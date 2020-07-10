Коми: «химия» или жизнь? Жители региона пьют грязную воду и дышат отравленным воздухом

Иногда, читая новости, попадаешь в какую-то временную петлю. Как в известном фильме «День сурка»: события повторяются вновь и вновь, а будущее не наступает…

Дежавю

В июне врио главы Коми Владимир Уйба посетил Сосногорский район, где ему доложили о проблемах с очистными сооружениями в поселке Войвож. Уйба – человек новый, регион знает плохо. А вот у многих жителей Коми возникло ощущение дежавю. Ведь об этой проблеме Комитет спасения Печоры протрубил на всю республику еще в 2015 году!

В том же году прокуратура проверила изложенные в публикации факты и выяснила то, что все и так знали. Биологическая и химическая очистка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в Войвоже не велась, поскольку оборудование долгое время находилось в неисправном состоянии. Директору водоканала и руководителю администрации поселка было вынесено предписание об устранении нарушений.

С тех времен поменялось два руководителя Коми, а вонючие стоки по-прежнему текут в ручей Малый Войвож и далее в сторону Северного Ледовитого океана. Чтобы исправить ситуацию, сегодня требуется более четырех миллионов рублей. Господин Уйба пообещал, что очистные сооружения восстановят. Но такие же обещания давали и его предшественники.

Источник смерти

Во многих муниципалитетах Коми водоснабжение не соответствует государственным стандартам. В том же Войвоже тамошние жители употребляют в быту воду, в которой железа больше нормы в пять раз!

А откуда взяться безо-пасной воде, если идет повсеместное загрязнение рек бытовыми и химическими отходами? Плюс критический износ практически всех водопроводных сетей в регионе. Но дальше констатации вопиющих фактов дело обычно не движется.

Вопрос уже не в том, случится или нет массовое распространение какого-либо опасного заболевания через воду, используемую в быту, а только – когда это произойдет.

Еще пять лет назад Роспотребнадзор по Коми обнародовал информацию, согласно которой неудовлетворительное качество питьевой воды – это ежегодно около 11 тысяч дополнительных смертей и 2900 дополнительных заболеваний. Такие цифры, конечно, шокируют.

Нечем дышать

Одним из самых проблемных в плане экологии является поселок Жешарт (Усть-Вымский район), где располагается фанерный комбинат. Местные жители не любят открывать форточки в домах, потому что на подоконниках с цветами образуется тонкая пылевая «ткань». Каждое утро ее можно видеть во дворах на капотах автомобилей, да и на любой гладкой поверхности.

Ежегодно местный фанерный комбинат выбрасывает в атмосферу десятки тонн древесной пыли! Но это еще полбеды. Каждый, кто устраивается сюда на работу, знает, что здесь полно всякой «химии» – аммиак, формальдегид, нефтяные минеральные масла, метанол, фенол…

В начале «нулевых» в Жешарте открыли цех по производству древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Тогда это подавалось как достижение. Хотя в развитых странах подобные технологии уже давно считаются устаревшими.

Концы в воду

Через несколько лет после открытия в Жешарте нового производства был законсервирован термоцех, где утилизировались химические отходы от приготовления смолы для клейки древесины. Куда же теперь они деваются?

Этот вопрос заместителю генерального директора комбината Олегу Лобову задал на встрече с жителями поселка депутат Совета Жешарта Дмитрий Новожилов. Ответ был несколько обескураживающим: предприятие, работающее на «химии», пользуется поселковыми канализационно-очистными сооружениями. Эти сооружения вместе с водозаборными узлами и водоочистной станцией также отошли собственнику комбината.

По словам Дмитрия Новожилова, местные «очистные» были построены еще в советские времена и не были рассчитаны на очистку химических отходов в промышленных масштабах. Конечно, в Вычегду попадает уже очищенная вода, но у депутата нет уверенности, что она должного качества. Кроме того, в воду вместе с дождевыми потоками стабильно попадает все та же древесная пыль с комбината.

Подтверждением плохой экологии в Усть-Вымском районе стали и обнаруженные в 2013 году вредные вещества в иле Вычегды. Лабораторные исследования были сделаны по запросу Вячеслава Шулепова, который в тот период являлся депутатом Госсовета Коми.

