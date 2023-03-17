Если не внести серьезные коррективы в систему работы жилищно-коммунального хозяйства, то уже в обозримом будущем Коми ждут серьезные социальные потрясения.

Такой вывод напрашивается после знакомства с документом «О реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми», представленным на этой неделе Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК в республиканском парламенте.

Наше место – последнее

Начнем с того, что касается практически каждого жителя – с собираемости взносов на капитальный ремонт. По этому показателю Коми находится на последнем месте среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Место объективное, поскольку северные муниципалитеты Коми фактически саботируют оплату услуги, ввиду ее бессмысленности: многие сидят «на чемоданах» и ждут переезда куда-нибудь южнее. Хотя, если судить по тому, что все видят лишь имитацию выполнения федеральной программы по переселению северян, то можно ждать бесконечно.

Собираемость взносов на капремонт в Воркуте – 67 процентов, в Инте – 75, в Ижемском районе – 77. В лидерах Прилузский, Усть-Куломский и Удорский районы. Там этот показатель колеблется от 94 до 96 процентов. В Сыктывкаре – 91%.

За три года в среднем по Коми собираемость взносов на капремонт составила примерно 80 процентов. Долги составляют 1,5 млрд рублей (с 2020 года рост почти в три раза), половина из них приходится на Воркуту. Понятно, что эта задолженность влияет на общую картину проведения ремонтных работ в многоквартирных жилых домах (МКД). Эта тема была основной на совещании.

Черепашьи темпы

По данным Минстроя, в Коми 6179 МКД, включенных в перечень для капремонта до 2044 года.

Хотя говорить именно о «капитальном ремонте» некорректно, поскольку в основном речь идет о приведении в нормативное состояние конструктивных элементов – лифты, крыши, фасады, подвальные помещения, фундаменты, коммуникации. Все это чиновники называют конструктивом.

Так вот, с 2015 года в рамках программы капитального ремонта общего имущества МКД был отремонтирован 1891 конструктив в 1090 МКД общей стоимостью более 5 млрд рублей. Тем самым были частично улучшены жилищные условия более чем 130 тысяч граждан.

Но приведенная сумма совершенно не впечатляет, если взять во внимание, что расчетная стоимость всех работ на сегодняшний день оценивается в 160 млрд рублей.

Не впечатляют и темпы работ. На этот год запланирован ремонт 186 конструктивных элементов. И это на всю республику!

Можно сделать неутешительный вывод: программа по капремонту многоквартирных домов по многим пунктам провалена. Если ее реализация будет идти нынешними темпами, то разруха неминуема.

Неподъемная ноша

О хроническом недофинансировании говорят и в самом министерстве. Согласно краткосрочному плану проведения ремонтных работ в текущем году запланировано освоить порядка 1,5 млрд рублей, а необходимо 5,5 млрд рублей.

Но только где взять деньги? Минстрой Коми, в частности, надеется на поддержку республиканского бюджета «ввиду установления минимального размера взноса гораздо ниже экономически обоснованного». А еще таит надежду хоть как-то повысить собираемость платежей за капремонт с нищающего населения. Но это уже из области фантастики.

И еще один немаловажный момент. Согласно официальным данным, еще три года назад в Коми были самые «кусачие» тарифы на жилищно-коммунальные услуги в стране. Доля затрат среднестатистической семьи на ЖКУ составляла 13,7 процента, выше, чем на Чукотке и в Магаданской области.

Сейчас этот показатель чуть снизился, но по-прежнему остается достаточно высоким. Поэтому население дополнительный рост платежей на капремонт просто не потянет.

Постскриптум

Деньги – реальные, капремонт – «призрачный»

Комментарий депутата Госсовета РК Ильи Богданова:

– До сих пор многие скептически относятся к тому, чтобы отдавать свои кровные на «призрачный» капремонт. С каждым годом все больше нареканий вызывают сроки капремонта.

В нашей республике взносы вводили в 2014 году, и тогда их занизили. Сейчас фонд капремонта, по словам его представителей, в дефиците на несколько миллиардов рублей ежегодно. На совещании была озвучена цифра экономически обоснованного тарифа в 58 рублей за квадратный метр, что в 4 раза выше сегодняшнего. И единственный выход, на мой взгляд, компенсировать часть затрат из бюджета. На ближайшие три года предусмотрено около 700 миллионов на эти цели, но этого явно недостаточно.

Сергей МОРОХИН.