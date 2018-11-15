«Коми сваха» продолжает соединять пожилых людей узами Гименея, хотя порой случаются и «осечки»

14 ноября известная в республике журналистка и общественница Любовь Воробей отметила свое 70-летие.

В недавнем прошлом Любовь Алексеевна была депутатом Госсовета, членом Общественной палаты Коми, сегодня является заместителем председателя национально-культурной автономии украинцев. А три года назад, как уже рассказывала «Трибуна», у нее появился необычный в наше время проект, цель которого – соединять одиноких людей.

Общаясь с ветеранами, Любовь Воробей однажды услышала просьбу: помочь им в поиске «вторых половинок». Мол, дети и внуки выросли, разъехались, вот и стало «давить» одиночество. «База данных», накопленная за несколько десятков лет творческих командировок и многочисленных знакомств, у журналиста имелась, так что Воробей с энтузиазмом занялась поиском.

А сегодня Любовь Алексеевна рассказывает о некоторых результатах своей трехлетней деятельности в роли «главной свахи республики»:

— Первый блин не оказался комом, хотя мои «молодожены» приглядывались друг к другу не один день. Досталось и мне. Уже через неделю пенсионер Иван Васильевич пожаловался, что его немолодая невеста «не хочет исполнять свои супружеские обязанности». Но в конце концов все устроилось. Недавно, побывав у них в гостях, я порадовалась за своих подопечных.

А со второй парой дело сладилось довольно быстро. Николай Амосов и Нина Панюкова уже полтора года живут в любви и согласии.

Но бывает очень больно, когда «мои» пары потом расстаются. Увы, такое случается. Три из 13-ти распались. Вот на эту тему я и хочу поговорить.

Жених не подошел

Одинокому человеку плохо, тем более в зрелом возрасте. Тем, кто живет в городе, проще. Не нужно заготавливать дрова, носить воду из колодца. Сельчанкам сложнее вдвойне, особенно если дети далеко и помочь некому.

Поэтому у меня к сельским женщинам особое отношение. И я искренне порадовалась за сельчанку Валентину, когда нашла ей «жениха». Василий — человек городской, одинокий — легко согласился переехать в село. Он рассказал мне, что Валентина ему сразу понравилась. Веселая, да и хозяйка хорошая. Вот и захотел он остаток своей жизни провести на природе. Но хватило его ровно на три месяца.

Не приученный к деревенскому труду «жених» быстро «устал», а Валентина в город ехать не захотела: жалко хозяйство бросать. К тому же оказалось, что перед отъездом в деревню Василий оформил дарственную на квартиру на внука. Вот женщина и рассудила: если что-то случится с Василием, она окажется на улице. Поэтому у них не сложилось — теперь каждый живет по отдельности.

Уступайте друг другу

Подобрать свою «половинку» в зрелом возрасте — задача непростая, спешить в загс не стоит. А моя знакомая Анна уговорила своего избранника отнести туда заявление уже через неделю(!) после их первой встречи. Мол, стыдно ей жить вместе просто так, ведь не молоденькие. Но, не успев до конца оформить свои отношения, «молодые» разбежались. Как говорится в таких случаях — не сошлись характером. В итоге Анна попросила меня приехать к ним и разобраться.

До этой парочки мне пришлось добираться из Сыктывкара более двухсот километров на автобусе. Конечно, можно было этого и не делать, но тогда бы мучило чувство вины. Ведь без меня жители далеко не смежных районов (Усть-Вымского и Усть-Куломского) вряд ли бы помирились.

Встретили они меня прекрасно, баньку истопили. Мы долго беседовали, даже вместе пекли пироги. И вскоре я заметила, что «молодожены» стали ласково поглядывать друг на друга. В их глазах появилась надежда. Значит, не все потеряно.

— Вы знаете, каково оно — ложиться спать в холодную постель? — шепнула мне на ушко Анна, когда провожала меня обратно к автобусной остановке. — Попробую усмирить свою гордость. Нужно научиться уступать друг другу, даже в мелочах.

Инициатива — не позор

Когда я сводила вместе Валентину Павловну и Геннадия Николаевича, то сразу подумала: эта пара даст фору многим молодым! Особенно энергичной показалась мне Валентина. Первый ее брак был неудачным. Не дождалась парня со службы в армии, выскочила за другого, чтобы в девках не остаться. Сначала жили неплохо, троих детей нарожали, а потом муж запил.

Терпела Валентина сколько могла, а однажды, схватив детей в охапку, рванула к родителям, которые жили в другом районе. Через год отца с матерью не стало, не стало и поддержки. Но Валентина выстояла. Детей вырастила, выучила, они разъехались, осталась одна. Не заметила, как подкралась старость. Вот и защемило сердце, обделенное любовью…

— Однажды протопили мы баньку с соседкой, сидим, плачемся друг другу. Мол, сколько нам осталось, а в жизни ничего хорошего так и не видели. Тут соседка поделилась, что газета «Трибуна», мол, таких людей, как мы, вместе сводит, — рассказывала Валентина Павловна.

Через неделю Валентина написала письмо в редакцию, а вскоре явился к ней Геннадий Николаевич. Не глянулся он ей поначалу: очень уж молчаливый.

— Но мне терять было нечего, вот я его и попросила картошку помочь мне покопать. Он сразу согласился, да таким работящим оказался, что уже через несколько дней растопил мое сердце, — рассказала мне Валентина. — Вот говорят, что в сексуальных отношениях лидер — всегда мужчина. Не дождавшись этого когда-то от своего мужа, я решила взять инициативу в свои руки. То ненароком прикоснусь к Геннадию, то поправлю на нем рубашку… Одним словом, завела я своего тихоню так, что теперь оба пылаем страстью друг к другу. Поработаем по хозяйству, баньку истопим, попаримся вместе и чувствуем – жизнь наша забила ключом. Даже дети нас не узнают — так мы помолодели…

Всегда на связи

Недавно раздался очередной телефонный звонок. Супруги Ивановы просили меня помочь найти суженую их соседу, очень скромному человеку 49-ти лет. Он согласен на переезд. Так что, милые дамы, думайте. Найти свое счастье никогда не поздно.

«Трибуна» продолжит соединять одинокие сердца. Пишите в редакцию. На конверте не забудьте сделать пометку: «Для Воробей» — никто, кроме меня, вашего письма не прочитает.

Любовь ВОРОБЕЙ.