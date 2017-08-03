«Комиавиатранс» попал в финансовую яму

В советские времена авиация в Коми была, что называется, на высоте. Свой аэродром имел практически каждый крупный населенный пункт. Из Кослана через Сыктывкар можно было улететь в Софию. Из Воркуты напрямую в Анапу и Адлер. Из Сыктывкара в не менее чем тридцать городов России. Причем по вполне доступным ценам. Например, билет до Кирова стоил 10 рублей, до Воркуты – 25.

Студенты, учившиеся в Питере и Москве, летали домой после каждой сессии, по три-четыре раза в год. И в самолете был обязательный набор: чай-кофе, леденцы, свежая пресса, легкий завтрак. Сегодня из бесплатного на борту –только инструктаж о том, как застегнуть ремень и где искать надувной трап…

Значительная часть территории Коми труднодоступна для наземного транспорта. Поэтому пассажирская авиация для нас особенно важна. Но с конца 90-х годов количество действующих аэропортов резко сократилось. Аэропорты остались в семи городах, почти все остальные были переведены в разряд муниципальных вертолетных площадок. (Причем на 70% этих площадок до сих пор не оформлено право собственности).

Питать иллюзий не стоит – крупные авиакомпании типа «Аэрофлота» никогда не будут уже летать из Сыктывкара в Печору или Ухту, для них это слишком мелкий рынок. Для межрегиональных и внутренних рейсов должны быть компании с небольшим парком самолетов и вертолетов. И у нас она, слава Богу есть. Правда, еле-еле сводит концы с концами.

С бразильским приветом!

Еще в 2014-м компания «Комиавиатранс», казалось, была на подъеме. Она получила 2,4 млн чистой прибыли, приобрела четыре чешских самолета L-410, заключила сделку на приобретение в лизинг шести самолетов Embraer, планировала построить международный терминал и даже подумывала о ребрендинге, чтобы красиво интегрироваться в общероссийскую сеть авиаперевозчиков.

Но потом начался спад. В 2015-м чистый убыток предприятия составил 152,2 млн рублей, в 2016-м – 209,4 млн. И это несмотря на то, что 63% перевозок выполняется при государственной поддержке. Не удастся выровнять ситуацию и в текущем году.

«Элки» (L-410) сегодня по большей части стоят на приколе. Из четырех самолетов летают два, и то на честном слове, потому что катастрофически не хватает запчастей. (Техники из Сыктывкара вахтой ездят чинить «чебурашек» – так называют маленькие самолеты сами пилоты – в Ухту, где для этих нужд есть хотя бы крытый ангар). «Эмбраеры», на которые была сделана главная ставка руководства компании и республики, пока летают, но в основном – не в республике, а за ее пределами. К тому же именно из-за бразильских лайнеров «Комиавиатранс» и застрял в зоне финансовой турбулентности.

На грани банкротства

Проверка Контрольно-счетной палаты РК, проводившаяся в прошлом году, показала, что компания находится на грани банкротства. «Кто виноват и что делать?» – пытались разобраться депутаты Госсовета РК и посвятили этому специальное совещание.

– Причины тяжелого финансового состояния носят комплексный характер, отметила председатель КСП Елена Филимонова. – Связаны они со снижением пассажиропотока, отсутствием рентабельности перевозок на социально значимых маршрутах, а также заключением договоров аренды шести самолетов Embraer с оплатой лизинговых платежей в иностранной валюте. Кроме того, более 70% в структуре себестоимости полетов составляли постоянные затраты на содержание самой компании, штатная численность работников которой была неоправданно завышена.

Стоит напомнить, как расписывал три года назад предстоящую сделку по покупке шести «Эмбраеров» тогдашний министр промышленности и транспорта РК Андрей Самоделкин. «Мы рассчитываем получить федеральную субсидию, примерно по 1,5 млн долларов на каждый самолет. Цена каждого лайнера составляет шесть миллионов долларов, то есть один самолет обойдется нам бесплатно», – радовался министр.

Но не зря говорят, если хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Сделка была опрометчиво оформлена с фиксированной ценой в евро. Курс скакнул – и вместо «бесплатного» самолета республика до сих пор выплачивает курсовую разницу, на которую можно было бы купить еще одно воздушное судно.

По словам нынешнего министра промышленности Николая Герасимова, с трудом, но все же удалось-таки подписать с компаниями-кредиторами соглашение о предоставлении рассрочки по лизинговым платежам. Сегодня «Комиавиатранс» вышла на новые графики платежей и даже планирует удвоить авиапарк «Эмбраеров».

