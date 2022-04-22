ЖКХ уже давно превратилось в «черную дыру», где пропадают сотни миллионов рублей, часть из которых оседает в карманах нечистоплотных бизнесменов, связанных с руководством Коми.

На этой неделе правоохранители взяли под стражу и.о. директора АО «Коми тепловая компания» (далее – «КТК») Николая Титова, а также ее бывшего директора Дмитрия Макарова, руководителя АО «Коми коммунальные технологии» (далее – «ККТ») Павла Назарова и советника гендиректора АО «Бункерная компания» Дмитрия Аникина.

Вчера, 21 апреля, был арестован гендиректор и коммерческий директор АО «Бункерная компания» Дмитрий Платонов. Еще один фигурант – Виктор Кармакулов – находится под подпиской о невыезде.

Вы что там – сговорились?

Следственными органами возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение (растрата) вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Уголовные дела возбуждены по материалам, собранным сотрудниками Управления ФСБ России по РК. В настоящее время они соединены в одном производстве.

По данным следствия, в период с августа 2021 года по январь 2022 года фигуранты уголовных дел, действуя в составе организованной группы с другими неустановленными лицами, реализовали преступную схему, по которой были похищены денежные средства «КТК» на общую сумму более 34 млн рублей. Кроме того, г-ну Аникину инкриминируют дачу взятки в размере 6,9 млн рублей.

Между «КТК» и «Бункерной компанией» заключались договоры поставки нефтепродуктов и дополнительные соглашения к ним с ценами на продукцию, существенно превышающими рыночную стоимость. Впоследствии денежные средства в виде разницы в стоимости товара от рыночной цены обналичивались и оседали в карманах фигурантов уголовных дел.

Неожиданный поворот

В этой коррупционной истории могут появиться совершенно неожиданные повороты. Начнем с «Бункерной компании» (в пресс-релизе Следственного комитета она обозначена как АО). Согласно открытым источникам компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, данные о ее владельцах не фигурируют.

Практика «запутывать следы» весьма характерна для российского бизнеса, который при ближайшем рассмотрении зачастую является и вовсе не российским, а своими корнями глубоко уходит в оффшорные зоны, расположенные преимущественно в далеких и теплых странах. Поди узнай реальных владельцев «заводов, газет, пароходов»?

Но выяснился весьма неожиданный факт – господин Платонов является гендиректором не только АО, но и ООО «Бункерная компания», зарегистрированного в Архангельске. Согласно открытым источникам 100 процентов акций ООО «Бункерная компания» принадлежит ООО «Дивиэй групп инвест» (Москва), контрольный пакет акций которой находится у Дмитрия Аникина, являющегося советником гендиректора АО «Бункерная компания».

Теперь совершенно непонятно, кто на самом деле у кого ходит в подчиненных. Аникин у Платонова или Платонов у Аникина? Впрочем, в данном случае это не так важно. Хотя, с другой стороны, кто знает, по какому пути пойдет следствие и кто станет «паровозом»…

Кадровый «завоз»

Вопросов насчет «происхождения» «КТК» и «ККТ» не возникает, поскольку эти компании появились благодаря инициативе властей Коми. Надо полагать, в Желтом доме решаются и все кадровые вопросы, которые в последние годы имеют одну нехорошую особенность – практически все выдвиженцы на руководящие должности в жилищно-коммунальной сфере приезжие.

Так было при экс-главе Сергее Гапликове, «традиция» сохранилась и при Владимире Уйбе. Фигурантов очередного «коммунального» уголовного дела нынешние обитатели Желтого дома собирали по всей стране – Камчатка, Хакасия, Москва… Стаж работы на «хлебных» местах в Коми оказался у всех весьма коротким.

Лакомый кусок

При Сергее Гапликове произошел весьма нешуточный скандал, связанный с «ККТ».

Компания, созданная в 2015 году для обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства региона и его модернизации, ежегодно отчитывалась о своей успешной работе, что подкреплялось ростом прибыли и ростом налоговых поступлений во все уровни бюджета.

И тут окружение Гапликова решило вдруг заняться кадровыми вопросами. Многие расценили это как желание посадить на финансовые потоки «своего человека».

