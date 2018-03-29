Коммунальный спор не смогла решить даже партячейка «Единой России»

Ветеран труда Гаврил Иванович Терзи в свои 60 с лишком лет согласился стать председателем совета малосемейного общежития. Человек, более сорока лет отработавший на производстве, не предполагал, что эта ноша окажется неподъемной.

— Ухтинское ЖКХ, — возмущается ветеран, — это болото, намеренно созданная трясина, куда затолкали людей, и никто из кучи «начальников» не то что не протянет тебе руку, а наоборот, старается утопить.

К такому выводу Гаврил Иванович пришел в результате «партнерства» с самой крупной управляющей организацией города — ООО «Ухтажилфонд».

И 50 тысяч — «сверху»

История конфликта в общем проста. Нахватав под свое управление около 450 многоквартирных домов, печально известная в Ухте «управляшка» далеко не всегда соразмеряет аппетиты со своими возможностями. Отсюда и возникает в ее отчетах такая строка, как «неосвоенные средства». Таковых, по словам Гаврилы Ивановича, по МКД № 3 по улице Сенюкова накопилось на сумму в несколько сот тысяч рублей. Другими словами, собственники авансом заплатили «Ухтажилфонду» серьезные деньги, а он эти работы не выполнил.

Будучи по натуре человеком хозяйственным, Гаврил Иванович вместе с советом дома решил часть неосвоенных средств использовать для установки забора перед фасадом дома.

— Не рассчитывая на участие в этом проекте «Ухтажилфонда», в котором большие объемы непрофильных работ выполняются силами различных подрядных организаций, мы заказали эту работу в другую фирму, которая работает по упрощенной системе налогообложения, — рассказывает Терзи. — По представленной смете изготовление и установка забора обошлись бы нам в 180 тысяч рублей. Каково же было наше удивление, когда «Ухтажилфонд» предъявил нам по этому проекту 231 тысячу рублей! Дескать, по правилам, действующим в управляющей организации, установленным ею же самой, на сумму от подрядчика начислено еще 9% неких собственных накладных расходов, а затем — еще и 18% НДС. Мы не можем понять, каким образом, не приложив усилий, «Ухтажилфонд» «заработал» (фактически присвоил) на чужой работе без малого 52 тысячи рублей из средств собственников нашего дома! Мало того, что в течение длительного времени «управляшка» пользовалась деньгами собственников, она еще решила задарма получить и дополнительный навар в своих интересах!

Двойные стандарты

Гаврил Иванович обратился к директору «Ухтажилфонда» Елене Величко, к прокурору города Павлу Якимову, в Межрайонную ИФНС России № 3 по РК. Если первые две инстанции привычно отфутболили заявителя, то налоговая дала подробные разъяснения не только совету дома, но и директору «Ухтажилфонда». Их суть состоит в том, что управляющая организация вправе не начислять пресловутые 18% НДС на стоимость товаров (работ, услуг), полученных от подрядчика, если тот работает по упрощенке. Единственное, что для этого требуется — ведение раздельного учета платежей.

Установлено, что именно по такой схеме «управляшка» работает с ООО «Ухталифт». А вот с домом Терзи не захотела! В данном случае мы имеем двойные стандарты, когда «управляшка» не рассматривает собственников как равноправных партнеров. В большинстве своем (и не только в Ухте) жильцы многоквартирных домов для управляющих организаций — всего лишь стадо овец для стрижки.

И тогда упорный Терзи, уж не знаем каким чудом, но достучался аж в «Единую Россию»: «Это ж партия власти!»

31 января сего года на базе ухтинской общественной приемной «ЕР» в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» состоялся «круглый стол» по теме «Законность начисления НДС на услуги компаний, привлекаемых управляющими организациями для обслуживания многоквартирных домов».

В течение полутора часов синклит, в состав которого вошли директор исполнительной дирекции Общественной палаты РК Александра Афонина, депутат Госсовета РК Игорь Шиманский, руководители ухтинского отделения «ЕР», представители городской прокуратуры, ГЖИ, налоговой инспекции пытались найти общий язык с директором «Ухтажилфонда» Еленой Величко. По итогам данного заседания экспертным сообществом был выработан ряд конкретных предложений. «Ухтажилфонду» было предложено 27 февраля 2018 года провести отчетное заседание по итогам и исполнению данных решений.

Не правда ли, красиво? Но только — на бумаге. Реальный же итог выглядит совсем иначе…

У «едроссов» сейчас другие проблемы

Намеченное на 27 февраля заседание так и не состоялось. Причина — отсутствие представителей «Ухтажилфонда». А сама госпожа Величко сообщила, что срочно уехала в командировку до 12 марта. В итоге банальный вопрос завис на неопределенное время.

Возможно, еще и потому, что самим «едроссам» сейчас не до запросов рядовых граждан. Как известно, в отношении бывшего генерального директора ООО «Центр Газ» Игоря Завальнева, который является секретарем ухтинского отделения партии «Единая Россия», возбудили уголовное дело. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Скоро он предстанет перед судом.

Терзи предполагает, что вопрос о выполнении решений, принятых на февральском заседании «круглого стола», отошел на задний план, его просто некому решать. Он опасается, что проблему просто заволокитят, а по прошествии времени возмутителя спокойствия по привычке отправят на три буквы — в суд.

Тамара ПРОСУЖИХ,

Людмила СТАЦЕНКО,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены координационного

совета управдомов Ухты.