает. Было бы желание.

Сергей МОРОХИН.