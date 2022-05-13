Поздняя весна и короткое северное лето в Коми, как правило, омрачаются еще и лесными пожарами, которые губят и без того чахлую растительность. Горят не только зеленые угодья, но и торфяники, хозяйственные постройки, жилые дома. К сожалению, во многом эта беда рукотворная, и виновата не природа, а сами люди.

ЧП на «острове»

3 мая в селе Черныш Прилузского района загорелось старое здание пекарни. По словам местных жителей, видимо, кто-то бросил окурок, а может, дети играли спичками. Сухая трава вспыхнула, огонь перекинулся на ветхое строение. Из-за сильного ветра искры летели на соседние дома и магазин. Крыша одного из жилых домов тоже загорелась, но ее сумели потушить.

– Это мой родительский дом, там сейчас живет брат. Огромное спасибо односельчанам – они быстро забрались на крышу и дружно поливали ее водой, – рассказала «Трибуне» Екатерина Сердитова.

Также обитатели Черныша рассказали, что из-за весеннего паводка они живут как на острове. После ледохода понтонный мост еще не установили. Когда в селе начался пожар, перевезенная сюда ранее пожарная машина почему-то не завелась. Люди черпали воду из канавы ведрами и тушили огонь. Из канав качали воду и мотопомпой. Водонапорная башня, находящаяся в селе, тоже не функционирует, в колонках мало воды. Иногда нужно качать воду 20 минут, чтобы наполнить флягу.

Ответ из района

На возмущение жителей Черныша администрация Прилузского района ответила: «Чтобы подавать качественную питьевую воду всем жителям, в 2016 году в селе Черныш установили водоочистную станцию на одну из скважин, поэтому систему водоснабжения села закольцевали. Таким образом из трех осталась функционировать только одна водонапорная башня.

Для пожаротушения в селе предусмотрено три пожарных водоема, функционирует добровольная пожарная дружина из двух человек и одна мотопомпа. На тушение пожаров в селе Черныш привлекаются подразделения 16-й пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда, которые расположены в Объячево. Проблема с тушением пожара возникает лишь на время весеннего половодья, когда переправа перестает функционировать и нет возможности проезда пожарных машин.

На территории Объячево находятся 86 пожарных водоемов. Ежегодно заключаются договоры по очистке от снега. И ежегодно в весенне-осенний период сотрудниками администрации села совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части № 16 проводится осмотр пожарных водоемов, о чем составляются соответствующие акты. В 2021 году администрацией села было отремонтировано два пожарных водоема и один пожарный водоем построен».

Старая машина и заминка на переправе

Почему же все-таки не завелась пожарная машина? Об этом мы спросили руководителя администрации села Объячево (Черныш входит в его состав) Андрея Тенькова.

– Я ее лично завел, когда приехал в село, – отвечает Андрей Алексеевич. – Но в ней уже не было необходимости. Руководитель пожаротушения сказал, что справятся тремя мотопомпами. Одна наша (сельского поселения), две привезли пожарные. Кругом талая вода, и воду действительно качали из колодцев. Пожар ликвидировали быстро. Был порывистый ветер в сторону магазина, и возникла угроза, что огонь перекинется на него. Что же касается пекарни, то она пустовала, там не было никакого оборудования.

А машина и правда старенькая – и она принадлежит не нам, а частнику. Да и заминка была с переправой.

– Причина пожара – детская шалость или что?

– Пока неизвестно, дознание устанавливает.

– В селе есть ФАП, но в случае, когда больного нужно экстренно госпитализировать, как быть, если нет моста?

– Там стоит спасательный пост, дежурят круглосуточно, живут в вагончике. В экстренных случаях перевезут пожарных, больных, электриков, аварийные бригады. Перевозят и продукты.

Первая жертва

На этой неделе огнеборцы Коми несколько раз выезжали тушить горящую траву. В Корткеросском районе пожар мог уничтожить целую деревню. Как рассказали «Трибуне» жители деревни Зулоб, пожар они заметили в обед 10 мая. Огромное пламя с большой скоростью двигалось к домам. Вскоре загорелись деревянные заграждения пастбища.

– Видимо, подростки решили развлечься. На месте, откуда начался пожар, нашли остатки пикника. Когда люди увидели надвигающийся на деревню огонь, стали кричать: «Пожар!» Из дома схватили лопаты, ведра. До приезда пожарной машины тушили водой из речки Зулоб-ю, черпали из канав, – рассказали жители деревни.

Им удалось остановить распространение пламени. Однако без жертв не обошлось. Одному сельчанину во время тушения пожара стало плохо. Кстати, он одним из первых увидел огонь, который приближался к домам. 65-летний мужчина умер – видимо, сердце не выдержало сильного стресса.

Адское пламя в тайге

11 мая столицу Коми накрыло смогом, который юго-восточный ветер принес из далекой от нас Сибири, где сегодня свирепствуют неслыханные по масштабам пожары.

В начале мая, когда народ массово потянулся «на шашлыки», загорелись леса сразу в нескольких регионах: в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Кемеровской, Омской и Курганской областях. Общая площадь пожаров – около 12 тысяч гектаров.

Лесные пожары в Сибири быстро перекинулись на жилые дома. По состоянию на 11 мая, сгорели 1300 зданий в 72-х населенных пунктах. Уже погибло, как минимум, 17 человек, сотни людей остались без крова.

В одном только маленьком красноярском городке Называевске сгорело 88 жилых домов. 9 мая, когда горожане собрались праздновать в местном ДК, поднялся сильный ветер. На трансформаторной подстанции, расположенной в поле, произошло короткое замыкание, загорелась сухая трава. Шквал огня мгновенно перекинулся на городские улицы.

Замыкания проводов электрических линий, а также подстанций – одна из причин сибирских пожаров. Другие причины – костры на пикниках и все тот же пал сухой травы.

В некоторых восточных регионах уже объявлен режим ЧС. А в Курганскую область на помощь местным огнеборцам отправлено 50 парашютистов-десантников из Коми. Сотрудники Лесопожарного центра Коми работают на Курганщине по 12 часов в сутки.

А в нашей республике пожароопасный сезон пока еще только начинается. Но уже сегодня северные леса под угрозой.

Екатерина МАКАРОВА.