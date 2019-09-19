Коммерсанты и чиновники не оставляют попыток перекроить границы национального парка

С 29 августа Роснедра приостановили действие лицензии, незаконно выданной компании «Голд Минералс» на добычу золота на территории нацпарка «Югыд ва».

Однако защитникам природы пока рано праздновать победу. «Золотое» лобби в коридорах власти добивается изменения границ национального парка. И если «Югыд ва» лишится нескольких участков, на них можно будет добывать золото.

Запах добычи

Очередная атака на природный объект, находящийся под охраной ЮНЕСКО, была начата под благовидным предлогом. Золотопромышленников, оказывается, очень взволновал тот факт, что в Инте закрылась последняя шахта и люди остались без работы. И «Голд Минералс» вкупе с чиновниками

обещают интинцам рабочие места. А для этого надо получить «добро» от властей на промышленное освоение золотоносных участков.

По данным «Коммерсанта», из нацпарка хотят исключить около 50 тысяч га в горной местности (взамен включить 183 тыс. га леса). На изымаемых землях находится месторождение Чудное (его общий потенциал – около 80 тонн золота), которое природоохранное ведомство и региональные чиновники стремятся передать промышленникам уже много лет. Экологи же заявляют, что это стало бы нарушением международных обязательств России и создало бы опасный прецедент для всей заповедной системы.

Ползучая аннексия

По словам члена Комитета спасения Печоры Валентины Семяшкиной, это далеко не первая попытка Минприроды и правительства Коми по выводу месторождения Чудное из состава нацпарка.

Еще в 2010 году Минприроды решило провести уточнение границ нацпарка, в результате чего территорию месторождения признали не относящейся к «Югыд ва». Компания золотоискателей и добытчиков драгметалла начала работы на месторождении, но в 2013 году Верховный суд страны отменил приказ ведомства об уточнении границ. В ноябре 2014 года Минприроды издало новый приказ об исключении участка. «Гринпис России» снова обратился в Верховный суд РФ, который в 2015 году окончательно запретил менять границы «Югыд ва».

Суд для них не указ?

По данным Комитета спасения Печоры, Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми выдало руководству «Голд Минералс» предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение судебного решения: земельный участок до сих пор так и не был передан обратно национальному парку для использования по назначению. На территории парка все еще находится поселок золотодобытчиков, ржавеют брошенные трубы, остатки техники.

— Приостановка действия лицензии — важный шаг для окончательного прекращения попыток добычи золота в национальном парке «Югыд ва», — говорит руководитель программы по особо охраняемым природным территориям российского отделения «Гринпис» Михаил Крейндлин. — Но если лоббисты добьются исключения нужной им территории из национального парка, лицензия может быть восстановлена. Лоббисты требуют, чтобы решение об изъятии земель парка было принято уже к 1 октября этого года. Поэтому мы продолжаем сбор подписей в защиту «Югыд ва».

Борьба продолжается

Обращение к Президенту РФ о недопустимости изъятия земель национального парка подписали уже 53 тысячи россиян. Комитет спасения Печоры призывает жителей республики поддержать акцию по сбору подписей: «Присоединяйтесь к нам — вместе мы сохраним уникальный национальный парк и не дадим создать крайне опасный для всей заповедной системы России прецедент изъятия земель национального парка в угоду коммерсантам».

Виктор СЕМЕНОВ.