Путешественника с этой смешной фамилией знает любой школьник. А вот его внучатого племянника, выдающегося геолога Артемия Миклухо-Маклая, помнят, увы, не все. Хотя он был человеком удивительной судьбы. К тому же, можно сказать, наш земляк: много лет прожил в Коми и внес огромный вклад в изучение Печорского угольного бассейна.

С Луны свалился?

Бытует мнение, что это семейство имело иностранные корни. Был, мол, такой шотландский наемник Микаэль Маклай, который в 17-м веке служил у поляков, а потом сдался в плен русским. Но это лишь семейная легенда. На самом деле путешественник происходил из захудалого казачьего рода Миклух. А вторая часть фамилии появилась лишь в 1868 году, когда ученый, стеснявшийся своего незнатного происхождения, подписался под научной статьей на немецком языке как Миклухо-Маклай. Иногда, впрочем, он именовал себя и «бароном Маклаем».

В гимназии Николай Миклуха учился так скверно, что его дважды оставляли на второй год. Из университета, где он был вольнослушателем, Миклуху с позором выгнали. Но Николай все равно стал ученым и совершил несколько авантюрных экспедиций в Новую Гвинею.

Папуасов он покорил тем, что «поджег море». То есть разлил по воде спирт и чиркнул спичкой. А еще они полюбили его за храбрость. Когда Миклуху окружили воины с копьями, он расстелил на песке циновку, лег и безмятежно уснул. Убить мирно спящего человека дикари почему-то не решились.

В общем, аборигены его уважали и за некоторую чудаковатость называли «человеком с Луны».

Другие Миклухи

Его младший брат Михаил тоже был ученым. Менее эффектным, чем Николай, но весьма эффективным – он открыл ряд месторождений полезных ископаемых на территории Российской империи.

Серафима, дочь Михаила Миклухи, вышла замуж за своего двоюродного брата Дмитрия Сергеевича Миклуху, также приходившегося племянником великому путешественнику. Из этого легкого «кровосмесительства» родилось трое сыновей. Все они носили фамилию Миклухо-Маклай, и все они стали учеными. Артемий и Андрей – геологами, Николай – историком.

Геолог и диверсант

Артемий появился на свет в 1908 году в украинском городке Малин, где проживал его дед Михаил. Семья впоследствии жила то в Москве, то в Киеве, а после революции осела в Ленинграде. Дмитрий Сергеевич был секретарем редакции журнала «Известия Всесоюзного географического общества».

Жизнь Артемия поначалу складывалась вполне благополучно. Он поступил в Горный институт, с блеском его окончил, защитил диссертацию, став доцентом кафедры геологии Ленинградского университета, и женился на коллеге Вере Чехович. Они вместе занимались исследованиями отрогов Малого Хингана – горного хребта, перерезанного Транссибирской магистралью.

Узнав о начале войны, супруги вернулись в Ленинград, и Артемий записался в народное ополчение. Вскоре молодой геолог неожиданно для себя стал диверсантом. Его отправили в истребительный партизанский полк Константина Воловича. Отряд дислоцировался в Псковской области, где устраивал диверсии в тылу врага.

Осенью 1941 года партизаны оказались далеко за линией фронта. Командир Волович приказал прорываться к своим небольшими группами. Одной из таких групп командовал Артемий Миклухо-Маклай. Месяц они с боями пробивались к своим. Артемий Дмитриевич выжил чудом, но 9 ноября 1941 года часть, где он находился, попала под артобстрел, сам Миклухо-Маклай был контужен и очнулся в немецком плену.

Дорогами предка

Свое первое путешествие юный Николай Миклухо-Маклай предпринял по университетам Германии. Его внучатый племянник тоже скитался по германским землям, только его университетами стали концлагеря. В каждом из них ему предлагали сотрудничать – немцев интересовали геологические разработки советских ученых. И в конце концов Артемий согласился.

Правда, произошло это уже весной 1945 года, когда Миклухо-Маклай находился в лагере близ австрийского городка Блумау. Здесь он взялся за описание полезных ископаемых Средней Азии.

Непонятно, чем фашистов могла заинтересовать советская Средняя Азия в то время, когда русские танки уже шли по полям Германии. К тому же Артемий не открыл врагам никаких секретов – он использовал сведения из открытых источников.

Скорее всего, Миклухо-Маклай просто имитировал сотрудничество с немцами. Это позволило ему втереться в доверие к лагерному начальству и совершить побег. Похитив топографическую карту и компас, Артемий убежал в горы.

