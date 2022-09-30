На редкость мрачное будущее для жителей Коми обрисовал губернатор Владимир Уйба в своем видеообращении, которое касалось параметров республиканского бюджета на 2023-2025 годы.



Самое главное – никаких «революций» в финансовых отношениях между Коми и федеральным центром не будет. Львиная доля налогов, собираемых на территории Коми, по-прежнему будет идти в федеральный центр. Тот факт, что республика при скудном финансировании в принципе не способна развиваться, чиновников не волнует. Посыл Желтого дома читается между строк в видеообращении: остаются крохи от собираемых налогов, на них и будем как-то выживать.

Все рушится…

Средств не хватает даже на то, чтобы привести в порядок хотя бы «парадную» часть столицы региона. В центре Сыктывкара ветхие здания, требующие капитального ремонта, стыдливо прикрываются фальшфасадами. И эти гигантские полотна с изображениями фасадов висят годами. А теперь будут висеть десятилетиями, пока здания окончательно не развалятся?

У наших географических соседей – в Архангельской и Вологодской областях, Республике Карелия – происходят грандиозные перемены, касающиеся дорожной инфраструктуры. В Коми же она с каждым годом скукоживается. Лишь в центральной части столици минувшим летом дороги чуток подлатали, и на этом все.

Системный кризис

Ситуация в ближайшие годы если и изменится, то только в худшую сторону. Как сообщил Владимир Уйба, с 2023 года прогнозируется снижение налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 15 процентов к текущему году. По прогнозам, эта цифра составит 80 млрд 800 млн рублей (в этом году ожидается пополнение бюджета региона в районе 92 млрд рублей).

Заметим, что по итогам 2021 года в Коми была собрана рекордная сумма налогов – 371 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. За январь-май 2022 года налоговики в Коми собрали почти 256 млрд рублей, что также сулит очередной финансовый рекорд по итогам года.

Парадоксальная ситуация: несмотря на денежные рекорды, республика все время сидит без денег.

В видеообращении Владимир Уйба промолчал насчет того, что инфляция стремительно растет, сбережения населения попросту обесцениваются. По большому счету на фоне хронического безденежья надо вести речь о глубоком и системном кризисе. Однако чиновники делают вид, что ничего особенного не происходит.

С протянутой рукой

Глава Коми со своей командой предлагает и дальше залезать в долги. Верхний предел государственного долга на 1 января 2024 года составит более 59 млрд рублей; на 1 января 2025 года – более 69 млрд рублей. Это же просто катастрофа!

Причем катастрофа вдвойне, поскольку планируется занимать финансовые средства у коммерческих банков. Может быть, когда-то эти долги удастся переоформить в государственные с минимальной процентной ставкой, но это пока лишь разговоры.

Почти три четверти налоговых поступлений из Коми уходят в федеральный бюджет, а в качестве «благодарности» московские чиновники предлагают залезать в коммерческие долги, чтобы латать бюджетные дыры.

Хотя это уже не дыры, а дырищи! По данным на апрель прошлого года Контрольно-счетная палата Коми насчитала в регионе 471 недостроенный объект, находящийся в муниципальной и государственной собственности. В них, по официальным данным, вложено более 14 млрд рублей. Считай, что деньги пропали — уже нет финансовых возможностей довести эти стройки до финишной черты.

«Колхозный» бюджет

В начале нулевых годов бывший первый заместитель главы Коми Анатолий Каракчиев (занимал эту должность во времена правления Юрия Спиридонова) в одном из интервью сравнил республиканский бюджет с бюджетом крупного колхоза. Посыл был такой – большому и богатому природными ресурсами региону надо расширять налогооблагаемую базу за счет развития экономики.

Конечно, параметры бюджета Коми того времени и сейчас не сравнить (если смотреть по цифрам, уж больно сильно отечественный рубль подвергся девальвации). Но примерное представление составить можно, если рубли пересчитать в твердую валюту. Так вот, последние два десятилетия бюджет Коми составлял примерно один миллиард евро.

То есть, на какое-то развитие нет даже намека, а если учесть, что с начала века в несколько раз возросли цены на энергоресурсы, а с ними и поступления в бюджет, то налицо регресс в экономике с очень тревожными перспективами.

Строитель Гапликов и доктор Уйба

За пять лет правления экс-главы Коми Сергея Гапликова с грехом пополам удалось достроить только одну школу в Сыктывкаре. Хотя поначалу чего только он не наобещал, но все оказалось пустым делом: замах на рубль, а удар на копейку.

За два года пребывания в Коми Владимиру Уйбе вообще похвастаться нечем. В самом деле, не заносить же себе в актив открытие нескольких сельских фельдшерско-акушерских пунктов и школу в селе Помоздино Усть-Куломского района, возведение которой началось еще в 2018 году.

Но нынешний хозяин Желтого дома так же строит планы. В них фигурируют: строительство республиканской инфекционной больницы, реконструкция радиологического отделения Республиканского онкологического диспансера, реконструкция здания театра оперы и балета, строительство многофункционального социально-культурного центра в селе Пажга Сыктывдинского района, лечебный корпус в селе Усть-Цильма и еще ряд важных социальных объектов в сельской глубинке.

Прямо скажем — не особо и густо, хотя даже и эти скромные планы команда Владимира Уйбы вряд ли сможет осилить. Разве что получится провести реконструкцию здания театра оперы и балета в Сыктывкаре (кстати, к 100-летию Республики Коми власти «грозились» вообще построить новое здание, даже какие-то проекты обсуждались в Желтом доме).

Убытки и проблемы

Бюджет Коми носит подчеркнуто «социальный характер». Звучит красиво, но на деле это означает, что казенные средства тратятся лишь на текущие социальные потребности. А ведь еще сравнительно недавно республиканские власти говорили о «бюджете развития». Во второй половине 90-х правительство Коми взяло крупный кредит у одного из французских банков. Валюта на условиях возврата была распределена между крупными предприятиями Коми для реализации планов по модернизации.

Но в 1998 году грянул кризис, рубль резко обесценился и валютные «плюшки» для наших предприятий, не ориентированных на экспорт, стали дорогостоящей обузой. В итоге от «бюджета развития» Коми получила одни убытки и проблемы. После первого главы Коми Юрия Спиридонова на такие финансовые эксперименты никто из чиновников больше идти не решался.

У пустого корыта

Регионы верстают трехлетние планы по примеру федерального бюджета. Это своего рода традиция. Но, как показывает современная история России, вообще строить какие-то планы на дальнюю перспективу – пустое занятие, особенно в Коми.

Многие производства, не связанные с нефтегазовой отраслью, за последние три десятилетия были разрушены. Наполняемость бюджета напрямую завязана на мировые цены на энергоносители. Если нефть и газ резко подешевеют, то государственная казна и вовсе резко похудеет. На горизонте вырисовываются проблемы и с продажей сырья в дальнее зарубежье.

По идее, надо бы развивать другие производства, не связанные с добычей энергоносителей, но для этого у руля республики нужны совсем другие люди — молодые и энергичные.

За время своего нахождения в Коми Владимир Уйба (4 октября ему стукнет 64 года) ничем особо не обнадежил. Никаких серьезных экономических проектов не предвидится. Звучат одни лишь заявления о возможных крупных инвестициях. Хотя и эти «заявления» теперь слышны все реже и тише.

Сергей МОРОХИН.