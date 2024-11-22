Когда в лесу нет хозяина, нельзя ни дрова заготовить, ни лес сохранить

После того, как чиновники попытались решить задачу обеспечения граждан топливными дровами, появился пресловутый «закон о валежнике». Закон разрешал населению самостоятельно заготавливать валежник в лесах, примыкающих к жилью, и доставлять к своим домам древесные остатки в качестве топлива. При этом бюджет не выделил денег на санитарную очистку леса вблизи поселений.

Когда закон заработал, чиновники сразу заподозрили, что люди, клюнув на «бесплатное», ринутся в лес и под видом валежника будут выносить оттуда деловую древесину в виде сухостоя, ветровала, наклонных стволов и т.д. После чего в лесных регионах ввели ограничения по использованию бензопил и технических средств, облегчающих заготовку и транспортировку валежника гражданами. А контроль за этим возложили на правоохранителей.

Что имеем, не храним

Сегодня в лесной республике невозможно увидеть ухоженные и безопасные для посетителей лесонасаждения, где нет бурелома, наклонных и сухостойных деревьев. В лесах стали обыденными гари, буреломы, захламленные брошенной древесиной и порубочными остатками места незаконной рубки деревьев. И это происходит не только в дальней тайге. Для примера предлагаю пройтись по ухтинской «тропе здоровья» от начала проспекта Космонавтов города в юго-западном направлении в сторону поселка Шудаяг. А если кто захочет пролезть через ветровалы, то надо побывать у Лыаельского родника города Сосногорска – в сосняке на южной стороне искусственного водоема.

Наши леса теперь бесхозны и находятся в безобразном состоянии. А где же лесники – хранители «зеленого друга»? Увы! Лесной кодекс помог их отлучить от заботы о лесе. Не только в буквальном смысле, но и в смысле применения их знаний лесовозобновления, ухода за лесом, борьбы с насекомыми-вредителями, профилактики лесных пожаров. Из-за низкой оплаты труда лесников упал престиж этой профессии. Зато выросло число злоупотреблений как со стороны самих лесников, так и со стороны лесопользователей.

Древесный мусор

В первые годы реализации «закона о валежнике» граждане поняли, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В ближних лесах, где было возможно, стали собирать на топливо древесный хлам и убедились, что он дома не греет. В СМИ же появились примеры о штрафах за рубку сухостоя, наклонных, зависших и ветровальных деревьев, не относящихся к категории валежника. Как тут не вспомнить статью 11 Конституции РФ: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир являются достоянием народов, проживающих на соответствующей территории».

В 2023-2024 годах чиновники озаботились вопросом помощи немощным пенсионерам сельской глубинки по обеспечению топливными дровами. Как показала жизнь, бесплатные дрова из валежника, а точнее – древесный мусор, не решают проблему тепла в домах сельчан и бюджетных организаций. А дрова за деньги в отдаленных поселениях и вовсе недоступны по ряду объективных причин. Значит, надо на законодательном уровне найти другой способ решения.

Вопросы без ответов

К решению этой задачи подключились председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и, естественно, губернатор (теперь уже бывший) Владимир Уйба. Рабочая группа комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с представителями правительства Коми провели работу по подготовке законодательных предложений. Так появился проект поправок в республиканский закон о регулировании лесных отношений, в том числе установление исключительного случая для заготовки древесины, которая предназначена для снабжения населения твердым топливом, где цена за один «куб» древесины будет примерно в три раза ниже розничной.

Кто это будет реализовывать? Предприниматели, которые при покупке древесины по низким ценам на лесоучастках будут тратить две трети стоимости «куба» на покрытие расходов при доставке твердого топлива жителям труднодоступных поселений. Как пояснила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич, для реализации этих нововведений необходимо муниципалитетам разработать муниципальные программы с учетом потребности населения в твердом топливе и определить поставщиков дров. Необходимый объем древесины передадут в лесничества, которые затем организуют аукцион для организаций и предпринимателей, включенных органами местного самоуправления в муниципальную программу.

С необходимыми объемами ясно. Но как лесники подберут делянки, выставляемые на аукцион? Не проще ли со всеми лесопользователями заключить соглашения на поставку топливных дров муниципалитетам в необходимых объемах для нужд населения на специально устроенные площадки или непосредственно нуждающимся? Известно же, что заготовка необходимой лесозаготовителям деловой древесины всегда сопровождается отходами, из которых можно и нужно получать топливные дрова или древесные брикеты.

Есть и быстрое решение: лесничества подбирают участки захламленного леса и предлагают предпринимателям или гражданам бесплатно проводить санитарную рубку с последующей очисткой от ненужных лесу древесных остатков взамен на обязанность доставки части топливных дров на отведенную для этих целей площадку или непосредственно нуждающимся. При этом вырубленная деловая древесина на лесовозных усах (трассах), погрузочных площадках и волоках оценивается ниже рыночной стоимости.

Отсутствие топливных дров у пенсионеров – это социальная проблема государства. Ее надо решать. Но нельзя забывать природоохранные задачи: избавление лесов от лесного хлама и проведение противопожарной профилактики.

Что делать?

В настоящее время редко вспоминают Санитарные и противопожарные правила в лесах Российской Федерации. Да, пожалуй, и вспоминать теперь некому. Усохли кадры низовых звеньев лесничеств – лесников с закрепленными за ними обходами. Исчезли немногочисленные государственные лесные инспектора. Не стало в республике лесопожарных звеньев в лесничествах, оснащенных лесопожарной техникой, специальным оборудованием и инвентарем. Исчезли специалисты-лесопатологи, отслеживающие санитарное состояние лесонасаждений.

Стране нужен новый Лесной кодекс с природоохранными приоритетами, стимулирующий образование юридических лиц, способных следить и выполнять работы по зачистке пройденных рубкой делянок от порубочных остатков и горельников, устранять захламленность на территории водоохранных полос по берегам рек и озер, в защитных полосах железных и автомобильных дорог, вдоль трасс ЛЭП, нефте-газопроводов и так далее.

Кроме того, нужна гибкая ценовая политика для комплексной заготовки древесины и древесных остатков в зависимости от санитарного состояния лесных участков. И наконец, необходимо создать условия для эффективной работы общественного лесного

контроля в соответствии с федеральным законом № 21-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», вступившим в силу в 2014 году.

Валерий ТОРЛОПОВ,

эколог, в прошлом главный специалист госконтроля Федеральной службы лесного хозяйства РФ, экс-депутат Госсовета РК.