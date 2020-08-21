22 августа – День Республики Коми. Следующий год будет юбилейным, а в этом отмечается 99-летие республики, которая стала по-настоящему родной для представителей разных национальностей.

Старожилы национально-культурных автономий и объединений Дома дружбы народов РК поделились с «Трибуной» своими яркими воспоминаниями о том, как они приехали в Коми, и о том, каким был наш край в те далекие дни.

Ольга ЧЕРЕМИСИНА, Коми региональная общественная организация «Еврейская НКА» (приехала из Ленинграда в 1962 году):

– После окончания учебы в медицинском институте мне предложили место эпидемиолога в Коми. Работала главным врачом санитарно-эпидемиологической станции в Сыктывдинском районе. После рабочего дня я часто посещала Национальную библиотеку. Там занималась в драматическом кружке и изучала иностранные языки. Для интеллигентного человека в Сыктывкаре был большой выбор занятий. Например, в драматическом и музыкальном театрах с удовольствием смотрели постановки спектаклей, своим мастерством делились великолепные, талантливые артисты. В городе у меня появился круг знакомых. Помню, мы собирались по пятнадцать человек в квартире, чтобы послушать пластинки с классической музыкой.

Каусария АХМЕТОВА, Эжвинское представительство национально-культурного объединения татарской культуры «Яшьлек» (приехала из Казани в 1977 году):

– Живу в Республике Коми уже сорок четыре года. Это мой второй дом. Я работала в сфере услуг общественного питания. Всю жизнь трудилась рядом с коми. В Казани у нас были одни привычки и обычаи, здесь – другие, но я всегда старалась найти общий язык с местными – и со многими дружу до сих пор. В первые дни было непросто привыкнуть к местности и климату. Меня удивила местная природа. Помнится, когда жила в бараке, недалеко от леса, однажды на горизонте увидела большого лося. Он стоял на белом снегу, красивый, словно в сказке. Я очень полюбила республику, и особенно Эжву.

Асиф ИСМАИЛОВ, Коми региональная общественная организация «Объединение азербайджанцев в Республике Коми» (приехал из Азербайджана в 1985 году):

– Я родился в Азербайджане. Представьте, каково это – приехать с юга на север, где совершенно иная природа и климат. Когда я ехал на поезде из Москвы в Сыктывкар, я видел за окном эту особую красоту леса, деревень и сел. Я сразу влюбился в эти края и его жителей. Доброта и гостеприимство свойственны коми так же, как и азербайджанцам… Однако поначалу было непросто. Первое время хотелось просто уехать. К счастью, мне помогла дружба. Ребята, с которыми я подружился здесь, приглашали меня в гости, вместе мы ездили на рыбалку. С их помощью я преодолел свои трудности и понял, что хочу связать с Коми свою судьбу. Так и случилось – и я живу здесь уже 35 лет, мои дети получили здесь образование. Я благодарен родной Республике Коми.

Алла ВОЛОСЯН, общественная организация «Национально-культурная автономия украинцев г. Сыктывкара» (приехала из Донецка в 1973 году):

– Я приехала сюда c семьей на заработки. Работала в разных местах – трудилась поваром, комендантом. Затем в культурной сфере – библиотекарем, заведующей клубом. Местные жители мне очень понравились своей добротой, гостеприимством. Я полюбила коми культуру, училась готовить коми блюда, печь шаньги, чери-нянь. Это было для меня в новинку, как и местный климат. Помню, когда мы приехали из Украины в сентябре – снега выпало по колено. Но несмотря на это, мой муж-украинец стал на Севере «моржом» – полюбил в сорокаградусный мороз купаться в ледяной воде… В день венчания дочери в церкви в Сыктывкаре я поняла, что Коми теперь моя вторая родина.

Валентин БАБОШИН, общественная организация «Белорусская НКА в Республике Коми» (приехал из Белоруссии в 1971 году):

– После окончания железнодорожного института я приехал в Коми, в село Койгородок. Трудился заведующим ремонтно-механическими мастерскими и депо, был первым секретарем райкома комсомола, секретарем райкома партии. Затем окончил Академию МВД СССР и с 1986 года работал в системе МВД – от заместителя начальника отдела до заместителя министра внутренних дел Республики Коми. После вышел на пенсию. Участвовал в общественной работе в национально-культурной автономии, где был избран зампредседателя. С тех пор мы трудимся на земле Коми – моей второй родине. Я благодарен за то, что попал именно сюда. Здесь очень приветливый народ, очень дружелюбный. Мы с моей женой всегда чувствовали поддержку, доброту и уважение. Моим любимым местом в республике стал Койгородский район, в котором я прожил тринадцать лет.

Постскриптум

«Республика Коми стала общим домом для представителей разных народов. Они вносят свой вклад в развитие образования, здравоохранения, работают в сельском хозяйстве, культурно-досуговых учреждениях, занимаются предпринимательством, а еще бережно хранят и передают детям свою культуру, язык, обычаи. Все это создает уникальный многонациональный характер нашей республики – яркий и добросердечный, самобытный и по-хорошему традиционный», – подчеркнула министр национальной политики Коми Галина Габушева.