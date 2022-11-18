По территории Коми – крупнейшее европейское государство. А по транспортной доступности отдельных районов – на уровне африканских стран. И если раньше проблема бездорожья отчасти решалась с помощью малой авиации, то теперь и у нее «подрезаны крылья».

«Штучный товар»

В последнее время признаки деградации республики стали заметны во всем – от медицины до транспорта. А «позитивные новости», которые вынуждены давать провластные СМИ, часто выглядят жалко и комично.

Далеко за примерами ходить не надо. На днях заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева приняла участие в ХVI Международном форуме и выставке «Транспорт России». Как сообщили официальные источники, мероприятие солидное, с участием нескольких тысяч приглашенных статусных лиц.

И что же мы узнаем позитивного? Оказывается, вице-премьер Коми участвовала «в важном событии для нашего региона»: подписан акт передачи вертолета Ми-8МТВ-1 для Республики Коми. Госпоже Ахмеевой был торжественно вручен ключ от воздушного судна. Вертолет будет использоваться АО «Комиавиатранс» для пассажирских, коммерческих перевозок, санитарной авиации и лесоохраны.

Чтобы усилить позитивчик, также сообщалось, что в планах финансового оздоровления АО «Комиавиатранс» планируется в следующем году восстановить летную годность аж шести вертолетов.

Итак, второму человеку в руководстве Коми с большой помпой выдали ключ от одной «вертушки». Причем, вероятно, сильно подержанной. Напомним, что Ми-8МТВ-1 – это советская модель, которую стали выпускать с 1985 года.

Как все-таки измельчала республика! Трудно представить, чтобы первый глава Коми Юрий Спиридонов или его зам Анатолий Каракчиев, заключавшие международные договоры, могли заниматься такой ерундой вроде подписания бумаг на старенький вертолет в количестве одной штуки. Да еще и трубить об этом в прессе…

В самом хвосте

У руководства Коми есть масса других, куда более важных задач. Но они фактически не решаются.

На этой неделе появилась информация, что Росавиация перераспределила 9 миллиардов рублей субсидий на полеты по России между 19 авиакомпаниями. Господдержка направлена на погашение расходов за коммерческие перевозки (в период с апреля по октябрь 2022 года). Также она призвана обеспечить продолжение деятельности перевозчиков и сохранение авиаперсонала.

А теперь смотрим на цифры. АО «Комиавиатранс» запрашивало довольно скромную помощь в размере 7,9 млн рублей. Но получит самую маленькую в этом списке субсидию… в 164 тысячи 365 рублей. По меркам авиации, деньги просто смешные.

Самые большие суммы достанутся авиакомпаниям: «Сибирь» – 968 млн рублей, «Аэрофлот» – 524 млн рублей, «Победа» – 243 млн рублей, «Россия» – 174 млн рублей.

Раз Коми в самом хвосте, понятно, что здесь есть явная недоработка республиканских чиновников, которые умудрились в этом году также получить минимальные суммы из федерального бюджета для развития дорожного хозяйства, провалили другие важные направления работы с федеральными ведомствами.

Этот год вообще оказался весьма показательным по части развала авиационного хозяйства республики. Напомним, что еще весной на федеральном уровне было принято решение о закрытии для обслуживания воздушных судов аэродромов гражданской авиации в Инте, Печоре и Усть-Цильме.

Куда мы только не летали!

А ведь было время, когда авиатранспортом можно было добраться в любую точку республики. В поселке Якша Троицко-Печорского района местные жители рассказывают, что в их поселковом аэропорту был даже пол паркетный. Насчет паркета не совсем уверен, но точно знаю, что во все самые отдаленные поселки этого района летали самолеты.

И такая транспортная доступность была повсеместно. На нашем местном телевидении регулярно показывают серию фильмов «Коми incognito» о самых загадочных и отдаленных местах региона. В одной из них журналист с трудом на лодке добрался до полузаброшенного населенного пункта, где люди живут фактически в условиях средневековья. Он с удивлением узнал, что когда-то там была взлетная площадка и самолеты По-2, затем Ан-2 («кукурузник») прилетали на регулярной основе.

До развала Советского Союза в одном только Ухтинском объединенном авиаотряде в 80-е годы насчитывалось порядка 90 воздушных судов. А колонна летчиков 7 ноября первой шла на празднике в столице Коми.

Сейчас трудно поверить, что когда-то Сыктывкарский авиаотряд входил в пятерку крупнейших в СССР. Наши летчики выполняли рейсы от Калининграда до Колымы, занимались перевозкой из Средней Азии и Кавказа овощей и фруктов в отдаленные города и поселки Крайнего Севера и Дальнего Востока, участвовали в освоении недр Западной Сибири: перевозили различные грузы для нужд газовиков и нефтяников из Тюмени и Салехарда.

Сегодня же вся авиация в Коми тихо заканчивается историями с покупками подержанных и никому не нужных бразильских авиалайнеров или «штучным» вертолетом от госпожи Ахмеевой.

Сергей МОРОХИН.