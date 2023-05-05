Мы дорого платим за электричество и тепло, а с должниками энергосбытовая компания поступает жестко, вплоть до драконовских штрафных санкций и отключения света в квартирах. При этом население региона годами переплачивало за электроэнергию – недавно сей факт был официально установлен в суде. Названа и причина – коррупция.

В доход государства

На этой неделе Савеловский районный суд Москвы полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства акций АО «Коми энергосбытовая компания», которые принадлежали ранее осужденному за коррупцию и отбывшему наказание бывшему первому заместителю председателя правительства Республики Коми Константину Ромаданову, сообщает ТАСС.

«Суд принял решение обратить в доход РФ обыкновенные и именные бездокументарные акции в количестве 553 756 698 штук и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 91 109 штук АО «Коми энергосбытовая компания», зарегистрированные на компанию «Хетерсон менеджмент», – сообщили в пресс-службе суда.

В доход государства обращены также обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Коми энергосбытовая компания» в количестве 1,2 млрд штук, зарегистрированные на ООО «Проминвест». Суд запретил общему собранию акционеров, совету директоров, генеральному директору, иным органам управления АО «Коми энергосбытовая компания», их уполномоченным лицам принимать решения о смене держателей акций АО, собираться и голосовать по вопросам принятия решений об избрании членов совета директоров, о передаче полномочий генерального директора.

Ответчиками по гражданскому делу, помимо Ромаданова, выступали бывшие руководители ЗАО «Комплексные энергетические системы» Михаил Слободин (находится в международном розыске), а также Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер (компания «Хетерсон менеджмент»).

Ранее Генпрокуратура требовала обратить в доход государства активы, которыми владели фигуранты дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. Генпрокуратура требовала изъять акции компании ЗАО «Комплексные энергетические системы» у Ромаданова, Слободина, Ольховика и Вайнзихера. Часть этих акций Слободин, Ольховик и Вайнзихер в свое время передали Ромаданову в качестве взятки за установление максимально выгодных для них тарифов на тепло- и электроэнергию.

Черные транши

Кроме того, закончено доследование уголовного дела, начатого еще в 2016 году. По версии обвинения, в 2009 году президент ЗАО «Комплексные энергетические системы» («КЭС») Михаил Слободин предложил Константину Ромаданову взятку за ежегодное установление выгодных для ОАО «Коми энергосбытовая компания («КЭСК») – структурное подразделение «КЭС» экономически необоснованных тарифов на электроэнергию.

С расчетного счета подконтрольного Слободину ООО «Финанс-Резерв» по договору процентного займа на счет ООО «ИНЭЛ», фактическим выгодоприобретателем которого являлся Ромаданов, несколькими траншами было перечислено 187 млн руб. Но это был только один из эпизодов преступной схемы: «высокие тарифы в обмен на взятки».

По данным Генпрокуратуры, Ромаданов с 2010 по 2014 годы утверждал завышенные тарифы на электроэнергию. Взамен Слободин, Ольховик и Вайнзихер передали чиновнику 38% акций своей организации. Ромаданов оформил ценные бумаги на подконтрольный ему кипрский офшор.

Фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, после чего начнется судебный процесс.