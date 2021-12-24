Проект обустройства Кумжинского газоконденсатного месторождения, расположенного в дельте Печоры, власти Ненецкого округа рассматривают как исключительно свое внутреннее дело. Хотя на словах всегда с пафосом заверяли, что река – это общее достояние Коми и НАО.

Насчет «общего достояния» на самом деле так и есть, даже скажем больше – Печора имеет для Коми гораздо большее значение, учитывая численность населения, проживающего на ее берегах. Но когда речь идет о деньгах, то тут, как говорится, «дружба дружбой, а табачок врозь». Нашу республику вообще никто не спрашивает, а просто ставят перед фактом.

Прибыльное дело

В публикации от 10 декабря «Печора: ядерная угроза» «Трибуна» рассказала о рисках, которые могут возникнуть в ходе освоения природных богатств на Кумжинском месторождении, расположенном в непосредственной близости от южной границы заповедника «Ненецкий» и между двух участков заказника «Нижнепечорский».

Прошедшие 15 декабря в формате видеосвязи общественные слушания по проектной документации ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) строительства эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения выявили серьезные противоречия между общественниками с одной стороны и бизнесменами с другой. И это понятно, одни беспокоятся о хрупкой северной природе, другим важны сверхприбыли.

Компания «РУСХИМ» посулила, что от разработки Кумжинского месторождения, которое послужит основой для создания на территории Российской Арктики нового вертикально-интегрированного газохимического комплекса (в него также войдет завод по производству метанола и портовая инфраструктура), Ненецкий округ дополнительно будет ежегодно получать в виде налоговых отчислений порядка 10 млрд рублей. При нынешнем годовом бюджете НАО в 18 млрд рублей это весьма «жирная» прибавка. Плюс бизнес обещает создать здесь на Крайнем Севере тысячу новых рабочих мест.

А медведи-то побелели!

Экологов и широкую общественность настораживают многие моменты. Во время слушаний они обратили внимание на явные ляпы в представленной документации (более 700 страниц!), подготовленной ООО «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Ухтинского государственного технического университета». Заказчик проекта – АО «СН Инвест» (входит в группу компаний «РУСХИМ»). Так, в перечне животных, обитающих в районе дельты Печоры, почему-то указан… белый медведь, а еще землеройка, которая живет только в Северной Америке.

«Огласите весь список»

Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Книжников отметил, что в представленном документе отсутствует оценка воздействия на водные биологические ресурсы. Хотя, по словам эксперта, это ключевой момент для дельты Печоры. Скважины могут нанести урон миграции рыб, а это касается не только Ненецкого округа, но и Республики Коми.

Масса вопросов касалась непосредственного обуст-

ройства месторождения в труднодоступной местности. Как собираются вывозить буровой шлам и прочие отходы, если нет дороги? Насколько велика опасность подтопления территории разработки? Где будет размещен завод по производству метанола? И вообще, почему были заявлены слушания только по строительству эксплуатационных скважин? Хотелось бы увидеть общую картину проекта, «огласите весь список» – с вахтовым поселком, коммуникациями, местами сбора отходов, трубопроводами и метанольным заводом.

Химовозы на Печоре

Разработчики проекта не смогли дать исчерпывающих и окончательных ответов на многие острые вопросы. Да их и не могло быть в принципе. Еще в сентябре этого года речь шла о том, чтобы доставлять метанол в район поселка Индига (расстояние от Кумжи 300 км), где планировалось построить портовый терминал с выходом на Северный морской путь, то сейчас уже обсуждается более экономный вариант – обустроить портовый терминал в дельте Печоры. То есть надо будет проводить дноуглубительные работы, чтобы могли заходить в реку танкеры-химовозы.

Где будет размещен сам метанольный завод, также окончательно не решено по банальной причине – народ возмущается, когда речь заходит о конкретном населенном пункте. Жить рядом с «химией» никто не желает.

«Радиоактивная масса»

Отдельно остановимся на опасениях общественности относительно событий 40-летней давности, когда, чтобы «утихомирить» полыхающую скважину Кумжа-9, был произведен подземный атомный взрыв. Но он лишь усугубил ситуацию: пожар пришлось тушить еще шесть лет!

Сейчас в районе Кумжи радиационный фон соответствует норме, но потенциальная угроза загрязнения дельты Печоры радиоактивными веществами никуда не делась.

Побывавший на этой неделе в Нарьян-Маре генеральный директор ООО «Управляющая компания «РУСХИМ» Алексей Вертягин на встречах с депутатами и руководством округа сходу отмел даже теоретическую возможность попадания радионуклидов в окружающую среду в ходе эксплуатации Кумжинского месторождения. Правда, на чем основана такая твердая уверенность совершенно непонятно. И почему бизнесу надо верить на слово?

О последствиях подземного ядерного взрыва огромной мощности в районе дельты Печоры ученые говорят весьма осторожно. Никто точно не знает, как там себя поведет «радиоактивная масса» после начала буровых работ и добычи газа.

Не трогайте Кумжу

Алексей Вертягин на встречах в Нарьян-Маре подробно объяснял, какие выгоды сулит новый газохимический проект Ненецкому округу. Но ни слова, ни полслова не было сказано об интересах Коми в этом весьма чувствительном для экологии проекте. Отмолчались и тамошние чиновники.

Руководство Коми почему-то заняло выжидательную позицию, хотя Кумжинский проект напрямую затрагивает интересы жителей всего Припечорья. Если начнется масштабное промышленное освоение дельты Печоры, то не то что ценная, а и сорная рыба станет большой редкостью.

Лишь депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов публично высказался по поводу Кумжи. По его мнению, если речь идет о наращивании добычи углеводородного сырья, то есть много других уже подготовленных к разработке месторождений. Нужен природный газ – разрабатывайте их. Не надо трогать Кумжу, потому что последствия разработки совершенно непредсказуемы. На сегодняшний день и так оказывается огромное техногенное воздействие на природу Европейского Севера, и особенно на Печору с ее притоками.

Сергей МОРОХИН.