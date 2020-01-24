Сыктывкарский городской суд впервые в своей истории вынес приговор по делу, которое рассматривалось коллегией из шести присяжных заседателей.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в мае 2019 года жители Сыктывкара И. Ладанов и Д. Путягин, будучи пьяными, в квартире своего знакомого избили хозяина так, что от полученных травм тот скончался.

17 декабря 2019 года коллегия присяжных заседателей признала Ладанова и Путягина виновными в совершении действий, которые квалифицированы судом как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

21 января на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных суд вынес приговор, назначив И. Ладанову 14 лет, а Д. Путягину – 12 лет лишения свободы.