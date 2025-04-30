От пустеющей сельской глубинки порой остаются одни только кладбища, которые тоже требуют к себе внимания. Свою непростую историю рассказала «Трибуне» Галина Александровна Гергележиу.



Сейчас в поселке Ком Койгородского района официально проживает всего 11 человек (в 1989 году было почти 250 жителей). В советские времена тут кипела жизнь, люди работали в основном на лесозаготовках. Теперь здесь уже ничего нет. Кто сумел, тот уехал в более перспективные места, в поселке свой век доживают лишь пенсионеры.

У Галины Гергележиу (она не так давно переехала в Сыктывкар) на местном кладбище похоронены мать, муж и трое сыновей. Сына Антона похоронили в феврале прошлого года – погиб на СВО. Беда в том, что она может посещать своих близких, разве что зимой.

Кладбище находится на другом берегу реки Ком, а мост уже давно пришел в негодность: лесовозы его угробили. И что делать? Галина Александровна обратилась в газету, чтобы привлечь внимание властей и общественности к проблеме содержания кладбищ в Республике Коми. Многие из них находятся в запущенном состоянии, а к другим, как на примере Койгородского района, проблематично добраться.

По словам главы сельского поселения Кузьель Веры Шакировой (к этому поселению в 2018 году были приписаны два затухающих поселка – Ком и Усть-Воктым), ситуация с кладбищем непростая: «Кладбище наше, а земля федеральная, поэтому мы не имеем права ею распоряжаться…» Мост действительно развалился, но ситуация не столь безнадежна. Есть предварительная договоренность с предпринимателями, которые готовы его подлатать. Вполне реально, что какой-то переход к кладбищу появится уже в третьем квартале этого года.

Сергей ПАВЛОВ.