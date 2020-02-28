В Сыктывкаре пройдет выездное заседание Межведомственной группы по увековечению памяти жертв политических репрессий.
С 3 по 5 марта в Коми будут работать сразу пять уполномоченных по правам человека во главе с председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым. Все они входят в состав рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.
Напомним, первые советские исправительно-трудовые лагеря, на базе которых сложился затем один из самых больших «островов архипелага ГУЛАГ», были созданы в 20-30-е годы ХХ века именно в Коми. Во многом благодаря труду заключенных ИТЛ в республике стала развиваться горнодобывающая и лесозаготовительная отрасли, строиться железная дорога. Из исправительных лагерей «выросли» практически все города республики – Ухта, Воркута, Инта, Печора, Сосногорск, Емва, Микунь.
Цель выездного заседания в Сыктывкаре – оценка состояния объектов исторической памяти, изучение перспективных региональных проектов, связанных с репрессиями, и разработка мер общегосударственного уровня по сохранению памяти жертв ГУЛАГа.
Члены Межведомственной группы посетят построенный в 2000 году памятник-часовню жертвам политических репрессий, Национальный архив и Национальный музей РК. В плане также проведение пленарного заседания, где с основными докладами выступят глава Коми Сергей Гапликов, а также члены СПЧ Роман Романов и Кирилл Каледа. Речь пойдет о реализации поручений Президента, касающихся открытия музея невинно убиенных за веру, создания единой базы жертв политических репрессий и подготовки предложений в отношении регулирования, учета, содержания и благоустройства мест массовых захоронений.
В составе делегации будут также статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, первый зам. директора ФСИН России Анатолий Рудый, исполнительный директор Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» Елена Жемкова, зам. директора по научной работе Президентской библиотеки имени Б. Ельцина Никита Соколов и другие.