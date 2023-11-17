В Госсовете Коми продолжается работа над бюджетом республики на будущую трехлетку. 14 и 15 ноября депутаты рассмотрели две госпрограммы, касающиеся развития лесного хозяйства, использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.



36 млн гектаров (87% территории Коми) – это земли лесного фонда. Соответственно, лесное хозяйство – это фундамент лесной промышленности, и все, что связано с лесом, касается большинства жителей республики.

По словам министра природных ресурсов Екатерины Киселевич, начиная с 2010 года, лесная служба Республики Коми постоянно выполняет плановые показатели по доходам от использования лесов. Причем в этом году доходы превысили расходы аж в четыре раза!

Всего в бюджетную систему по состоянию на 8 ноября перечислено 3,1 млрд рублей: 1,9 млрд – в бюджет РФ; 1,2 млрд – в бюджет республики.



Лесная служба региона на 73% содержится за счет средств Российской Федерации и на 27% – за счет средств бюджета Республики Коми. В текущем году общая сумма финансирования госпрограммы «Лесное хозяйство» составила 1 227,2 млн рублей. Бюджет программы на 2024 год предполагает увеличение до 1 322,9 млн рублей. Средства пойдут в том числе на обеспечение и содержание деятельности лесничеств (625,8 млн руб.), охрану лесов от пожаров (482 млн), приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования (25 млн).

По мнению председателя Комитета Госсовета Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александра Попова, особое внимание должно быть уделено рачительному лесопользованию, открытости и доступности процедур выделения лесных участков, а также повышению уровня зарплат и привлечению в отрасль молодых кадров.

Сегодня среднемесячная зарплата в лесном хозяйстве составляет примерно 60% от среднемесячной по республике. При таком низком уровне заработной платы закрепление кадров невозможно, согласились депутаты.

Активное обсуждение на заседании в Госсовете вызвала тема поддержки семейных династий в лесной отрасли. «Пока развивать лесные династии не позволяет действующее антикоррупционное законодательство. Однако зампред Правительства России Виктория Абрамченко уже поручила проработать этот вопрос», – проинформировала Екатерина Киселевич.

Вице-спикер Госсовета Коми Сергей Артеев задал ряд вопросов о поддержке малого и среднего бизнеса в лесной отрасли и штрафах за незаконное использование древесины.

По словам министра, удельный вес объема нелегальной заготовки древесины на территории

республики в общем объеме лесозаготовок за 2023 год составил 1569 куб. м, то есть 0,02%.

Не трудности, а особенности

Предваряя обсуждение госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», Александр Попов на брифинге главным направлением работы обозначил мусорную реформу.

«Эта реформа действует уже пять лет, – напомнил он. – Однако в законодательстве появились новеллы, а у субъекта Федерации – новые полномочия по способам определения массы и нормативам накопления твердых коммунальных отходов. Поэтому у депутатов есть вопросы к Региональному оператору Севера и к исполнительной власти: что мы получим в результате? И главное – не увеличится ли нагрузка на кошелек наших граждан?».

По словам А. Попова, определенные подвижки в продвижении мусорной реформы есть. В целом, решены вопросы с транспортом и своевременным вывозом мусора. Но до сих пор в республике не отлажена сортировка и переработка ТКО. «Это те задачи, которые уже должны были решаться… Пока идет топтание на месте, нужно делать следующие шаги», – подчеркнул он.

Екатерина Киселевич проинформировала, что объекты обработки, утилизации и размещения определены. В частности, в Сыктывкаре и Ухте они должны быть введены в эксплуатацию в конце 2024 года. До 2030 года планируется строительство мусоросортировочных комплексов при действующих полигонах в Воркуте, Вуктыле, Инте, Печоре, Усинске, Удорском и Ижемском районах.

«Для республики с нашим северным климатом и обширностью территории это амбициозная задача, но реализуемая», – отметила министр.



Какова судьба полигонов в Ижме и Койгородке? – поинтересовались депутаты. «Полигон в Койгородке удалось преобразовать в площадку накопления отходов, и он уже работает. Полигон в Ижме включили в перечень перспективных объектов на 2026 год», – пояснила министр.

Отвечая на вопрос председателя Госсовета Коми Сергея Усачева о том, когда появится новый полигон в Воркуте, Е. Киселевич подчеркнула, что земельный участок для нового места размещения отходов администрацией города уже подобран. Ведутся поиски инвестора, который профинансирует строительство. В перспективной схеме до 2030 года новый полигон есть, строительство планируют начать в 2025-2026 годах.

Как положительный момент министр отметила возвращение «окрашенных» платежей. Так, за 9 месяцев этого года в консолидированный бюджет Коми поступило 136 млн рублей по искам о возмещении вреда и административных штрафов за негативное воздействие на окружающую среду. 45 млн рублей из них поступило в республиканский бюджет, 91 млн –в муниципальные бюджеты. «Зеленые деньги» пошли на ликвидацию несанкционированных свалок, на мероприятия по охране и защите лесов, территорий особо охраняемых природных территорий, водных объектов. «К сожалению, сегодня отсутствует механизм перераспределения этих средств, что позволило бы перенаправлять их от одних муниципалитетов другим на более приоритетные направления», – отметила Екатерина Киселевич.

На вопрос, какие направления программы она считает наиболее сложными, министр искренне и уверенно ответила, что таких не видит. «Мы продвинулись по каждому направлению. У нас есть не трудности, а особенности. Но мы знаем, как с ними работать».

На следующей неделе депутаты планируют завершить обсуждение

госпрограмм. Затем к работе приступит межведомственная согласительная комиссия, которая рассмотрит все поступившие поправки и предложения в главный финансовый документ региона. В конце ноября бюджет Республики Коми должен быть утвержден.

Лиля ВОВК.