Состояние жилищного фонда республики можно признать плачевным. Такой неутешительный вывод следует из недавнего отчета Контроль-но-счетной палаты Коми.

Самое печальное то, что последние пять-шесть лет власти региона предпринимали поистине титанические усилия для исправления критической ситуации, а результат по большому счету оказался прямо противоположным.

КСП провела «анализ итогов реализации переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2013-2018 годах и истекшем периоде 2019 года». По данным на 31 декабря 2012 года общий объем жилищного фонда, признанного аварийным на основании заключений межведомственных комиссий, составлял более 615 тысяч квадратных метров (3,1 процента от общего жилищного фонда). Спустя семь лет мы имеем те же 3,1 процента проблемного жилья, правда, аварийным было признано уже более 660 тысяч квадратных метров!

То есть пока росли темпы строительства нового жилья, увеличивались «трущобные» метры. Вывод один – надо больше строить. Вот только – некому. Если в столице еще осталось несколько строительных компаний, то повсеместно по региону они практически исчезли. Как исчезли и строительные мощности.

В 2013 году доля аварийного жилья в столице Коми составляла 4,8 процента. А по последним данным она выросла до 11 процентов (более 73 тысяч квадратных метров).

Воркута «стареющая»

Если смотреть по цифрам, то ситуация с аварийным жильем еще хуже обстоит в Воркуте (доля аварийного жилья 21,9 процента), Сосногорске (19,7 процента) и Печоре (17,4 процента). Правда, и в этих ужасных цифрах можно увидеть положительный момент – в Сосногорске за последние шесть лет объемы проблемного жилья не увеличивались, а в Воркуте даже упали: по данным на 2013 год доля аварийного жилья составляла 27,5 процента.

За последние годы заметно улучшилось состояние дел в Княжпогостском районе, где объемы аварийного жилья снизились с 15,4 до 7,6 процента, в Ухте – с 3,9 до 2,8 процента, Усинске – с 2,5 до 1,9 процента, в Корткеросском районе – с 8,4 до 5,3 процента. Всем остальным муниципалитетам похвастаться нечем, особенно Сыктывдинскому району, где объемы аварийного жилья увеличились в два раза – с 3,5 до 7,2 процента.

Кругом бардак!

Специалисты КСП также отмечают многочисленные факты нарушения прав граждан. Так, в Усинске и Печоре были выявлены случаи, когда органами местного самоуправления принимались решения о сносе аварийного жилья, а другие благоустроенные помещения попросту не предлагались. То есть людей фактически выставляли на улицу.

Администрацией Печоры в адресную программу сноса аварийных домов, финансируемую в том числе за счет республиканского бюджета, был включен ряд фактически отсутствующих домов. Впоследствии по рекомендации КСП они были исключены из программы сноса.

В Княжпогостском, Койгородском районах, Ухте были установлены факты передачи в собственность граждан (для приватизации) жилых помещений, находящихся в аварийном состоянии. То есть налицо были попытки совершения мошеннических сделок.

В документе КСП подчеркивается, что выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда зависит не только от наличия средств, но и от эффективности управления и контроля за реализацией программ, которые по-прежнему остаются недостаточными.

Сергей МОРОХИН.