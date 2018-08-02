Коми попала в пятерку регионов с самым болеющим населением

По статистике на 100 тысяч человек в республике приходится свыше 230 тыс. случаев заболевания. «Компанию» региону в этом не очень почетном списке составили Алтайский край, Санкт-Петербург, Ненецкий АО и Карелия, где жители чаще обращаются за врачебной помощью. Меньше всех болеют жители Кабардино-Балкарии, Чечни, Курской области и Тывы. Средняя по стране заболеваемость за прошлый год – 161,7 тыс. случаев на 100 тысяч населения.