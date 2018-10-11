Коми УФАС подозревает РЖД в нарушении законодательства

Коми УФАС рассмотрело три заявления на действия ОАО «РЖД».

ООО «ТК Магистраль Санкт-Петербург» пожаловалось, что РЖД, пользуясь своим монопольным положением, необоснованно взимает плату за въезд автомобильного транспорта на перрон для встречи груза с поезда на вокзале Инты. Редакция газеты «Заполярье» сообщила об аналогичной ситуации на железнодорожном вокзале Воркуты.

Индивидуальный предприниматель из Печоры сообщил, что служащие РЖД запретили въезд на перрон вокзала для выгрузки прибывшего груза, что, по сути, лишило возможности его получить, поскольку станция Печора является транзитной, состав просто ушел.

В связи с тем, что у РЖД отсутствуют основания для отказа въезда на перрон вокзала, если это связано с получением груза, в отношении железной дороги возбуждены антимонопольные дела.