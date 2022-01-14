13 января российские журналисты отметили профессиональный праздник – День печати. Правда, руководителю Союза журналистов Коми Эдуарду Пименову в этом году было не до торжеств: последний день декабря стал для него последним и в должности главного редактора корткеросской районной газеты «Звезда»…

Кто-нибудь видел министра?

– Эдуард Вячеславович, год назад глава Коми Владимир Уйба в своем поздравлении по случаю Дня российской печати отметил, что в том числе от «честности и принципиальности» журналистов зависит развитие республики. Жизнь показывает, что эти качества только создают проблемы для тех, кто работает в бюджетных СМИ.

– Если честно, работая в районной газете, я порой хотел рассказать гораздо больше, чем позволено государственным СМИ, но на моем примере видно, что нынешняя власть даже конструктивную критику воспринимает весьма болезненно.

Когда-то «районка» была чуть ли не последней инстанцией, куда обращались сельчане со своими проблемами с желанием добиться справедливости. Нынче в газету с жалобами приходят очень редко. Да что там в газету… Даже на конференциях коми движения «Коми войтыр» перестали поднимать серьезные проблемы. И ведь дело даже не в том, что эти проблемы выглядят неразрешимыми. Все гораздо хуже – люди уже никому не верят!

– Контракты с главными редакторами СМИ заключает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми. Это такой своеобразный «поводок», чтобы каждый знал свое место. Вам так и не объяснили, почему не был продлен контракт?

– С самого начала отношения с Минцифрой ограничились лишь наличием самого контракта. Руководителя ведомства, полагаю, из главных редакторов видели только единицы. Самое обидное, что чиновники профильного ведомства большинство руководителей печатных СМИ даже в лицо не знают.

– Но это звучит как-то дико…

– Дико по сравнению с теми временами, когда отношение к СМИ было не как к «подручным средствам». Многие из главредов со стажем с теплотой вспоминают Алексея Семеновича Безносикова, который возглавлял Управление печати Республики Коми в 1999-2002 годах. Кстати, он и предложил мне возглавить корткеросскую районную газету «Звезда» в 2001 году. Чиновники из управления постоянно ездили на места, знали все проблемы и достижения редакций, регулярно собирали нас на совещания-семинары.

Обидно, что руководство Минцифры даже нормально, по-человечески, не может проводить на заслуженный отдых тех руководителей, кто отработал в отрасли несколько десятилетий.

«Правила игры»

– В такой ситуации виноваты и сами руководители СМИ, раз изначально приняли такие «правила игры».

– Действительно, сегодня каждый из главредов сам по себе. Да и костяк Союза журналистов уже давно состоит из ветеранов отрасли. Благодаря им он и сохраняется до сих пор.

– Власти вспоминают о бюджетных СМИ только в период выборных кампаний. И когда сложились такие «партнерские» отношения?

– Районные газеты для республиканской власти давно стали обузой. Последние лет десять идут разговоры о создании единого медиахолдинга. Что примечательно, вопрос этот почему-то постоянно поднимался в период подписной кампании, что, конечно, сказывалось на тираже изданий: кто подпишется на газету, если неизвестно, будет она выпускаться или закроется?

А сейчас Минцифры Коми в открытую говорит, что надо оцифровать всех, тогда и проблем не будет – ни с типографией, ни с распространением.

– Тиражи печатных изданий, финансируемых за счет бюджета, из года в год падают. Соблюсти хотя бы видимость благополучия удается за счет бесплатной подписки для пенсионеров. Но ведь долго так продолжаться не может?

– Действительно, многие говорят о том, что во всем виноват интернет. Опять же, возвращаясь к «Звезде», напомню, что мы одни из первых среди районных изданий сделали свой сайт. Но «не заливали» туда всю информацию из свежего номера, а лишь его часть. В последнее время вообще в интернете размещали только анонсы публикаций печатной версии. Надо ведь и нам соблюсти свою выгоду.

Есть большая масса читателей, которые приемлют только бумажную версию газеты, и следует уважать их выбор. Поэтому районную прессу в нынешнем виде властям надо сохранить через налоговые льготы, субсидирование подписной цены, прямую финансовую поддержку редакций. Конечно, власть должна обратить внимание и на подготовку кадров. А главное, она должна перестать нервно реагировать на критические публикации, более того – даже поощрять их. Ведь натужное приукрашивание действительности выглядит нелепо, а в некоторых случаях даже комично.

Беседовал

Сергей МОРОХИН.