Земля и небо

Сегодня большую часть средств компания тратит на поддержку аэропортового комплекса. «Земля» всегда будет у нас давать убытки, это наша судьба», – отметил Н. Герасимов. Самоокупаемыми в республике являются только Сыктывкарский и Усинский аэропорты. Остальные ежегодно уходят в многомиллионный «минус», к тому же, требуют ремонта. Самым проблемным остается аэропорт Ухты. Количество маршрутов, а вместе с ними и прибыль могли бы обеспечить перевозки на новейших самолетах с низкой посадкой двигателя, но принимать их аэропорт не сможет, пока не отремонтируют взлетно-посадочную полосу, а это не меньше 300 млн рублей.

Республика рассчитывает на федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России», в которую аэропорт Ухты вошел вместе с Воркутой и Усинском. Однако сроки финансирования регулярно откладываются. И выделение федеральных средств возможно лишь при соответствующей финансовой поддержке со стороны республики.

– Несмотря на объективные трудности, главная цель авиакомпании в 2017 году – выход на безубыточность», – заявил на совещании в Госсовете генеральный директор АО «Комиавиатранс» Александр Пономарев. – Вне зависимости от загрузки у жителей всех городов должна быть возможность пользоваться услугами авиалиний».

Руководитель компании попросил депутатов обратиться к правительству республики с предложением об изменении направления субсидирования: с пассажирских перевозок на возмещение убытков аэропортной деятельности. Это сдержит аэропортные тарифы. Кроме того, известно, что у руководства компании и республики давно есть желание разделить «землю» и «небо». На этот год запланирована также реорганизация путем учреждения двух дочерних предприятий: ООО «Международный аэропорт Сыктывкар» и ООО «Аэропорты Республики Коми».

Небо в клеточку

Одной из стратегических задач на 2017-й должно было стать появление новой межрегиональной авиакомпании совместно с Кировской областью.

Ровно год назад в Коми приезжал губернатор Никита Белых и вместе с главой республики Сергеем Гапликовым они объявили тогда о намерении объединить ресурсы. Если бы все срослось, Кировская область получила бы возможность организовать пассажирские и грузоперевозки из своих аэропортов, а компания «Комиавиатранс» приобрела новые рынки сбыта своих услуг. Но не срослось. Кировский губернатор очутился в камере СИЗО…

От винта!

Тем не менее, по словам Н. Герасимова, «мы не потеряли оптимизма создать хорошую региональную компанию, которых сегодня в России не существует». Предложения войти в состав АО «Комиавиатранс» были сделаны не только Кировской области, но также Мурманской, Архангельской и Калужской областям, Пермскому краю, Карелии. Работа в данном направлении продолжается.

Потенциал у компании есть. Сегодня во владении «Комиавиатранса» 41 воздушное судно (в том числе 32 вертолета МИ-8 различных модификаций). Летчики «Комиавиатранса» по-прежнему пользуются хорошей репутацией, их охотно вербуют для выполнения сложных заданий не только российские, но и иностранные компании.

Для стабилизации ситуации нужна поддержка правительства региона и четкое понимание, куда двигаться дальше.

Известно, что «Комиавиатранс» планирует приобрести четыре самолета Sukhoi Superjet-100 и девять самолетов Embraer, чтобы задействовать эти суда на международных авиалиниях. (К слову, с октября 2015 года «Комиавиатранс» имеет разрешение на полеты в три европейские столицы: Копенгаген, Амстердам и Таллин.) Вполне по силам расширить географию полетов и по России: в Самару, Воронеж, Симферополь.

«Этот стон у нас песней зовется…»

Есть, правда, еще одно серьезное препятствие для развития местной авиации – тарифы. И это отдельная грустная песня! Не первый год звучит тезис о том, что для внутренних перевозок по стране должны быть преференции. А пока в Турцию слетать дешевле, чем на Урал. В Тунис легче, чем в Саранск. Не говоря уж об Алтае или Камчатке.

В стране катастрофически мало горизонтальных связей. Условно говоря, сыктывкарцы мало ездят в Пермь или Екатеринбург. Трудно представить, чтобы школьники из Ухты массово полетели на каникулы на экскурсию в Ярославль…

Будучи формально федеративной, Россия превратилась в суперцентрализованное государство. И это отражается не только на финансовых потоках, которые текут из регионов в столицу. Но и на потоках грузопассажирских. Сегодня, куда бы ни планировал полететь любой россиянин – из Вологды в Калугу, из Петрозаводска в Иркутск, из Пензы в Тулу, – ему обязательно нужно брать билет через Москву…

Игорь АРТЕМОВ.