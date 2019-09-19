Коми уверенно «дрейфует» в сторону Камчатки

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» поместили Коми в число регионов, где расходы в семейном бюджете на услуги ЖКХ одни из самых высоких в стране. Наша республика оказалась четвертой в списке самых дорогих по этому показателю регионов.

По итогам прошлого года семьи в Коми на услуги ЖКХ в среднем расходовали 13 процентов от официальных доходов (5280 рублей в месяц). В среднем по России семьи платили 9,6 процента (4,4 тыс. рублей).

Больше нас платят только жители Ямало-Ненецкого автономного округа (13,5%), Магаданской области (14%) и Камчатского края (15%).

А меньше всех платят в Дагестане (4,6%), Ингушетии (4,8%), Хакасии (7,1%), Татарстане (7,1%) и Чечне (7,2%), где, похоже, местные власти искусно пользуются своим особым статусом субъекта Федерации, получая от этого какие-то преференции. Или это просто совпадение, что услуги ЖКХ дешевле именно в национальных республиках? Кроме почему-то Коми…

Безнадежный миллиард

Республиканских чиновников должна насторожить не только дороговизна услуг ЖКХ (она во многом обусловлена изношенностью производственных фондов, отсутствием инвестиций, неэффективным управлением отраслью), но и тенденция увеличения задолженности по их оплате. Поэтому уже через несколько лет в Коми может наступить коммунальный коллапс.

По данным Комистата, за первое полугодие 2019 года население получило квитанции за ЖКХ на 11,2 миллиарда рублей. Общая задолженность по оплате оценивалась в указанный период в размере 10,4 миллиарда рублей, из них безнадежные долги — почти миллиард! Заметим, что в конце декабря 2018 года задолженность составляла 9,7 миллиарда, увеличившись по сравнению с декабрем 2017 года на 18 процентов!

Где наворованное?

Многие не хотят оплачивать услуги ЖКХ из-за их низкого качества, сказывается продолжающийся процесс обнищания северян, а еще есть такой фактор, как недоверие органам власти, которые все время твердят об обоснованности тарифов.

Напомним, что в 2015 году после возбуждения уголовных дел в отношении бывших руководителей Коми и их ближайшего окружения было заявлено, что в тарифах ЖКХ на протяжении длительного времени присутствовала коррупционная составляющая. Даже цифра конкретная называлась — 800 миллионов рублей! По мнению правоохранителей, арестованные в сентябре 2016 года глава энергохолдинга «Т Плюс» Борис Вайнзихер и один из руководителей компании «Ренова» Евгений Ольховик с 2007 по 2014 годы передавали взятки высшим должностным лицам Коми за установление особо выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию.

Население республики все ждет, когда власти примут решение о возвращении переплаты за тарифы ЖКХ, а также переплаты за пассажирские перевозки, в цену которых вроде как тоже входила коррупционная составляющая. Фигуранты «дела Гайзера» потихоньку уже начинают выходить на свободу, а перерасчет никто производить не торопится. Может, правоохранители напраслину возводили на хороших людей?

Сергей МОРОХИН.