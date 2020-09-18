16 сентября в своем обращении к жителям Коми Владимир Уйба опроверг слухи о второй волне коронавируса.

«Действительно, начиная с сентября мы начали прирастать. Если сравнивать с августом, там цифры были 20-30 в день. Сейчас это от 40 до 50, сегодня 58. Я предупреждал, что осень даст нам прирост, потому что большое количество людей вернулись с мест отдыха, путешествий, привезли дополнительный объем вируса», – заявил г-н Уйба.

«Объем вируса» (видимо, это новый медицинский термин), о котором руководитель региона сказал в минувшую среду, буквально на следующий день заметно возрос. На 17 сентября суточный прирост составил уже 69 «случаев».

Таким образом, по темпам роста заболевания короновирусом республика выходит на опасный уровень «весенней поры» пандемии. Но тогда в Коми действовал (хотя бы формально) некий особый режим ограничений. Теперь же, как ни парадоксально, Уйба эти ограничения, наоборот, снимает. Недавно, к примеру, разрешено посещение бассейнов. Дескать, купаться в хлорированной воде безопасно.

Но дело вовсе не в хлорке, а в том, что скопления людей в публичных местах неизбежно повышает риск подцепить вирус.

И главное, что посетители таких мест (магазинов, торговых центров, общественного транспорта) игнорируют защитные маски. За полгода губернатор так и не смог добиться соблюдения масочного режима. И это, вероятно, главная причина нового всплеска коронавируса.

В других регионах в борьбе с заразой власти активно применяют административный ресурс (оказывается, его можно использовать не только на выборах). Пассажиров без масок высаживают из автобусов, а покупателей гонят из магазинов. Почему этого не происходит в Коми — остается загадкой.

При этом официальные СМИ, с подачи чиновников, пытаются сделать вид, что ситуация с коронавирусом у нас «под контролем». Недавно, например, появилось удивительное сообщение, что Коми, оказывается, лидирует в Северо-Западном округе по числу выздоровевших. Хотя понятно, что выздоровевших тем больше, чем больше и заболевших. Разумеется, за минусом тех, кто умер от этой болезни.

К 17 сентября число заразившихся COVID-19 в Коми — 7292, 93 больных скончались.

Так что сравнивать надо все же по другим показателям. Хотя подобные сравнения, в принципе, не очень корректны. Например, в Карелии, сопоставимой с Коми по населению, в два раза меньше заболевших и всего 16 смертей. А в двухмиллионной Латвии — 1440 заболевших (35 смертей).