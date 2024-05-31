Лучшие комики республики навострили лыжи в Санкт-Петербург, чтобы развеселить тамошнюю публику. Они хотят показать питерцам, что такое настоящий коми стендап – искренний, эмоциональный и не исковерканный цензурой.



В нашей республике с юмором в принципе все хорошо, уже много лет проводятся городской и республиканский коми КВН. Теперь популярным становится новый формат юмора – стендап (коми шмонь, как называют его организаторы).

– Если вернуться в прошлое, первый коми стендап провели в 2018 году в Финно-угорском этнопарке. Тогда это был некий праздник юмора. Гости этнопарка сидели за столом, баловались (пили чай) коми шаньгами, а кавээнщица Виктория Габова-Агаркова со своими друзьями-юмористами веселила публику смешными рассказами. Потом наступило некоторое затишье, и вот мы снова собираем целые залы. И это настоящий взрыв юмора, – рассказывает идейный вдохновитель и организатор стендапа, председатель молодежного движения «МИ» Светлана Макарова.

– Кто такие нынешние стендаперы? Откуда они?

– Среди нас есть кавээнщики, культработник, журналист, учитель, предприниматель, таксист – в общем, любой может стать стендапером, если у него есть чувство юмора.

Политику лучше не трогать

– Насколько мне известно, в коми КВНе есть цензура, шутки отсматриваются, не проходят шутки ниже пояса. А как с цензурой в стендапе?

– Я не скажу, что у нас есть некий цензор, который сидит и запрещает нам шутить. Мы сами понимаем, что есть человеческая этика. Скажем, мы не будем шутить о религии, о политике (в наше время политику лучше вообще не трогать). Но при этом вся наша жизнь – шутка. Например, мой стендап основан на ситуациях, которые происходят со мной. Мы можем без ханжества шутить про секс, бытовые ситуации, забавные случаи из жизни. О том, что каждому близко. А вот, например, космос от нас далеко, и я не стану о нем шутить. Но если я сама полечу в космос, то обязательно расскажу и об этом. А вообще, идеальные шутки всегда на грани дозволенного. Главное – не переступать эту грань.

Каждый стендапер, выходя на сцену, никогда не возьмет старую шутку. У нас всегда новые монологи.

– И это монологи на коми языке. Хотя существует некий стереотип, что на коми языке далеко не уедешь. А вы тут в Питер собрались. Уверены, что зрители к вам придут?

– Конечно! Уже два билета купили.

– Смешно…

– А будет еще веселее. Мы же в Питер едем!

– Билеты на ваши выступления дорогие?

– В Сыктывкаре – по 300 рублей. А в Санкт-Петербурге – от полутора до трех тысяч.

– Не дороговато ли? А если больше двух билетов не купят, будете выступать для двоих?

– На самом деле в Питере проживает много комиговорящих. Ну почему бы им не прийти на коми шмонь?! Это же редкая возможность услышать забавные истории на родном языке, такого в Питере точно нигде нет. А мы везем классные шутки, так что два часа отборного юмора гарантированы!

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Модный жанр

Стендап (от англ. stand-up comedy) – жанр комедийного искусства. Во время шоу комик выступает перед живой клубной аудиторией.

Как правило, стендапер шутит на бытовые темы, рассказывает личные житейские истории в режиме активного диалога с публикой.

Екатерина МАКАРОВА.