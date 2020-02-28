Заканчивается масленичная неделя.

Жители республики стали больше тратить и меньше сберегать.

Комистат посчитал число чиновников в Коми. По данным на конец 2018 г., получилась целая дивизия – свыше 13 тысяч «штыков». Из них – 85% чиновники федеральных структур. Еще 4,2 тыс. сотрудников работают в органах местного самоуправления.

В Сосногорске неравнодушные люди спасли щенка, которого после ДТП выкинули в мусорный контейнер.

На трассе в Койгородском районе лось 15 минут шагал по дороге, парализовав движение автомобилей.