Одна из наиболее колоритных личностей в российской истории это Григорий Распутин. Известность он приобрел благодаря своей близости к семье последнего российского императора Николая II.

Историкам достоверно известно, что род Григория Распутина идет от его деда – Якова Васильевича Распутина. А предок Якова – Изосим, Федоров сын, – был бобылем (бедным крестьянином) деревни Палевицы на реке Вычегде в Яренском уезде (ныне это Сыктывдинский район Республики Коми). В 1640 году Изосим, следуя «поветрию» того времени, взял и переселился в Сибирь. И получается так, что обрусевший зырянин Григорий Ефимович – единственный из наших «земляков», кто в массовом сознании стал всемирно известным. Хотя бы по хиту «Rasputin» группы «Boney M», массе кинофильмов, книг, научных исследований и песен.

Сын ямщика

Родился он в начале 1869 года в селе Покровском Тобольской губернии в семье ямщика Ефима Распутина и жены его Анны (в девичестве Паршуковой). Основали село Покровское крестьяне из северных районов России, в том числе из Коми края.

На основании ревизских сказок известно, что в деревне Палевицы «двор пуст бобыльской Изосимка Федорова сын, а он сшел в Сибирь и с женою во 7148 году (1639/1640), а детей нет». Тринадцать лет об Изосиме ничего не было известно. Видимо, он скитался по Сибири в поисках лучшей доли и места под солнцем. В 1653 году его имя упоминается среди крестьян Покровской слободы. И было у него тогда уже три сына: Семен, Насон и Евсей. Сыновья прадеда Григория в пятом колене Насона Изосимовича – Яков и Филипп – упоминались в источниках уже под фамилией Распутины (Роспутины).

Скорее всего, у Насона было прозвище Распута, которое стало впоследствии фамилией. Давали эти прозвища в Сибири не тем, кто распутничал, а тем, кто жил на распутье либо ямщичил на тракте. По дворовой переписи 1858 года в Покровском значилось более тридцати крестьян Распутиных, в том числе и Ефим, отец Григория.

Три года носил вериги

Распутин был единственным ребенком в семье, имел с детства слабое здоровье. Рос как и все крестьянские дети. Стал рано работать, ходил в обозах, пахал землю. В юности курил, пил, сквернословил. Но после 1900 года в его душе произошел перелом: бросил пить, курить и есть мясо. Покинул хозяйство и ушел из дома. Много странствовал пешком по России, посещал монастыри. Бывал в Иерусалиме, на Афоне, в Киеве. После паломничества обратился к религии. Читал ежедневно Евангелие и три года носил вериги.

В 1890 году Григорий женился на Прасковье Дубровиной, которая родила ему троих детей: Матрену, Варвару и Димитрия. Сын Димитрий в 1930 году был выслан в Салехард, где и умер, не оставив после себя потомства. Дочь Матрена после революции эмигрировала с мужем-офицером в Париж. В 1924 году муж умер, она осталась одна с двумя дочерями. Чтобы их прокормить, выступала в кабаре. А потом переехала в Америку, работала в цирке укротительницей тигров. Младшая дочь Варвара осталась на родине и при советской власти работала стенографисткой.

Дар провидения

В 1904 году Распутин переехал в Петербург, где приобрел славу старца, юродивого и божьего человека. Дата первой личной встречи с императором известна – 1 ноября 1905 года. Николай II тогда записал в своем дневнике: «…Познакомились с человеком Божиим – Григорием из Тобольской губернии». По мнению некоторых современников, Григорий Ефимович играл значительную роль в принятии кадровых и политических решений императора. В 1914 году он выступил против войны, поддерживал бедных и осуждал смертную казнь.

Был у Распутина поразительный дар провидения, поэтому он не только предсказал свою собственную смерть, но и погибель царской семьи и много других событий. Значительное влияние старца на царскую семью определялось тяжелой болезнью престолонаследника Алексея, здоровье которого поддерживал Распутин. «Наследник будет жив, покуда жив я», – утверждал Григорий Ефимович.

Сам Распутин был зверски убит в ночь на 17 декабря 1916 года. Заговорщики пытались его отравить, застрелить и в конце концов утопили в Неве. И было ему примерно 48 лет. Похоронили его в Александровском парке Царского Села. До Февральской революции 1917 года даже предпринимались попытки канонизировать Григория Распутина. Но после революции по приказу Александра Керенского тело его было выкопано и сожжено. На месте сожжения начертана на березе надпись: «Hier ist der Hund begraben» («Здесь погребена собака»).

«Колдовская нация»

Стоит напомнить, что среди землепроходцев Сибири было много выходцев из Коми края. Открытие рек Алазеи и Колымы совершили отряды коми землепроходцев и мореходов Дмитрия Зыряна и Федора Чукичева. Хорошее знание земель за Уралом позволяло зырянам быть проводниками в походах русских по освоению Сибири. После включения Сибири в состав России отмечались регулярные переселения коми населения за пределы края, в новые города. На севере Западной Сибири расселились ижемцы, основным делом которых было оленеводство. Более южные районы Тюменской и Омской областей привлекали коми переселенцев, занимавшихся земледелием. В первой трети – середине XX века численность коми на юге Западной Сибири стала сокращаться из-за ассимиляции коми русскими.

Рассказывая о способностях Распутина, уместно вспомнить, что коми народ может поспорить за звание самой «колдовской нации». «У нас без колдовства жить нельзя…» – писал еще Каллистрат Жаков. Издавна значительную роль в жизни коми играли избранные люди, способные устанавливать контакты со сверхъестественным миром. Называли их тунами, колдунами или еретниками. Григорий Распутин мог сохранить и разбудить в себе дремавшую способность к целительству и предсказанию.

Селение на Верхней Вычегде

Палевицы – старинное село на Средней Вычегде – впервые упомянуто в 1586 году. Тогда в деревне Палевицы насчитывалось десять жилых и два пустых двора.

В 1608 году – 12 дворов, два из которых запустели во время голода 1602 года. Тогда, спасаясь от голода, жители села начали переселяться в Сибирь.

Здесь родились народная артистка СССР Глафира Сидорова и ее однофамилец – выдающийся коми лингвист, археолог, этнограф Алексей Сидоров. Фамилия Распутин сейчас в Палевицах не встречается. Впрочем, предки сибирского старца покинули Коми край в XVII веке еще бесфамильными. Вполне вероятно, что в районе живут очень дальние родственники сибирских Распутиных.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.