От фашистов он улизнул и сумел пробраться к своим. Но свои тоже бывают разные. Это путешествие закончилось тем, что Миклухо-Маклай попал в лапы СМЕРШа.

Выслуживаясь перед начальством, «особисты» быстро сочинили дело «о предательстве». И с клеймом «изменника родины» Артемий отправился в «солнечную» Воркуту.

За Полярным кругом

В 1870 году Николай Миклухо-Маклай на корвете «Витязь» отправился в экспедицию на юг к Новой Гвинее. Спустя 75 лет его внучатый племянник последовал по этапу прямо в противоположном направлении. Великий путешественник изучал духовную и материальную культуру папуасов. На долю Артемия Миклухо-Маклая выпало исследовать образцы пород Полярного и Приполярного Урала.

Возглавивший Воркутлаг в 1943 году инженер-полковник Михаил Мальцев был человеком жестким, но практичным. Он считал, что негоже «забивать микроскопом гвозди». Надо использовать зэков более рационально. Ведь среди них были замечательные инженеры, ученые, артисты. Для артистов начальник Мальцев открыл заполярный драмтеатр, а геологам дал возможность изучать северные недра.

В Воркуте Артемия Дмитриевича судьба свела с географом Марией Калецкой, такой же заключенной, как и он сам. До ареста в 1949 году она исследовала рельефы побережья Кольского полуострова, территории Алтая и Алатау. В Воркуте ей было позволено участвовать в полевых экспедициях, и она приносила коллеге для определения камни и шлифы (тонкие пластинки горных пород). И он в выделенной ему каморке изучал их под микроскопом.

Несмотря на то, что, находясь за колючей проволокой, геолог занимался любимым делом, его здоровье к 1954 году после тринадцати лет заключения в немецких и советских лагерях сильно пошатнулось, и он впал в глубокую депрессию. А когда пришло освобождение, Артемий Дмитриевич оказался не в силах покинуть лагерную зону.

Однако, как пишет сотрудник Геологического музея Воркуты Маргарита Крочик, в заполярном городе в то время обитали первоклассные врачи. Они сумели поставить геолога на ноги, и весной 1955 года, будучи свободным человеком, Миклухо-Маклай смог отправиться в первую после плена и лагерей полевую экспедицию.

Уральский клондайк

В 1957 году Артемия Дмитриевича реабилитировали, и он получил возможность покинуть недружелюбный Север, однако этого не сделал. Ведь Полярный и Приполярный Урал были в то время настоящим клондайком для геологов.

Миклухо-Маклай начал фактически с нуля: отправился «в поле» рядовым геологом, затем поднялся до старшего геолога и в конце концов стал начальником экспедиции. Попав в родную стихию, он забыл про болезнь и депрессию. По словам Калецкой, он работал энергично, напористо, передавая свою увлеченность окружающим, обладал богатым чувством юмора. А еще он любил лошадей, самолично кормил их овсом, смотрел – не натерты ли от перевозимого груза их спины. И это помогало в работе – только лошади могли перевозить по трудно проходимым тропам грузы, необходимые для нормальной работы экспедиции.

Как позже вспоминал бывший начальник треста «Печорауглегеология» Борис Афанасьев, Артемия Дмитриевича интересовали самые трудные места, представлявшие геологические загадки. Какое-то время он занимался изучением центров оледенений на северо-востоке СССР, затем исследовал историю верхнемеловых отложений Печорского бассейна. В начале 1970-х гг. Миклухо-Маклай в составе Ухтинской экспедиции изучал породы нефтеносных толщ.

Постскриптум

Конечная точка

Николай Миклухо-Маклай, измученный болезнями, ставшими результатом многочисленных путешествий по Юго-Восточной Азии, Океании и Австралии, скончался в Петербурге на 42-м году жизни.

Его внучатый племянник ушел из жизни в том же городе, прожив 72 года. Только на склоне лет неутомимый исследователь вернулся в Ленинград и окончательно воссоединился со своей женой. Его отец скончался во время блокады, а Вера Чехович сумела ее пережить. По словам Маргариты Крочик, после смерти супруга она передала в дар Геологическому музею Воркуты копии его документов, фотографии и личные вещи.

Смерть ходила рядом с обоими Миклухо-Маклаями, но настигла, когда они пребывали в относительной безопасности. Маршруты их судеб редко пересекались, но в конечном итоге сошлись в разное время в одной точке.

Игорь БОБРАКОВ.