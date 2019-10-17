11 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечался Всемирный день борьбы с ожирением. Проблема лишнего веса у жителей Коми приобретает характер эпидемии.
Так, за первое полугодие 2019 года в республике зарегистрировано почти 3,7 тысячи человек, страдающих ожирением. Эта цифра в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, тогда людей с ожирением было немногим более тысячи.
Больше всего проблем с лишним весом испытывают взрослые – 2625 человек (в 2018 году – 908 человек). На втором месте – дети, лишний вес имеют 979 малышей (в 2018 году – 191 человек). Количество детей с лишним весом выросло почти в пять раз.
Больше стало и страдающих ожирением подростков – 299 человек (в 2018 году – 71 человек). Женщины испытывают больше проблем с лишним весом, чем мужчины.
Количество жителей Коми, страдающих ожирением, выросло в четыре раза
11 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечался Всемирный день борьбы с ожирением. Проблема лишнего веса у жителей Коми приобретает характер эпидемии.