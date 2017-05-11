«Коми сваха» Любовь Воробей уже свела вместе три пары

Осенью прошлого года «Трибуна» опубликовала интервью с известной журналисткой, членом Общественной палаты Коми, экс-депутатом Госсовета РК Любовью Воробей, в котором она пообещала «переженить всю республику».

Общественница вызвалась помочь немолодым и одиноким людям создать семьи. Разумеется, только тем, кто обратится к «свахе» лично.

В отличие от продвинутой молодежи, пожилые люди, особенно в сельских районах, редко знакомятся в социальных сетях. Поэтому нужен посредник — человек мудрый, опытный, чтобы помог им найти подходящего спутника жизни. Эту роль и решила взять на себя Любовь Алексеевна. Ее «база данных» — сотни мужчин и женщин, с которыми она познакомилась во время своих постоянных поездок по республике.

Спустя полгода «Трибуна» решила узнать: как же продвигается этот удивительный «проект»?

— Не скажу, что я поставила «сватовство» на конвейер — занимаюсь этим попутно, на общественных началах. Тем не менее судьбу, как минимум, трех пар я уже успела устроить, – сообщила нам Любовь Алексеевна.



Слева направо: Нина Панюкова, Николай Амосов и Любовь Воробей в редакции «Трибуны».

Уж невтерпеж

Недавно в Сыктывкаре состоялась свадьба Нины Васильевны Панюковой и Николая Яковлевича Амосова. Жених и невеста, будучи уже в почтенном возрасте, познакомились благодаря «свахе»-журналистке.

А началось с того, что Николай Яковлевич прочитал то самое интервью в «Трибуне». Жену он потерял два года назад и страдал от одиночества, однако позвонить (номер телефона Л. Воробей ему дали в редакции) решился не сразу, долго раздумывал. И вообще — стеснялся.

Но когда Амосов все же позвонил, то сразу забыл о своих сомнениях — разговор с коммуникабельной «свахой» получился теплый, душевный. При этом она постаралась выудить из потенциального жениха максимум информации, чтобы определить, какая дама из ее широкой «базы данных» может ему в принципе подойти.

Перебрав в уме сотни вариантов, многоопытная Воробей остановилась на кандидатуре своей давней знакомой Нины, которая уже много лет вдовствовала. Разумеется, переговорила и с ней, обрисовала психологический портрет «одинокого мужчины» — Николая Амосова.

А дальше уже дело техники: обмен телефонными номерами, чтобы договориться о первой встрече. Причем своими впечатлениями о свиданиях немолодая пара всякий раз делилась со свахой, получая от нее советы и консультации. В общем, сваха цепко «контролировала ситуацию»…

Просто встретились два одиночества

— Как и предупредила Любовь Алексеевна, в назначенное время позвонил Николай и предложил встретиться, — рассказывает Нина Панюкова. — Я спросила о том, как я его узнаю, он ответил, что будет в кожаной куртке с погончиками. Я его сразу узнала, и он меня тоже. А после этого мы отправились на 13-й этаж башни торгового центра на улице Первомайской — пить чай и разговаривать.

Николай сразу сказал, что хочет жениться, но пока — без расписывания в ЗАГСе. То есть предложил жить с ним в гражданском браке. Я не дала прямого ответа, и вопрос как бы повис в воздухе. Потом мы долго гуляли по городу. Николай мне понравился: с ним было спокойно, надежно…

А утром он снова позвонил, шутил, рассказывал истории и даже пел мне песни из репертуара Кикабидзе. Затем — новая встреча, и еще, еще… Мы ходили в театр, побывали в Ульяновском монастыре. А через месяц понесли заявления в ЗАГС. В день свадьбы я выложила на своей страничке в «Одноклассниках» сообщение: «Я вышла замуж!». Из Краснодара тут же позвонила моя подружка с поздравлениями. Ну а потом пошли звонки со всей страны — ведь подруг у меня много…

«Мы сложились как пазл»

— По правде сказать, это было похоже на авантюру — звонить незнакомой женщине и раскрывать перед ней душу, — рассказывает Николай Амосов. — Хотя заочно я все же знал Любовь Алексеевну. Она, как и я, воркутинка, а там люди особого склада, у них душа открытая, не обманут, не подведут. «Сваха» и в самом деле мне помогла. Нина оказалась как раз такой, какую я искал. Конечно, были и сомнения, и бессонные ночи — в моем возрасте страшно ошибиться! Но мы сложились как пазл — подошли друг другу. Очень надеюсь, что все у нас будет хорошо. Желаю и другим одиноким людям найти свою половинку!

P.S. А «на подходе» к ЗАГСу еще две пары пожилых влюбленных, которые тоже соединились благодаря «свахе»-общественнице. Пока, правда, они живут в гражданском браке. Видимо, хотят проверить свои очень «взрослые» чувства. Впрочем, штамп в паспорте — не главное. Главное — они нашли друг друга.

Анатолий ПОЛЬКИН.