Колхоз идет ко дну, как и все сельское хозяйство Удорского района

СПК колхоз «Чернутьевский» оказался в критическом финансовом положении. При этом объем господдержки за период 2020-2024 годы сельхозпредприятию составил более 20,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза Коми.



Причина ухудшения финансового состояния – отдаленность хозяйства, что значительно увеличивает себестоимость продукции при транспортировке молока на рынки сбыта, а также нехватка специалистов.

На протяжении последнего года Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми предпринимало меры по поддержке хозяйства: проводило переговоры с кредиторами о возможности реструктуризации задолженности, оказывало консультационную поддержку. Особое внимание было уделено решению проблем с энергоснабжением предприятия.

В сентябре 2024 года при участии представителей министерства состоялось совещание с АО «Комиэнергосбытовая компания», в результате которого удалось согласовать двухлетний график погашения задолженности в размере 1,5 млн рублей. В октябре 2024 года в ходе выездного совещания были приняты меры по оптимизации потребления электроэнергии на ферме, включая установку дополнительных электрических счетчиков и датчиков движения.

На сегодня кредиторская задолженность СПК колхоз «Чернутьевский» составляет не менее 8 млн рублей. При этом текущее поголовье на ферме насчитывает 70 голов скота, рыночная стоимость которых оценивается примерно в 3 млн рублей.

Бюджетные учреждения Удорского района в рамках конкурсных процедур потенциально могут заключить договоры по поставке социально значимых товаров – молочная и мясная продукция (вместо прямых договоров поставки с СПК колхоз «Чернутьевский») с другими хозяйствующими субъектами.