Недавно глава Коми побывал на двух важных экономических форумах в Казани и Владивостоке. Обе командировки связаны с налаживанием торговых связей и поиском инвесторов.

7-8 сентября В. Уйба слетал на Первый Российско-Китайский форум «РОСТКИ» в Татарстан, а 11-12 сентября – на Восточный экономический форум в Приморье. В обеих поездках его сопровождал зампред правительства Антон Виноградов. В поездке во Владивосток к ним присоединились первый зампред правительства Эльмира Ахмеева, зампред – министр экономического развития и промышленности Евгений Пономаренко и министр природных ресурсов Екатерина Киселевич.

На статусные мероприятия Владимир Уйба летает обычно бизнес-классом. Во Владивосток летал уж точно не в «экономе». Это видно по традиционному видеообращению к жителям Коми, которое он опрометчиво записал в салоне с кожаными креслами. Цены на билет «Москва – Владивосток» на сайте компании

«Аэрофлот» варьируются от 220 до 309 тысяч рублей (в зависимости от времени вылета и дня недели). И это только в одну сторону! Билет в экономкласс тоже недешевый – от 42 тысяч рублей. Плюс билеты от Сыктывкара до Москвы, багаж, гостиница, суточные, обеды-ужины, подарки потенциальным партнерам…

​​​​Можно ли было обойтись без этих вояжей? Тем более что главные бенефициары этих форумов все равно не мы – жители Коми. Свою выгоду от них получат Татарстан и Приморье. А главным образом – Китай, на помощь и дружбу с которым сегодня так рассчитывает Россия. В Китай сегодня и без того уже едут бесчисленные эшелоны с нашим лесом, цистерны с нефтью, перегоняется по газопроводу «Сила Сибири» газ. Кроме того, КНР получает в России огромный рынок сбыта для своего автопрома, машин для лесопереработки, текстильной промышленности. По итогам прошлого года товарооборот между Россией и КНР достиг 190 млрд долларов.

Кому вершки, а кому корешки

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина так пояснила смысл названия форума. «РОСТКИ» – это, с одной стороны, буквосочетание Россия – Татарстан – Китай, с другой – смысловое отражение стадии развития этих отношений: многое уже сделано, но потенциал остается серьезным». Что ж, замечательно. Важно, как в русской сказке, правильно поделить потом будущий урожай: кому вершки, а кому корешки. Нет уверенности, что сметливые китайцы не захотят облапошить «русского медведя». Разве не было в нашей истории такого?

Пробежавшись по новостным лентам информагентств, корреспондент «Трибуны» обратил внимание на то, что помимо Татарстана, который уже имеет внушительное количество подписанных региональных межправительственных соглашений с китайскими провинциями и 15 городов-побратимов, обгоняет Коми на «беговой дорожке» и соседняя Вятка.

7 сентября в Кирове прошла встреча с китайской делегацией из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы поставки кировской продукции лесопромышленного комплекса и металла в Китай, а также создание совместных производств.

Господин Соколов рассказал, что китайскую сторону заинтересовали три позиции: помимо леса это также географическое и транспортное расположение региона. Через Кировскую область проходит Транссибирская магистраль, а также федеральная трасса на север страны с выходом к Северному морскому пути. Стороны договорились об обмене бизнес-миссиями в следующем году. Делегацию Китая пригласили также посетить деловую программу, которая будет приурочена к 650-летию города.

«Для Республики Коми сотрудничество с Китаем также очень важно», – подчеркнул Владимир Уйба, выступая в Казани.

Однако каких-либо интересных совместных проектов у нас нет. Коми остается пока лишь кладовой ресурсов.

А зато он Путина видел!

Восточный экономический форум – крупнейшая коммуникационная площадка, в которой принимают участие ведущие руководители бизнеса и политические лидеры из разных стран мира. Главная тема форума в этом году: «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». В рамках ВЭФ состоялись дискуссии об альтернативной международной валюте, развитии научной дипломатии и новой логистике для перемещения товаров на основе цифровых технологий.

Владимир Уйба подписал во Владивостоке некий договор с председателем совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе о строительстве в Сыктывкаре и в районе Ухты заводов по сжижению газа. Это взаимовыгодный проект. Компания «Газпром» сможет увеличить рынок сбыта произведенного топлива, а республика повысит эффективность и безопасность систем энергоснабжения. В принципе подписать этот документ стороны могли и в Москве, и в Сыктывкаре. Так же как и соглашение о взаимодействии между двумя региональными министерствами природных ресурсов, которое скрепили своими подписями Екатерина Киселевич и ее коллега из правительства Пермского края Дмитрий Беланович.

В целом сложилось впечатление, что Владимир Уйба слетал в Приморье в основном для того, чтобы «послушать Путина», посмотреть на него и самому показаться. Но судя по тому, что в первых рядах на пленарном заседании сидели зарубежные гости, Путин Уйбу так и не увидел. Да и не до него сейчас президенту…

Игорь ВОЛКОВ.