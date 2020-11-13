На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Коми в числе самых неблагополучных регионов, где показатели заболеваемости COVID-19 превышают средние по стране.



Помимо Коми, к ним относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская и несколько других областей. Как отметила г-жа Попова, в этих субъектах практически не применяются административные санкции против нарушителей особого режима, не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Несмотря на постановление главного санитарного врача, в общественном транспорте, в торговых центрах многие посетители находятся без масок и пренебрегают другими средствами защиты.

В свою очередь Кремль назвал эту ситуацию тревожной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в ряде регионов система здравоохранения уже перегружена.

«Потерпели крах»

8 ноября, после недельного воздержания, Владимир Уйба вновь высказался на тему ковида. В очередном видео-

обращении губернатор заявил, что на жесткий локдаун власть региона не пойдет. Возможно, и хотела бы, но никак не может – права такого не имеет.

– Мы этого сделать не имеем права. За весенний, летний периоды практически потерпели крах экономический, не столько крах от инфекции, – подвел он промежуточные итоги развития региона под своим руководством. – Сегодня мы восстанавливаемся и не можем ни в коем случае снова эту ситуацию повторить, разобщиться. Потому что мы не выдержим экономического падения…

Уйба, как обычно, прав. Да вы и сами подумайте: какое может быть затухание деловой активности сейчас, когда из московских бизнес-структур в руководство Коми зашла целая группировка энергичных менеджеров? (Один только могучий Булатов, муж красотки Лопыревой, чего стоит!) У новой команды варягов – большие амбиции, жажда деятельности, а также свои, причем очень интересные, виды на северный регион.

Маршрут известен

По идее, социальная дистанция, вполне уместная при пандемии, как раз и предлагает определенное «разобщение» людей. Но в нынешней ситуации это очень вредно для бизнеса.

Зато Уйба в своем обращении твердо пообещал дальнейший рост заболеваемости. По его словам, планируется, что нас ждут еще два цикла подъема – два раза по 14 дней. После чего (к концу декабря) республика «выйдет на плато».

То есть все идет по плану. Будто перед нами дорожная карта туристического маршрута. И одолев ковидные вершины, оставшиеся в живых соберутся на неком

безопасном плато, откуда будут наблюдать за бодрым экономическим ростом.

Ковидный минимум

Итак, возникла неприятная дилемма. Что хуже: угробить бизнес или население региона? Понятно, что локдаун отправит экономику в нокаут. А жесткий – тем более. Поэтому Уйба категорически против. Хотя, если честно, никто ему этого и не предлагал – ни Путин, ни Песков, ни даже бдительная женщина Анна Попова. Роспотребнадзор ведет речь лишь о минимально необходимых мерах, уже принятых в десятках регионов во время осенней волны COVID-19.

В первую очередь, это строгий контроль за соблюдением масочного режима в публичных местах. Мера чисто административная, не требующая больших казенных расходов. Призывы к сознательности граждан, увы, не катят. Здесь как раз тот случай, когда нужно употребить власть. Штрафные санкции для владельцев торговых сетей и общепита в данном случае – надежный материальный стимул. Хороши также рейды, облавы в магазинах и в общественном транспорте. Это все-таки лучше, чем переполненные больницы.

До недавнего времени в Коми такого жесткого контроля почти не было. Возможно, потому, что гражданин Уйба не сумел выстроить административную вертикаль или просто не знал, как за это дело взяться практически. А может, причина в том, что ни губернатор, ни его сподвижники не принимают ситуацию близко к сердцу? Они ведь не ездят в часы пик в переполненных автобусах и не толкутся в «ковидных закутках» поликлиник.

Чего боится Собянин?

Похоже, что в войне с ковидом федеральный центр пока держит строгий нейтралитет. И вся ответственность – на главах регионов, многие из которых пытаются хоть как-то спасти свое население от заразы. В частности, переводят школы на дистанционное обучение, запрещают проведение спортивных и зрелищных мероприятий, вводят другие ограничения.

Недавно в Москве принят новый пакет антиковидных мер. Помимо прочего, в столице запретили работу ночных клубов и ресторанов. Студентов, вслед за школьниками, перевели на «удаленку», а кроме того – и треть офисных работников.

Московский мэр Сергей Собянин ввел эти ограничения (наверняка не последние) до 15 января 2021 года. Хотя, возможно, он погорячился. Ведь, по версии губернатора Коми, спасительное плато ожидается гораздо раньше – в конце декабря.

«Перестраховщик» Собянин наверняка бы очень удивился, узнав, что в далекой северной республике до сих пор кипела «довоенная» жизнь: взрослые как ни в чем не бывало посещали театры, выставки, «зажигали» в ночных клубах, а детишки и ныне прилежно учатся в школах. Кстати, власти Коми сделали удивительное открытие: оказывается, концертная и театральная деятельность не подпадает под признаки массовых зрелищных мероприятий. Поэтому театры работают, гастроли продолжаются…

Увы, за все надо платить. Маленькая по числу жителей Коми, население которой еще и «размазано» по огромной территории (в условиях пандемии – это огромный плюс), стала одним из бесспорных лидеров по числу заболевших на тысячу человек (общероссийский показатель – 12,2, у нас – 19).

«Доктор, у меня это…»

Зато, как бодро рапортует губернатор Уйба, на ковидный фронт мобилизуют студентов-медиков, в республике неуклонно расширяется пресловутый коечный фонд. Расширился он уже далеко за пределы столицы – вплоть до Лэзыма и села Зеленец, близ которого находится бывший

пионерлагерь «Гренада». Под ковидных пациентов отдали даже Кожно-венерологический диспансер. Больные триппером, конечно, не довольны. Не говоря уж о сифилитиках. Но кто их спрашивает?

Недавно сыктывкарские баптисты заявили, что готовы отдать свой храм пациентам-ковидникам (РПЦ на эту тему пока молчит). В связи с неожиданной инициативой представителей неправославной конфессии на лентах информагентств немедленно появились злобные комментарии. Например, такие: мол, почему бы не устроить ковид-госпиталь в Желтом доме, где засела администрация главы республики?

Желтый дом – огромное здание в центре Сыктывкара. Там коридорная система, и многочисленные кабинеты можно легко использовать как палаты. А на четвертом этаже, где сидит замечательный доктор Уйба, достаточно поменять табличку и написать: «Приемная главного врача».

Возможно, это был бы не только широкий жест, но и реальный вклад нынешней администрации Коми в борьбу с пандемией.

Владимир СУМАРОКОВ.