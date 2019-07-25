Коми оказалась не готова к разгулу стихии

Из-за размыва ливнями дорожного полотна в ночь на 22 июля недалеко от станции Керки (Сосногорский район) сошли с рельсов 23 грузовых вагона с углем.



На двое суток было остановлено пассажирское и грузовое движение. Сотни пассажиров, ехавших из Воркуты, Инты, Печоры, Усинска или обратно, вынуждены были сделать пересадку. Лишь 24 июля движение поездов было восстановлено.

Одновременно произошло и другое ЧП — в результате подмыва опор пострадал мост через реку Большой Войвож. Отрезанными от цивилизации оказались жители поселков Том, Койю, Картаель, Поромес и Кедвавом.

Об этой многострадальной дороге и мостах на ней за последние годы «Трибуна» писала много раз. Совсем недавно, 28 июня, мы опубликовали письмо жителей Тома, в котором они писали, что опять оказались буквально в безвыходном положении. Сейчас движение через мост невозможно, работы начнутся только после спада воды.

Напомним, ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в Усть-Куломском районе. Там в ночь с 15 на 16 июля также после сильнейшего ливня размыло грунтовые дороги, пострадали мосты и понтонные переправы, было нарушено автомобильное сообщение.

На сегодня по направлению «Усть-Кулом—Керчомья» действует технический проезд. По-прежнему отсутствует сообщение через понтонные переправы у сел Пожег, Мыелдино, Усть-Нем, Вольдино и деревни Кырныша. Уровень воды начал незначительно снижаться, сообщается на сайте администрации Усть-Куломского района.

В это же время из-за наводнения после мощных осадков затопило часть села Нившера (Корткеросский район). Пытаясь удержать и спасти мост, соединявший село с заречной частью, жители поставили на него тяжелую технику. Однако стихия смыла даже трактор и КамАЗ, а мост унесло потоком ниже по течению.