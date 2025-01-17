Удивительная новость появилась в конце декабря – с 1 января ряд муниципалитетов Коми вводит туристический налог. Как так, туризма как отрасли в регионе практически нет, а налог – есть?

Новый налог уже ввели в Ухте, Выльгорте (Сыктывдинский район), Айкино, Микуни, Студенце (Усть-Вымский район) и Княжпогостском районе. Его плательщиками будут организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест временного проживания, в том числе в составе услуг по санаторно-курортному лечению (минимум 100 рублей в сутки).

Согласитесь, какой-то пестрый список получился. Тут и города, и села с поселком. Вроде нет никакой логики при его составлении. Или все-таки есть?

С деньгами – беда

По словам депутата Совета села Выльгорт Бориса Дианова, еще в ноябре местных депутатов срочно вызвали на сессию, нарушив регламент, и приняли документ, чтобы туристический налог успел вступить в силу в 2025 году: «Это говорит о том, что администрация села прекрасно понимает бедственное положение с бюджетом и всячески пытается ухватиться за любую возможность получения легких денег. К слову, другие налоги (земельный и на имущество физических лиц) теперь взвинчены до максимальной планки. Однако село как не жило зажиточно, так и не будет, во всяком случае при нынешней власти», – считает депутат.

Действительно, надо где-то деньги изыскивать, поскольку налогооблагаемая база лишь скукоживается из-за неэффективной экономической политики властей всех уровней, а проблемы накапливаются, как снежный ком. Поэтому «доить» новый налог решено по полной программе. Его размер ежегодно будет увеличиваться на один процент. К 2029 году он составит 5 процентов. Грабеж чистой воды: деньги выложи, а взамен ничего – ни обновленной инфраструктуры, ни сервиса.

Один только есть положительный момент: налог в полном объеме будет зачисляться в местный бюджет. Хотя это сегодня, а что будет завтра – полная неизвестность. Нисколько не удивлюсь, если в обозримом будущем на эти небольшие деньги позарится республиканский бюджет, который уже давно стал глубоко дефицитным.

Хороший в кавычках пример в свое время показал федеральный центр, когда постепенно увеличивал свои аппетиты, сокращая часть налога на добычу полезных ископаемых, оставляемую в регионах. А в итоге стал забирать все 100 процентов налога.

Плати и живи

Поскольку туристический налог для Коми – это новинка, остановимся на нем чуть поподробнее, ориентируясь на официальные комментарии. Налог будет добавляться к стоимости проживания в гостинице или санатории, то есть клиент напрямую не узнает, сколько он переплатит за привычную услугу. Минимальный размер налога будет составлять 100 рублей в сутки.

Хорошо, а как тогда рассчитывать обязательный 1 процент налога? Например, если по тарифу стоимость проживания составит 1000 рублей, то сумма налога, которая будет включена в услуги размещения, должна составить 10 рублей. Но так как 10 рублей – ниже минимального ограничения, то сумма налога составит все те же 100 рублей в сутки. Все достаточно просто.

Туристы-мигранты

Количество туристов, посещающих Коми, если верить официальным данным, просто зашкаливает. Речь идет о сотне тысяч людей со всей России и мира, мечтающих приехать в наш регион, где практически нет ни нормальных дорог, ни приемлемой туристической инфраструктуры, да и мест, чтобы набраться особенных впечатлений, раз-два и обчелся. Называются чаще всего цифры от 300 до 400 тысяч туристов в год!

Если заглянуть в концепцию развития туризма в Республике Коми до 2028 года, то там записано, что, по данным Росстата, турпоток Республики Коми по итогам 2022 года составил порядка 435,1 тысячи человек. Как видим, аж до сотни туристов все подсчитано, видимо, для большей убедительности. Хотя, прямо скажем, то, что цифра притянута, извиняюсь, «за уши», понятно уже из пояснений, где прямо указывается, что, например, учитывалось «количество фактов первичной постановки иностранных граждан на миграционный учет, а также учитываются данные обследований домашних хозяйств». Туристы-мигранты? Это что-то новенькое…

Дедушка шутит

С появлением в Коми туристического налога ситуация по цифрам окончательно прояснилась. Теперь мы знаем, что у нас «туристами» считаются все постояльцы гостиниц и санаториев, а также обычные грибники. Ведь не просто так в упомянутом выше списке появился небольшой поселок Студенец, считающийся «грибной столицей» юга Коми (рядом расположено Чернамское лесничество со шлагбаумом на въезде). Между прочим, только там осенью можно увидеть что-то напоминающее ягодно-грибной рынок, расположенный на оживленной трассе Сыктывкар – Ухта.

Ну и еще о цифрах. Не хотелось, а придется вспомнить экс-главу Коми Владимира Уйбу, который как-то публично заявил, что руководитель Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Мария Балмастова станет полноценным министром, то есть лишится приставки «временно исполняющей обязанности» только после того, как ежегодный турпоток в регион достигнет двух миллионов человек. Сразу было понятно, что московский дедушка так своеобразно шутил.

Вся эта туристическая цифирь, которой верить просто нет оснований, поступает в Москву, и на ее основе ежегодно составляется национальный туристический рейтинг. Но даже при таком раскладе, когда можно приукрасить общую картинку, Коми в рейтинге смотрится очень и очень скромно. Лучший показатель был в 2015 году – 54 место, в 2022 году – 64, в 2023 году – 71. Один год мы на одно место ниже Чечни, в другой год – на одно выше. Но обидно то, что на Северный Кавказ далеко не все поедут даже за деньги, а у нас вроде как все стабильно и спокойно. Но нет туристического развития, зато много программ и планов, которые каждые пять лет переписываются.

Туры для богачей

А еще Коми отличается дороговизной и отсутствием дешевых туристических продуктов. Есть уникальные места типа плато Маньпупунер, но чтобы попасть туда, надо выложить кругленькую сумму. Например, один вертолетный тур из Ухты стоит от 55 тысяч рублей, тур на аэролодке от Троицко-Печорска – от 38 тысяч рублей. Плюс сопутствующие дорожные расходы, в результате выходит по цене какая-нибудь Турция или Египет. Так что главная достопримечательность Коми сейчас рассчитана исключительно на узкий круг богатых и уже пресыщенных путешествиями туристов.

Но, похоже, ситуация потихоньку меняется, хотя бы на уровне намерений. Нынешний хозяин Желтого дома Ростислав Гольдштейн провел переговоры с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Обсуждалась возможность включить в опорную дорожную сеть подъездные пути к туристическим объектам и местам отдыха. Речь шла о трех особо охраняемых природных территориях федерального значения: Печоро-Илычский заповедник и национальные парки – «Югыд ва» и «Койгородский». Также здесь на Европейском Севере находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО – Девственные леса Коми.

«Бронзовый» Ильич

На самом деле у нас есть что посмотреть и помимо уникальных природных памятников. В декабре монументальная голова Ленина в Ухте оказалась среди победителей ежегодной премии Russian Traveler Awards в номинации «Культурно-исторический объект/музей».

Первое место было присуждено музею алтайской духовной миссии (Алтайский край) и музейному комплексу «Дорога жизни» (Ленинградская область), второе место было отдано музею-заповеднику писателя Михаила Шолохова (Ростовская область), у ухтинского Ленина – «бронза».

Памятник Ленину был открыт в 1970 году и сразу стал визитной карточкой Ухты. Его установили в честь 100-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата. Общая высота конструкции составляет 33 метра, что делает его крупнейшим изображением Ленина в мире.

Сергей МОРОХИН.