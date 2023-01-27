Когда судебные инстанции принимают решение, о котором потом все почему-то забывают, то всякое правосудие попросту теряет смысл. История с несанкционированной свалкой в Сыктывдинском районе – тому подтверждение.

Вспомним Пычим

В июле прошлого года жители поселка Пычим Сыктывдинского района встали на защиту своего бора-кормильца (там также любят собирать дикоросы и сыктывкарцы), который чиновники, не поставив никого в известность, отдали предпринимателю «под топор». Из 41 гектара беломошника удалось отстоять 35. Еще сельчан пугало то, что планировалось на месте боровых угодий сделать огромный песчаный карьер.

Чтобы узнать, что после таких «карьеров» остается, далеко ехать не надо. Буквально в нескольких километрах от Пычима можно увидеть заболоченную местность, тянущуюся к горизонту. Раньше здесь был язельский бор, деревья вырублены, песок срыт до водоносного слоя – получили раскуроченную территорию. О ней как раз и пойдет речь.

Складно было на бумаге

23 января депутат Совета села Часово Сыктывдинского района, общественный инспектор по охране окружающей среды Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Коми и Ненецкому округу Евгений Потолицын подал заявление прокурору РК Николаю Егорову, в котором говорится о том, что не выполняется решение Сыктывкарского городского суда от 2016 года о рекультивации территории, на которой раньше находилось месторождение песка «Кэччойягское».

Участок язельского бора еще в 2009 году был передан Комитетом лесов Коми индивидуальному предпринимателю Наталье Рохлиной. Согласно условиям договора она должна была после разработки песчаного карьера произвести техническую и биологическую рекультивацию земель (7,5 гектара). То есть со временем там вновь должен был появиться лес.

А для этого требовалось, как следует из документов, заместить вывезенный песок торфом – не меньше 200 тонн на гектар, внести доломитовую крошку из расчета 1,5 тонны на гектар, восстановить нарушенный и уничтоженный почвенно-растительный грунт слоем 10 сантиметров, подготовить почву под посадку саженцев и так далее.

Следы преступления

Однако госпожа Рохлина пошла другим путем – заключила договор с ООО «СевЛесПил» на засыпку карьера отходами производства. Причем в основном опилками, что делать категорически запрещается. Поскольку речь в таком случае надо вести уже не о рекультивации, а о превращении карьера в несанкционированную свалку. Что и было сделано.

В ходе судебных разбирательств было установлено: в карьер сброшено порядка 218 тысяч кубометров опилок, смешанных с корой и прочим мусором. Чтобы скрыть очевидное экологическое преступление, отходы были покрыты тонким слоем песка.

По словам Евгения Потолицына, в Сыктывдинском районе вдоль автомобильной дороги Койты – Мандач можно встретить более десяти таких же карьеров. Все они заполнены опилками и прочими отходами, а сверху присыпаны песком или землей. Кое-где даже посажены деревья.

Со временем опилки сгниют, превратятся в перегной, а карьеры станут болотистой местностью.

«Ядовитый букет»

Но это еще полбеды. Согласно нормативным документам Росприроднадзора, отходы коры относятся к категории отходов 4 класса опасности, отходы лесопиления в виде стружек, опилок и щепы – к 5 классу опасности.

В 2016 году по инициативе Евгения Потолицына специалисты Службы по надзору в сфере природопользования провели лабораторные исследования, которые показали наличие в отходах лесопиления отравляющих веществ – во всех пробах обнаружены фенолы, фосфор, формальдегид.

После обнаружения такого «ядовитого букета» материалы проверки попали в прокуратуру, а потом и в суд, который признал действия ООО «СевЛесПил» и предпринимателя Натальи Рохлиной по засыпке карьера отходами производства и мусором незаконными. «СевЛесПил» обязали устранить нарушения природоохранного законодательства путем «ликвидации несанкционированной свалки отходов», а госпожу Рохлину обязали провести настоящую рекультивацию карьера.

Ожидаемо на решение Сыктывкарского городского суда последовала апелляционная жалоба в Верховный суд Коми от Натальи Рохлиной и ООО «СевЛесПил», но принятое ранее решение осталось в силе.

Семь лет прошло…

Дальше наступила тишина. Почему-то за все прошедшие годы никто даже не поинтересовался, как выполняется решение суда. Надзорные органы как-то неожиданно утратили всякий интерес к происходящему. Местные чиновники тоже помалкивают.

Лишь общественник-одиночка продолжает бить «во все колокола». Евгений Потолицын через прокурора хочет получить ответы на вполне обоснованные вопросы: кто помогает предпринимателям, нарушающим закон, уходить от ответственности? Почему жители Сыктывдинского района должны жить рядом с опасной свалкой?

Хаос и беззаконие

Счет несанкционированным свалкам в Коми давно идет даже не на сотни, а, пожалуй, на тысячи! Вспоминаю случай в селе Усть-Уса Усинского района, где местные жители показали мне несанкционированную свалку на берегу Печоры, которую попросту присыпали землей. Проблема в том, что при сносе домов мусор не вывозился, как положено по всем нормативам, а закапывался здесь же на месте. По словам сельчан, на «экскурсию» туда водили и руководителя (теперь уже бывшего) Минприроды Коми Романа Полшведкина, который, как и все, выразил возмущение. Тем не менее, несанкционированная свалка в Усть-Усе никуда не делась.

Общественники в поселке Жешарт Усть-Вымского района постоянно сигнализируют о несанкционированных свалках в прибрежной зоне Вычегды и вокруг самого населенного пункта. Также никакой реакции.

И ведь такие случаи вывоза разного рода отходов, куда попало можно привести по каждому муниципалитету. Кругом одна и та же картина хаоса и беззакония. Если такие безобразия с мусором и дальше будут продолжаться, то Коми превратится в одну большую свалку. И ведь все к этому идет.

Сергей МОРОХИН.