По итогам 2019 года в Коми зафиксирован рекордный сбор налогов и рекордное число бедных.

Этот парадокс объясняется просто: чем больше средств собирается на территории республики, тем больше уходит федеральному центру. В этом смысле Коми похожа на дойную корову. Только вместо молока она дает деньги, в первую очередь — «нефтяные».



В минувшем году в консолидированный бюджет России из Коми поступило 244 миллиарда 723 миллиона рублей (на 6,6 млрд рублей больше, чем в 2018 году, который также был рекордным по сборам). Если эти миллиарды поделить на всех жителей региона, то на каждого получится около 300 тысяч рублей! Далеко не каждый субъект России может похвастаться таким вкладом в общую копилку. Большинство регионов живет за счет дотаций из федерального бюджета и при этом имеет достаточно высокий уровень жизни по сравнению с Коми.

Из указанной выше суммы в консолидированный бюджет Коми поступило лишь 89 млрд 185 млн рублей (рост — 3% по сравнению с 2018 годом). Если бы федералы забирали не две трети доходов, а хотя бы половину, то в Коми можно было бы постепенно решать фундаментальные проблемы: только на завершение строительства социальных объектов сегодня требуется порядка 30 миллиардов рублей, инвестиций ждет дорожная отрасль. В дополнительной финансовой поддержке нуждаются и пенсионеры. Почему бы не взять пример с Москвы, где тамошние власти с сентября прошлого года платят минимальную пенсию в размере 19,5 тысячи рублей? Осенью прошлого года пенсии в Коми варьировались от 10 до 18 тысяч рублей. Чем пенсионер, живущий на Крайнем Севере, хуже москвича?

Рост налоговых сборов в Коми в последние годы обусловлен высокими мировыми ценами на углеводороды. Однако в любой момент цены на внешнем рынке могут упасть (что уже не раз бывало). И тогда продолжающееся уже шестой год подряд падение реальных доходов населения покажется «легкой простудой» — поток «нефтяных денег» просто иссякнет.

По своим природным ресурсам Коми – один из самых богатых регионов страны. Но на содержимое кошельков большинства северян это никак не влияет. Более того, по данным Росстата, по итогам 2019 года мы наряду с Якутией, Красноярским и Камчатским краями вошли в число самых бедных регионов — у нас фактически каждый пятый имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Напомним, что для трудоспособного населения в конце прошлого года прожиточный минимум составлял 14 тысяч 868 рублей, для пенсионеров — 11 тысяч 366 рублей, для детей — 13 тысяч 691 рубль.

Сергей МОРОХИН.