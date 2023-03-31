Кого хороним? Мусор! Тарифы растут, население платит, а контроля за региональным оператором по-прежнему нет

Тарифы на ЖКХ зависят от многих факторов, а в основе лежат расчеты затрат поставщиков коммунальных услуг населению. Но, конечно, при том условии, что эти затраты, как и сами услуги, являются реальными, а не мифическими.

Предельный рост коммунальных тарифов у нас до сих пор регулируется государством. Как известно, с 1 декабря 2022 г. они выросли (второй раз за минувший год) согласно Постановлению правительства РФ

№ 2053. Этим же постановлением были определены и параметры индексации тарифов на 2023 год. Напомним, что индексы повышения размеров вносимой гражданами платы составляют не более 9%, в том числе и на услуги по обращению с ТКО.

Регионам дано право регулировать тарифы, но в тех рамках, которые установило федеральное правительство. Комитеты по тарифам должны проверять правильность расчетов затрат региональных операторов, контролировать объемы оказываемых ими услуг. Однако создается впечатление, что в «отдельно взятой» Республике Коми такого контроля не было изначально и нет до сих пор. Достаточно привести несколько красноречивых примеров.

«Мусорный казус»

Муниципальное казенное предприятие «Ухтаспец-автодор» (далее «Казенка») осуществляет захоронение ТКО на Ухтинском полигоне. Его деятельность подлежит государственному регулированию, которое осуществляет Комитет по тарифам республики. Масса и направление потоков обращения ТКО определяются действующей Территориальной схемой на территории республики, согласно которой производится прием образовавшихся ТКО в г. Ухте и г. Сосногорске, также Троицко-Печорском, Ижемском, Усть-Цилемском районах.

Поступивший мусор принимается «Казенкой» по весу в тоннах. С этой целью (в силу Правил учета № 505) на Ухтинском полигоне установлено весовое оборудование.

На пятилетний период приказом № 66/16 Комитет установил тариф «Казенке» из расчета массы мусора в 2022 г. – 70,5 тысячи тонн, в 2023 г. -70 тыс. тонн и в последующие – 68,8 тыс. тонн.

Согласно стандартам раскрытия информации «Ухтаспецавтодор» отчитался, что принял в 2021 году 50,5 тысячи тонн или 252,5 тысячи кубометров мусора, в прошлом году – 49 тыс. т. или 513 тыс. «кубов».

Анализ плотности захороненного ТКО дает удивительный результат: один «куб» мусора за год высох в два раза! Возникает закономерный вопрос: как объяснить этот «мусорный казус»?

«Историческая» свалка

С начала «мусорной реформы» ТКО из Усть-Цилемского района должны вывозиться для захоронения на Ухтинский полигон. Однако в реальности львиная доля мусора по-прежнему остается на огромной старой свалке, что находится в пяти километрах от села Усть-Цильма.

Региональный оператор письмом от 25.12.2021 г. подтвердил, что за три года в Ухту вывезено всего 7414 «кубов» мусора или 7% от образовавшегося. Юрлицам и населению района было предъявлено за услуги по обращению с ТКО 27,9 млн рублей и оплачено ими 20,3 млн рублей, собираемость платежей составила 72%.

Общественники Усть-Цильмы, не согласившись с подобными действиями регоператора, обратились в полицию района, однако получили отлуп. Полицейский дознаватель вынес постановление об отказе возбуждения уголовного дела, поскольку отсутствует состав преступления.

В июне прошлого года общественники, депутаты и начальник ГЖИ района совместно осмотрели названную «историческую» свалку и признали, что она не соответствует требованиям экологического законодательства. Тем более что свалка угрожает еще и безо-пасности самолетов, производящих взлет и посадку с местного аэропорта (в любой момент птицы, облюбовавшие свалку, могут угодить в двигатели самолета).

Кроме того, мусоровозы, вывозящие мусор на свалку, не оборудованы аппаратурой спутниковой навигации, как это предписано Правилами обращения с ТКО.

После бурных обсуждений депутат райсовета Александр Чупров подал в прокуратуру района заявление с просьбой отменить постановление полиции.

Районный прокурор Алексей Голяк проверил жалобу и, получив объяснения представителей регоператора (этого, видимо, оказалось достаточно), установил, что не получены достоверные сведения о фактическом неисполнении обязанностей оператора по обращению с ТКО. Что же касается информации об оснащенности мусоровозов системой ГЛОНАСС, то она не влияет на законность принятого решения, считает прокурор.

Странные ошибки

Однако мнение районного прокурора нельзя считать истиной в последней инстанции. Тем более что уже есть пример, когда представители местного надзорного органа, что называется, «промахнулись».

Напомним, что в октябре 2021 года прокуратура отправила в суд исковое заявление. Суть иска – обязать районную администрацию разработать схему накопления ТКО на контейнерных площадках, где мусор мог бы храниться до 11 месяцев (понятно, что для оператора это очень удобно). Однако, по действующим санитарным правилам, срок хранения мусора на таких площадках – не более трех суток.

Тем не менее, районный суд согласился с прокурором и вынес соответствующий вердикт. Но администрация района подала апелляцию, после чего прокурор отозвал свои требования, и дело было прекращено Верховным судом Коми.

Так что прокуроры тоже ошибаются. Как и республиканские чиновники, которые обычно во всем потакают региональному оператору. Остается на-деяться, что «государевы люди» просто искренне заблуждаются, а не действуют по корыстным мотивам.

Владимир ИВАНОВ.