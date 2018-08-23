Койгородцы простились с Михаилом Тебеньковым

22 августа в поселке Кажым Койгородского района похоронили экс-главу администрации Койгородского района. Михаил Тебеньков чуть-чуть не дожил до своего 62-летия, он скончался от обширного инсульта.

В этот день в райцентре были отменены все праздничные мероприятия по случаю Дня государственности республики. На магазинах и общественных учреждениях висели объявления о трауре. Дорога в Койгородке от дома покойного до Центра культуры, где прошла гражданская панихида, была усыпана красными гвоздиками.

Михаил Тебеньков более 30 лет посвятил родному району. 14 из них отработал на посту руководителя администрации. Благодаря его хозяйственной жилке, умению убеждать и находить компромиссы район даже в самые трудные «перестроечные» годы развивался. При Тебенькове началось строительство школы на 864 места, были введены в строй спорткомплекс в селе Койгородок и очистные сооружения, тубсанаторий в Кажыме, мосты через реки Сысола, Кой, Ир; линии электропередачи с подключением п. Верхний и Нижний Турунъю. При нем же была проведена реконструкция знаменитой Кажымской плотины; выполнен большой объем работ по реставрации уникальной Спасской церкви. В 2003 году Койгородский район стал победителем республиканского конкурса «Лучшее муниципальное образование в Республике Коми» среди сельских районов.

В 2012 году Тебеньков подвергся уголовному преследованию. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и в присвоении вверенного имущества. Решением суда он был оштрафован на 200 тысяч рублей. Тем не менее многие друзья и коллеги экс-главы до сих пор убеждены в его абсолютной честности.

Проводить Михаила Леонидовича в последний путь пришло немало его земляков. Это главный показатель того, что человек заслужил о себе добрую память.