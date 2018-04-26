«Коммерческая тайна» и другие секреты республиканской здравницы

Месяц назад экс-руководитель санатория «Серегово» Георгий Афанасьев обратился к властям Коми с просьбой провести проверку ситуации в единственной в республике здравнице. Не получив ответа, он попросил «Трибуну» обнародовать факты, изложенные в обращении.

Сереговский тупик

По мнению Г. Афанасьева, штаты действующего санатория непомерно раздуты. Курорт в настоящее время принимает порядка ста отдыхающих. По положению о штатах санатория при таком числе пациентов как минимум шесть должностей — лишние. Эти должности появились с прицелом на то, что еще в 2016 г. власти обещали ввести в строй новый санаторий (на 400 мест), расположенный на другом берегу Выми. Однако дело заглохло — и конца этой стройке пока не видно.

Уже два года несколько специалистов трудятся по сути «вахтовым способом»: живут в Сыктывкаре, а на работу (и обратно) их каждый день возит 20-местный микроавтобус «Фольксваген». «Нет ни одного бюджетного учреждения в стране, которое могло бы позволить себе такую роскошь. Внебюджетные средства зарабатывает весь коллектив, а пользуются пять-шесть человек!» – возмущается Г. Афанасьев.

Причем для удобства столичных специалистов был пересмотрен режим работы учреждения. Рабочий день теперь длится с 9 часов до 16 часов 45 минут с получасовым перерывом на обед, то есть 7 часов 15 минут. В результате женщины обычно не вырабатывают от 30 до 60 минут ежедневно, а мужчины — до полутора часов.

В письме также указывается, что водозабор санатория является бесхозным, деньги за воду санаторий никому не платит и в любой момент может остаться без воды.

По мнению автора обращения, кадровые и хозяйственные просчеты руководства приводят к значительному ущербу — не менее 5 миллионов рублей в год. Для маленького санатория — это серьезные деньги!

Лукавые цифры

Недавно корреспондент «Трибуны» побывал в Серегово и убедился, что описанный режим работы санатория соответствует действительности. Микроавтобус утром привез несколько человек к зданию администрации и уехал. Из разговоров с работниками санатория выяснилось, что действительно в селе есть недовольство созданным «льготным» режимом работы и высокими зарплатами «приезжих».

Однако, по словам нынешнего главного врача санатория Евгения Мельникова, штатные должности введены по действующим нормативам. И нормативы эти сильно отличаются от тех, которыми руководствовался Г. Афанасьев: тот брал за основу количество отдыхающих в сто человек, а Е. Мельников пользуется нормами для санатория с наполняемостью до 250. И в этом «талмуде» есть должности и двух замов, и главного экономиста, и ряд других. Надо полагать, что и ставки там повышенные. Более того, оказывается, что по заключенным трудовым договорам проезд к месту работы является рабочим временем, а за это, по всей вероятности, тоже идет доплата. Согласитесь, ездить по 200 километров по не очень гладким дорогам ежедневно и тратить на это 3-4 часа — не слишком большое удовольствие.

Размер зарплат является коммерческой тайной, поэтому точные цифры нам не известны, но местные работники уверены, что «варяги» получают в полтора-два раза больше их.

Кадровый голод

Как пояснил Евгений Мельников, все объясняется нехваткой кадров. В Серегово их нет, поэтому «наверху» и было принято решение о «транспортировке» специалистов из-за пределов села: медперсонал возят также из Усть-Выми и Айкино. Для этого и выделены «Фольксваген», «Волга» и «Жигули». Расходы санаторий за их эксплуатацию не несет, это — «плановые деньги». А повышенную зарплату медперсонал получает из внебюджетных средств, которые коллектив зарабатывает за оказание услуг на платной основе.

Следует отметить, что ГАУ РК «Санаторий «Серегово» — хоть и государственное, но автономное учреждение, имеющее определенную самостоятельность. Оно управляется наблюдательным советом, который возглавляет министр здравоохранения Дмитрий Березин.

Новый санаторий должен был заработать еще в позапрошлом году, под него и набрали тогда новый штат с повышенной зарплатой, выделили технику, медоборудование. И даже инвентарь (кухонный, столовый, мягкий) приобрели на сумму 45 млн рублей. Тогдашний руководитель санатория А. Ефимов в предчувствии переезда на другую сторону реки в новый корпус лихо расставался с местными кадрами, заявляя, что всех может заменить приезжими. Но через год, не дождавшись вселения в новый санаторий, он уволился, и специфическим лечебным учреждением полгода руководил человек без медицинского образования, заместитель главврача по капитальному строительству! Интересно, что строительство уже два года не ведется даже на новом санатории, а должность есть. И человек, ее занимающий, тоже.

Евгений Мельников, назначенный главврачом летом прошлого года, оказался в роли кризисного менеджера. Ему пришлось выправлять «косяки» того же Ефимова, который сейчас находится под следствием. Сделать нынешнему главврачу удалось многое, однако и работы впереди — невпроворот. К примеру, нужно что-то делать с водозабором, который, хоть и передан в ведение районной управляющей компании, по сути — бесхозный. Кстати, вода, поступающая с водозабора в дома сельских жителей, — весьма дурного качества. Практически выведены из строя очистные сооружения санатория, все стоки без всякой очистки идут в Вымь. Об этом известно всем, даже «планово» оплачиваются штрафы за загрязнение реки. Но ремонтировать очистные никто не собирается, и при серьезной проверке это может обернуться закрытием санатория…

Два берега

По всей вероятности, программы по эксплуатации старого и нового санатория в Министерстве здравоохранения нет, поскольку новый санаторий не передан под его управление.

Не ясно, и как быть со старым. Здания жилых корпусов ветшают, зато стоимость лечения возрастает, цены за путевки и курсовки здесь приближаются к кировским. Комфорта большого в санатории нет, столовая находится на отшибе – пожилым, больным людям приходится трижды совершать двухкилометровый променад в любую погоду.

Как считают в селе, скорее всего, летом поток пациентов и вовсе «усохнет», внебюджетных средств на оплату высоких зарплат перестанет хватать. И что тогда?

Анатолий ПОЛЬКИН.