Аналогичные исследования проводились и в прошлом году, но тогда их результаты были признаны соответствующими санитарным нормативам.

Пятилетка борьбы

Уже несколько лет жители Жешарта бьют тревогу по поводу роста онкологических заболеваний. В 2012 году даже делался соответствующий запрос в Роспотребнадзор по Коми. Ведомство ответило: ситуация по онкологии в Усть-Вымском районе, конечно, сложная, но есть места, где дела обстоят еще хуже. Примечательно, что после «убаюкивающего» вывода шло признание, равносильное приговору: «темпы прироста превышают среднереспубликанские в четыре раза. Данная ситуация требует всесторонней и квалифицированной оценки…»

Этой «всесторонней оценки» о причинах роста онкологических заболеваний давно ждут жители не только Усть-Вымского района, но и всей республики.

В прошлом году была принята региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», рассчитанная до 2024 года. Согласно ей планируется снизить уровень заболеваемости, повысить квалификацию специалистов и нарастить финансирование. Но где гарантия, что эта программа, как и многие другие, не останется на бумаге?

Зри в Вычегду?

Катастрофическая ситуация по онкологии сложилась и у наших соседей – в Архангельской области. Особенно – в примыкающем к Усть-Вымскому Ленском районе. Он второй в списке самых неблагополучных после Плесецкого района, но там грешат на космодром «Плесецк», откуда уже более полувека совершаются запуски космических аппаратов. Их отработанные ступени с ядовитой «химией» падают и на территорию Коми.

Согласно официальным данным, с начала 60-х годов в нашем регионе произошло падение свыше семи тысяч тонн отработанных частей ракетоносителей. Их следы находят в Печорском, Усинском, Ижемском, Усть-Цилемском, Удорском, Корткеросском, Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах.

Однако в Ленском районе отработанные ступени ракет не падают, и нет там никаких производств, которые могли бы негативно влиять на экологию. Может, дело все-таки в состоянии воды в Вычегде?

Это лишь предположение, но вполне обоснованное, учитывая, что на Вычегду и ее притоки оказывается значительное техногенное давление. Причем системное. Во-первых, со стороны промышленных, сельскохозяйственных предприятий, убогих очистных сооружений. Во-вторых, стихийное: никто ведь не ведет учет свалок, которые по берегам рек разрастаются как раковая опухоль. В последние годы даже появилась опасная тенденция – не просто вывозить мусор, а еще его и зарывать. Рано или поздно это аукнется так, что мало не покажется…

А вот еще одна экологическая «бомба замедленного действия». В прошлом веке на территории Коми было произведено четыре ядерных подземных взрыва. Проводились они и на сопредельных территориях – в Ненецком автономном округе и в Пермской области, на самой границе с Троицко-Печорским районом. Многие скажут: это было давно. Но следует помнить, что используемый при ядерных взрывах плутоний убивает все живое и сохраняет свои опасные свойства на протяжении сотен лет!

Латвийский «подданный»

Жешартцы страдают не только из-за плохой экологии. Царящая в поселке бедность тоже не подарок.

А ведь жешартские ветераны помнят советские времена, когда комбинат еще назывался заводом. Почему-то тогда хватало средств для содержания собственного санатория-профилактория, стадиона с футбольной и хоккейной командой, атлетического зала… Был построен кинотеатр «Современник», рабочие имели возможность получать бесплатное жилье, а детских садиков было в три раза больше, чем сейчас.

Сегодня же нет средств даже на запуск термоцеха, хотя предприятие хорошо держится на плаву. Согласно данным Федеральной налоговой службы, в 2019 году сумма доходов учредителя Жешартского ЛПК – ООО «United Panel Group corporation» – составила более 11,66 миллиарда рублей.

Хозяин Жешартского ЛПК, по данным из открытых источников, зарегистрирован в Латвии. Почему именно в Латвии – вопрос интересный и требует отдельной статьи. А самих жешартцев мало волнует, что комбинат контролируют какие-то иностранцы. Все, что нужно простым людям, – сносные условия жизни и чистый воздух. Но именно этого они как раз лишены.

Сергей МОРОХИН.