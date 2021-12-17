Главного редактора корткеросской районной газеты «Звезда» Эдуарда Пименова увольняют с работы. Это не рядовой случай из практики отношений начальник – подчиненный, все-таки речь идет об издании, формирующем общественное мнение целого района. Причем редактора увольняют без объяснения причин, которые вправе знать многочисленные читатели газеты.

Если подходить формально, то Эдуарда Пименова, проработавшего главным редактором «Звезды» без малого 20 лет, не увольняют – просто чиновники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РК не продлевают с ним контракт, действие которого истекает 31 декабря 2021 года.

С чего это он вдруг стал неугоден министерству? Оснований никаких нет – ни нареканий, ни выговоров, есть только многочисленные награды и дипломы районного, республиканского и федерального уровня за добросовестный труд и качественную журналистику, а еще за большую общественную работу – Эдуард Пименов более 10 лет возглавляет Союз журналистов Республики Коми.

Под руководством Эдуарда Пименова газета «Звезда» становилась победителем всероссийских творческих конкурсов, достигла стабильного финансового положения, имеет широкий круг преданных читателей.

Все дело, вероятно, в отношениях с главой администрации Корткеросского района Константином Сажиным, которому стал неудобен главред. Но ведь редактор не подушка, чтобы быть кому-то «удобным»!

Действительно, на страницах районной газеты появляются материалы, в которых критикуются действия местных чиновников, описывается бардак в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поднимаются острые социальные темы. И что в этом плохого?

К сожалению, сегодняшняя власть на местах рассматривает муниципальные издания лишь в качестве «подручного средства». На страницах газет, финансируемых за счет средств налогоплательщиков, можно сколь угодно только нахваливать чиновников. Малейшую деловую и конструктивную критику в свой адрес они почему-то воспринимают в штыки, хотя радоваться должны, если есть такие помощники, которые выявляют недостатки в их работе.

В региональных государственных изданиях работают сотни людей. Не хотелось бы думать о том, что случай с Эдуардом Пименовым – это своего рода акт устрашения, чтобы остальные работники СМИ сделали для себя соответствующие выводы. Но пока складывается именно такая картинка – постылая и удручающая.

Сергей МОРОХИН.