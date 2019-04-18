Коми остается лидером по росту цен

В марте инфляция в республике была самой высокой по СЗФО.

По сообщению Северо-Западного главного управления Центрального банка России, годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в марте 2019 года составила 5 процентов.

Самая низкая на Северо-Западе инфляция наблюдалась в Ленинградской области (4,5 процента), чему способствовало замедление темпов роста цен на овощи – свеклу и картофель, благодаря увеличению предложения отечественной и импортной продукции. Этот же фактор был определяющим и для динамики цен в Коми, где инфляция несколько замедлилась после февральского ускорения (в феврале 2019 года — 6,4 процента, в марте — 6,3 процента). Показатель инфляции в Коми — 6,3 процента — по-прежнему самый высокий по СЗФО.