В 2019 году в компании появился некто Игорь Бабкин из Свердловской области. В свое время г-н Бабкин возглавлял Свердловский МФЦ, после чего стал фигурантом уголовного дела, прекращенного в связи с истечением срока давности. Но г-н Гапликов, видимо, считал его ценным менеджером, раз пригласил в Коми. После чего прежнему руководителю «ККТ» Игорю Максимову указали на дверь. Неприятности для последнего начались после того, как с работы была уволена его супруга Лариса Максимова, занимавшая должность первого заместителя главы Коми. Злые языки утверждали, что это могло быть связано с ожидаемым переделом собственности, рассматривалась возможность увести «налево» лакомые активы «ККТ». Возможно, Игорь Максимов мог помешать сомнительной комбинации.

«Вахтовый» метод

В конце 2020 года, уже при Владимире Уйбе, приехал в «ККТ» на смену Игорю Бабкину очередной «вахтовик», сделавший карьеру на Камчатке – Дмитрий Платонов. Проработал он также недолго, вскоре его сменил другой приезжий – «откуда-то из России» – Павел Назаров, успевший до нового назначения короткое время поработать в АО «Комиавиатранс» и «Корпорации по развитию Республики Коми». Есть основания полагать, что его приезд в Коми пролоббировал Игорь Булатов, работавший до декабря прошлого года первым заместителем председателя правительства Коми.

Несмотря на уход из «ККТ», Дмитрий Платонов остался «в теме». Возглавив «Бункерную компанию», он (если следовать версии правоохранителей) занял важное место в криминальной схеме по хищению средств.

Коммунальная катастрофа

Все эти кадровые «шарахания» можно было бы и не вспоминать, если б они принесли хоть какой-то положительный результат для Коми. Но в итоге мы видим сплошные разочарования и ожидаемые уголовные разбирательства. При «вахтовиках», согласно отчетам, производственные и финансовые показатели «ККТ» ухудшились, а ситуацию в «Коми тепловой компании» уже давно можно назвать катастрофической.

Контрольно-счетная палата Коми в 2019 году представила анализ деятельности «КТК». Главный вывод – рост тарифов на услуги ЖКХ – является прямым следствием изношенности оборудования котельных и тепловых сетей.

С 2015-го по сентябрь 2018 года «КТК» было выделено из республиканского бюджета более 3 млрд 850 млн рублей в качестве компенсации выпадающих доходов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Но, как следует из документов КСП, «реальный учет поступивших средств субсидий и направлений их расходования нормативными правовыми актами не предусмотрен и на предприятии не ведется, в связи с чем отсутствует возможность проверить и подтвердить достоверность информации о расходах…» А если нельзя проверить расходы, то как можно проверить обоснованность тарифов?

Работают на износ

По данным проверяющих из КСП, потребуется 38 лет для выполнения необходимых инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, чтобы привести ее при текущем финансировании в нормативное состояние, а в сфере водоснабжения и водоотведения – почти 160 лет!

Изношенность оборудования в коммунальной сфере (производственный и хозяйственный инвентарь, транспортные средства) по некоторым позициям согласно документам КСП переваливала за 80 процентов, потери тепла достигали 30 и более процентов. Фактически коммунальщики

отапливают улицы!

Судя по резонансным авариям на теплотрассах за последние две зимы, если что и поменялось в системе ЖКХ республики, то только в худшую сторону.

Однако Министерство строительства и ЖКХ Коми спешит успокоить: мол, у «ККТ» и «КТК» все пучком, компании по-прежнему работают в штатном режиме. Увы, это только слова. А нужны реальные планы по выводу коммунальной отрасли из глубокого системного кризиса.

Кстати

«Кошелек? Какой кошелек?»

Нет у вас методов против Кости Ромаданова

Бывшего заместителя главы Коми Константина Ромаданова называли «кошельком» чиновников Желтого дома, проходивших по так называемому «делу Гайзера». Деньги из общей «тумбочки» шли на взятки и различные политические мероприятия.

Напомним, что вице-губернатор курировал в том числе и республиканскую Службу по тарифам. С его ведома руководитель Службы Илья Перваков манипулировал тарифами в интересах фирм, аффилированных с г-ном Ромадановым. За это он и «отстегивал» в общую «черную» кассу.

Систематическое завышение коммунальных тарифов в Коми было доказано следствием и судом. Однако тарифы так и не были снижены. Более того, криминальные схемы в ЖКХ, в первую очередь в энергетике, продолжают «успешно» действовать и поныне.

Сергей МОРОХИН.